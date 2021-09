क्या लुलुलेमोन रेंज ब्रेक और कमाई को हराकर 30% अधिक बढ़ सकता है?

सितंबर 10, 2021 10:12

एथलेटिक और अवकाश परिधान समूह ने इस साल के लाभ के लिए अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए कमाई के पूर्वानुमान को तोड़ने के बाद लुलुलेमोन के शेयरों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। कंपनी ने राजस्व पोस्ट किया जो पिछले साल की महामारी से 61% बढ़ा।

जबकि आपूर्ति व्यवधानों ने दुनिया को जकड़ लिया, कंपनी ने अपनी पूरे साल की कमाई के दृष्टिकोण को लगभग 6.26 बिलियन डॉलर की बिक्री में बढ़ा दिया। कंपनी के शेयर की कीमत पिछले एक साल से एक दायरे में कारोबार कर रही थी, लेकिन अब टूट गई है।

लुलुलेमोन के शेयर मूल्य के चार्ट में यह स्पष्ट है कि ट्रेडिंग रेंज ~$378.00 और ~$288.00 (दो काली क्षैतिज रेखाओं के बीच) के बीच है।

Source: Admirals MetaTrader 5, #LULU, Weekly - Data range: from 24 Dec 2017 to 9 Sep 2021, performed on 9 Sep 2021 at 8:30 pm GMT.

जैसा कि कीमत अब ट्रेडिंग रेंज के शीर्ष के माध्यम से टूट गई है, बुल नियंत्रण में लग रहे हैं - विशेष रूप से साप्ताहिक तेजी के साथ मोमबत्ती के गठन के साथ जो विकसित हुआ है।

तकनीकी विश्लेषक आमतौर पर सीमा की ऊंचाई को मापते हैं और अनुमान लगाते हैं कि कौनसे लक्ष्य स्तर से मूल्य टूट सकता है।

लुलुलेमोन के शेयर की कीमत के मामले में, यह लक्ष्य मूल्य लगभग ~$531.00 होगा जो कि सीमा के ब्रेक से संभावित 30% उत्थान का प्रतिनिधित्व करता है।

