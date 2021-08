साप्ताहिक बाजार दृष्टिकोण: अमरीकी मुद्रास्फीति और आय ध्यान में

अगस्त 09, 2021 17:38

आर्थिक कैलेंडर पर यह अपेक्षाकृत शांत सप्ताह है। बहरहाल, यह अभी भी काफी अस्थिर हो सकता है क्योंकि अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़े बुधवार को जारी किए जाएंगे। शुक्रवार को नौकरियों की शानदार रिपोर्ट के बाद अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों में बदलाव से डॉलर और स्टॉक सूचकांकों में मजबूत रुझान विकसित करने में मदद मिल सकती है।

मंगलवार को जर्मन ZEW नंबर और गुरुवार को यूके के जीडीपी नंबर जारी किए जाएंगे और यह यूरो और ब्रिटिश पाउंड में कुछ अस्थिरता पैदा कर सकते हैं और इनमें ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

कुछ बड़ी कॉरपोरेट आय घोषणाएं भी हैं जो शेयर बाजार के सूचकांकों को गतिमान रखेंगी। इसमें NIO, Lyft, Baidu और Disney की रिपोर्टें शामिल हैं।

साप्ताहिक फोरेक्स कैलेंडर

स्रोत: एडमिरल मार्केट्स विदेशी मुद्रा कैलेंडर

व्यापारी का रडार - बुधवार के अमरीकी CPI आंकड़े

बुधवार 11 अगस्त को दोपहर 1.30 बजे BST, श्रम सांख्यिकी ब्यूरो नवीनतम अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI) रिपोर्ट जारी करेगा। जब से फेड ने टेपिंग शुरू करने की योजना की घोषणा की, अमेरिकी आर्थिक रिलीज में रुचि बढ़ गई है।

पिछले शुक्रवार को, अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल के आंकड़ों ने बाजार की उम्मीदों को मात दी, जिससे अमेरिकी डॉलर में तेजी आई। फेडरल रिजर्व के सदस्य प्रोत्साहन को समाप्त करने के बारे में उत्सुक हैं।

यदि मुद्रास्फीति के आंकड़े में वृद्धि जारी रहती है, तो फेड अनुमान से बहुत जल्दी कार्रवाई करने की संभावना है। यह अमेरिकी डॉलर में वृद्धि के लिए और भी अधिक ईंधन जोड़ सकता है, इसलिए इस प्रवृत्ति पर नजर रखा जायेगा।

Source: Admirals MetaTrader 5, USDX, Monthly - Data range: from Jul 1, 2005, to Aug 6, 2021. Performed on Aug 6, 2021, at 7:00 am GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

ऊपर दिखाया गया अमेरिकी डॉलर सूचकांक का दीर्घकालिक, मासिक मूल्य चार्ट, हाल के तकनीकी समर्थन पर प्रकाश डालता है जिसने अमेरिकी डॉलर को ऊपर उठाने में मदद की है। क्षैतिज समर्थन रेखा और आरोही प्रवृत्ति रेखा के संयोजन ने खरीदारों को इन स्तरों के आसपास स्थिति बनाने में मदद की है।

यदि कीमत 93.70 के हाल के उच्च स्तर से टूट सकती है, तो यह एक उच्च उच्च और उच्च निम्न चक्र गठन की पुष्टि कर सकता है जो डॉलर को और भी अधिक बढ़ा सकता है। हालांकि, कीमत अभी तक इस मूल्य स्तर से नहीं टूटी है, जिससे कुछ व्यापारियों को सतर्क रहना होगा।

कॉर्पोरेट ट्रेडिंग अपडेट और स्टॉक सूचकांक

वैश्विक शेयर बाजार सूचकांकों में यूरोपीय सूचकांक जैसे CAC 40 और अमेरिकी सूचकांक जैसे S&P 500 ने पिछले सप्ताह सभी समय के उच्चतम रिकॉर्ड के साथ एक उत्साहजनक मूड रहा है। जबकि अमेरिकी डॉलर कमजोर बना हुआ है, अमेरिकी शेयर सूचकांकों में तेजी आई है। यह बदल सकता है अगर डॉलर मुड़ना शुरू हो जाता है और उच्च व्यापार करता है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Data range: from Nov 10, 2020, to Aug 6, 2021, performed on Aug 6, 2021, at 6:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

S&P 500 का पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

S&P 500 के चार्ट से पता चलता है कि खरीदारों ने उम्मीद से बेहतर अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट पर बाजार को ऊपर ले जाने में सक्षम नहीं हुए हैं। वास्तव में, अच्छी आर्थिक खबरें ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना को सामने लाती हैं, जो शेयर बाजार अल्पावधि में पसंद नहीं करते हैं।

हालांकि, रुझान अभी भी ऊपर हैं और अब तक चलती औसत और तकनीकी सहायता के आसपास की गिरावट ने प्रवृत्ति को बनाए रखने में मदद की है।

विश्लेषणात्मक सामग्री के बारे में जानकारी:

दिया गया तथ्य एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रकाशित सभी विश्लेषण, अनुमान, पूर्वानुमान, बाजार समीक्षा, साप्ताहिक दृष्टिकोण या अन्य समान आकलन या जानकारी (इसके बाद "विश्लेषण") के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया गौर से निम्नलिखित पर ध्यान दें: