Dolar AS melanjutkan penurunannya terhadap Pound Inggris dan Euro saat investor dan trader fokus pada data inflasi AS yang dijadwalkan pada hari Kamis, 12 Januari. Indeks Dolar AS (DXY) masih tertekan mendekati angka bulat 103.00, nyaris lebih tinggi dari level terendah yang tercatat dalam tujuh bulan terakhir.

Saat pelaku pasar menunggu data Indeks Harga Konsumen (IHK) AS untuk menyesuaikan strategi mereka, beberapa ekonom memperhatikan bahwa kelemahan dolar AS bisa dikaitkan dengan ketidakmampuan Ketua Federal Reserve Jerome Powell untuk memberikan arah yang jelas akan langkah berikutnya dari bank sentral AS itu, memperbesar ketidakpastian dan membebani mata uang AS.

Analis di bank MUFG menyarankan bahwa dolar AS bisa menderita kerugian yang lebih lanjut kecuali data inflasi AS yang kuat. Dalam laporan yang dirilis kemarin, mereka menyatakan bahwa “kecuali ekspektasi pasar ditantang oleh data yang semakin kuat yang akan datang, ia membuat Dolar AS rentan terhadap pelemahan dalam jangka pendek.”

Tingkat inflasi China (IHK)

Pada hari Kamis, kantor Statistik Nasional China akan menerbitkan data indeks harga konsumen bulan Desember. Administrasi China tengah berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi hambatan baru wabah COVID-19. Angka inflasi diperkirakan akan memiliki dampak pada rencana Bank Rakyat China (PBoC) untuk pengetatan moneter.

Secara efektif, China adalah pusat manufaktur dunia. Jika biaya produksi meningkat untuk perusahaan-perusahaan China, mereka kemungkinan akan mendorongnya ke rantai pasokan seluruh dunia.

Dewan pengurus PBoC telah berjanji untuk membantu rumah tangga dan bisnis swasta dengan memberikan dukungan finansial yang lebih besar untuk membantu pemulihan mereka.

Awal minggu ini, pemerintah China mengumumkan bahwa ia akan melonggarkan pengawasan pengaturan perusahaan-perusahaan teknologi terbesar negara itu. Pada Rabu pagi, saham-saham teknologi China melonjak karena investor berpikir bahwa perusahaan kondisi operasional perusahaan teknologi akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Produk Domestik Bruto (PDB) Inggris

Ekonomi Inggris berkali-kali menjadi berita keuangan utama dalam beberapa bulan terakhir, tetapi sebagian besar dikarenakan alasan yang negatif. Pembacaan inflasi tinggi dalam 12 bulan terakhir telah menambah daftar masalah yang dihadapi pemerintah Inggris terkait reformasi ekonomi di salah satu ekonomi terkuat dunia itu.

Pada hari Jumat 13 Januari, Kantor Statistik Nasional (ONS) Inggris dijadwalkan akan menerbitkan angka PDB negara itu untuk bulan November. Ekonom melihat bahwa laporan ONS akan menunjukkan penurunan 0.2% pada basis bulanan. Perlu dicatat bahwa PDB Inggris naik 0.5% pada basis bulanan pada bulan November.

Minggu ini, laporan yang diterbitkan oleh Goldman Sachs menunjukkan bahwa ekonomnya memprediksikan penurunan 0.7% di PDB Inggris di tahun 2023, meramalkan “penurunan yang lebih nyata di Inggris dibandingkan di area Euro”.

Jika PDB Inggris berkontraksi lebih dari perkiraan, akan ada dampak pada pasangan mata uang PDB. Angka PDB yang lebih baik dari perkiraan bisa menguatkan pound, sementara kontraksi yang lebih besar dari perkiraan bisa memaksa pound untuk kehilangan lebih banyak.

