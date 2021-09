साप्ताहिक बाजार दृष्टिकोण: RBA, BOC और ECB ध्यान में

सितंबर 06, 2021 18:37

मंगलवार को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बुधवार को बैंक ऑफ कनाडा और गुरुवार को यूरोपीय सेंट्रल बैंक की ओर से केंद्रीय बैंक की घोषणाओं के साथ यह एक बड़ा सप्ताह होनेवाला है। जैसा कि फेड ने कोविड प्रोत्साहन उपायों को शुरू करने की योजना की घोषणा की है, सभी की निगाहें अब इस पर हैं कि अगला केंद्रीय बैंक कौन सा होगा।

शुक्रवार के कनाडा बेरोजगारी दर का आर्थिक डेटा पर अगला ध्यान होगा और इसी के साथ बाकि का सप्ताह अपेक्षाकृत हल्का है। हालांकि, एक नए महीने की शुरुआत और साल के अंत का पास आने के साथ साथ, सभी की निगाहें शेयर बाजार सूचकांकों पर होंगी जो हाल के महीनों में तेजी से बढ़ रहे हैं।

साप्ताहिक फोरेक्स कैलेंडर

स्रोत: एडमिरल मार्केट्स द्वारा प्रदान किए गए मेटा ट्रेडर 5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का विदेशी मुद्रा कैलेंडर

व्यापारी का रडार - ECB प्रेस कॉन्फ्रेंस

गुरुवार 9 सितंबर को, यूरोपीय सेंट्रल बैंक अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति रिपोर्ट दोपहर 12.45 बजे BST जारी करेगा, जिसके बाद दोपहर 1.30 बजे BST एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस सप्ताह इसे व्यापक रूप से देखा जाएगा क्योंकि अफवाहें फैल रही हैं कि केंद्रीय बैंक दिसंबर की शुरुआत में टेपर करना शुरू कर सकता है।

जहां कुछ नीति निर्माताओं ने मंदी की संभावनाओं को कम करने की कोशिश की है, वहीं बाजार नीतिगत रुख में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। यह पिछले कुछ हफ्तों में यूरो में वृद्धि से स्पष्ट हुआ है, खासकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले।

Source: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Monthly - Data range: from Aug 1, 2013, to Sep 3 2021. Performed on Sep 3 2021, at 7:00 am GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

ऊपर दिए गए EURUSD का मासिक मूल्य चार्ट हाल ही में विकसित हुए वेज फॉर्मेशन को दर्शाता है - अवरोही और आरोही काली रेखाओं के बीच निचली ऊँचाइयों और ऊँची चढ़ावों की श्रृंखला।

कीमत ने हाल के हफ्तों में नीचे से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन विफल रही है क्योंकि खरीदारों ने मुद्रा जोड़ी को पच्चर के गठन के अंदर वापस धकेल दिया है। ECB से नीतिगत रुख में बदलाव से खरीदार वेज फॉर्मेशन के शीर्ष पर वापस जाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए यह देखने लायक है।

कॉर्पोरेट ट्रेडिंग अपडेट और स्टॉक सूचकांक

TINA व्यापार वैश्विक शेयर बाजार सूचकांकों में महत्वपूर्ण रहना जारी रखता है। यह तथ्य कि इसका 'कोई विकल्प नहीं है' स्टॉक की मांग को जारी रखता है - विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में।

यूरोपीय शेयर बाजार सूचकांकों ने अपने अमेरिकी समकक्षों से कम प्रदर्शन किया है, और एशिया शेयर बाजार सूचकांकों ने और भी अधिक हद तक कम प्रदर्शन किया है। साल के अंत में सांता क्लॉज रैली से पहले मौसमी रूप से शेयर बाजार मंदी के दौर में प्रवेश कर रहे हैं।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Data range: from Dec 7, 2020, to Sep 3, 2021, performed on Sep 3, 2021, at 6:30 pm GMT.

कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

S&P 500 का पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

ऊपर के S&P 500 शेयर बाजार सूचकांक के दैनिक चार्ट में अपट्रेंड बरकरार है। इस साल अमेरिकी शेयर बाजार की मजबूती के चलते कीमतों में कई बार चलती औसत में उछाल आया है।

संभावित मोड़ के लिए ये स्तर क्षेत्र के रूप में बने हुए हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रवृत्ति अभी भी ऊपर है। जबकि कुछ विश्लेषक साल के अंत से पहले एक गहन सुधार की मांग कर रहे हैं, जो हमारे हिसाब से व्यापार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

विश्लेषणात्मक सामग्री के बारे में जानकारी:

दिया गया तथ्य एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रकाशित सभी विश्लेषण, अनुमान, पूर्वानुमान, बाजार समीक्षा, साप्ताहिक दृष्टिकोण या अन्य समान आकलन या जानकारी (इसके बाद "विश्लेषण") के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया गौर से निम्नलिखित पर ध्यान दें: