डॉलर के उछाल से EURUSD पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

जुलाई 14, 2021 18:01

कल के कारोबार में, EURUSD ने पिछले महीने के मध्य से अपना सबसे खराब एक दिवसीय नुकसान दर्ज किया, यह सुझाव देते हुए कि बेयर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं।

यह कदम अमेरिकी डॉलर में अपेक्षित CPI रिलीज की तुलना में काफी बेहतर था, जो बढ़कर 5.4% हो गया - अगस्त 2008 के बाद से सबसे बड़ा मासिक लाभ।

इसने EURUSD को नीचे की ओर दबाव डाला है जहां ट्रेडों की नजर अब अगले प्रमुख समर्थन स्तर पर होगी।

Source: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Weekly - Data range: from Sep 15, 2019, to Jul 13, 2021, performed on Jul 13, 2021, at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

ऊपर दिखाए गए EURUSD के दीर्घकालिक साप्ताहिक चार्ट में, कीमत ने हाल ही में 1.2253 के आसपास ऊपरी क्षैतिज प्रतिरोध रेखा को खारिज कर दिया है। तब से, कीमत कम चल रही है।

व्यापारी अब 1.1651 के आसपास प्रमुख क्षैतिज समर्थन स्तर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि बेयर नियंत्रण में रह सकते हैं तो यह वह स्तर है जो उन्हें अपने ट्रैक में रोक सकता है। यह दो काली क्षैतिज रेखाओं के बीच दीर्घकालिक समेकन पैटर्न को भी पूरा करेगा।

दुनिया का # 1 बहु-संपत्ति प्लेटफार्म पे निवेश करें

एडमिरल मार्केट पेशेवर व्यापारियों को मेटा ट्रेडर 5 के कस्टम, उन्नत संस्करण के साथ व्यापार करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे आप उच्च और अधिक पुरस्कृत स्तर पर व्यापार को अनुभव कर सकते हैं। मार्केट हीट मैप जैसे उपकरण को अनुभव करें, जिससे आप विभिन्न मुद्रा जोड़े की तुलना करके देख सकते हैं कि कौन सा निवेश के लिए आकर्षक हैं। वास्तविक समय के ट्रेडिंग डेटा तक पहुंच के साथ साथ इसमें और भी फायदे है। MT5 सुप्रीम संस्करण के अपने मुफ्त डाउनलोड शुरू करने के लिए नीचे दिए गए बैनर पर क्लिक करें!

विश्लेषणात्मक सामग्री के बारे में जानकारी:

दिया गया तथ्य एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रकाशित सभी विश्लेषण, अनुमान, पूर्वानुमान, बाजार समीक्षा, साप्ताहिक दृष्टिकोण या अन्य समान आकलन या जानकारी (इसके बाद "विश्लेषण") के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया गौर से निम्नलिखित पर ध्यान दें: