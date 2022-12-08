Торговля Bank of America на фоне публикации отчета о прибыли за третий квартал

Декабрь 08, 2022 21:34

Bank of America является вторым по величине банком США по общему объему депозитов. На акции банка приходится около 10% портфеля Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, хотя мнение инвестора в отношении банковских акций в последнее время ухудшилось.

Последний отчет о прибылях и убытках за третий квартал превзошел ожидания аналитиков. Тем не менее, учитывая потенциальное замедление темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, необходимо учитывать некоторые сдерживающие факторы.

Узнайте больше о последнем отчете о прибылях и убытках Bank of America, прогнозах аналитиков и последних действий хедж-фондов в отношении акций.

Акция: Bank of America Символ на счете Invest.MT5: BAC Дата идеи: 6 декабря 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $39,00 Целевой уровень: $52,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Торговля акциями Bank of America Stock: плюсы и минусы

Согласно последнему отчету Bank of America о доходах за третий квартал:

Выручка: 25,61 млрд долларов США по сравнению с ожидаемыми 23,57 млрд долларов США

Прибыль на акцию: 0,81 долларов США вместо ожидаемых 0,77 долларов США

Рост кредита на 12% по сравнению с прошлым годом

Чистый процентный доход вырос на 24% за квартал

Выручка от торговли инструментами с фиксированной доходностью выросла на 27% по сравнению с прошлым годом

Доход от торговли акциями снизился на 4%

Доходы от инвестиционно-банковских услуг упали на 46%

Многие банки получили в этом году поддержку от агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы. Банки могут получать больше прибыли, принимая депозиты, а затем выдавая кредиты. До сих пор Bank of America извлекал выгоду из этой ситуации, увеличив чистую прибыль за квартал.

Однако из-за снижения активности по слияниям и поглощениям из-за более высоких издержек на получение кредита выручка инвестиционно-банковского подразделения упала на 46%. Bank of America считается хорошо диверсифицированным банком с доходами от коммерческой и потребительской деятельности.

Фактически, банк вложил значительные средства в улучшение своего подразделения по предоставлению услуг потребителям. Инвестиции в новые цифровые услуги и технологии помогли банку привлечь более 400 000 новых клиентов и выпустить более 1,3 миллиона новых кредитных карт.

Поскольку на банковский сектор повлияет замедление темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, как это было подчеркнуто в последнем выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла, аналитики теперь присматриваются к банкам с диверсифицированным потоком доходов.

Акции Bank of America и хедж-фонды

Согласно последнему отчету 13F о 462 хедж-фондах, представленного Комиссии по ценным бумагам и биржам, хедж-фонды увеличили объемы своих позиций по акциям Bank of America на 14,6 млн акций за последний квартал.

С 2020 года наблюдалась общая тенденция к снижению объемов акций BAC из квартала в квартал. Однако хедж-фонды увеличивали свои позиции за последние два квартала.

Источник: TipRanks, 6 декабря 2022 г.

Акции Bank of America: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 9 из них рекомендуют покупать акции Bank of America, 4 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Bank of America составляет 52,00 доллара США, а самая низкая – 28,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Bank of America составила 40,42 доллара США.

Источник: TipRanks, 6 декабря 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Bank of America

Пример торговой идеи акциями Bank of America может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 39,00 долларов США

Поставить цель на уровне самой высокой целевой цены аналитиков в 52,00 доллара США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Bank of America:

Если цель достигнута = 130,00 долларов США прибыли ($52,00 - $39,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что в октябре акции Bank of America упали на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admiral Markets вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Bank of America составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Bank of America за 4 шага

С Admiral Markets Вы можете покупать акции таких компаний, как Bank of America, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admiral Markets, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Web. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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