Wall Street Ditutup Lebih Rendah Karena Nada Hawkish The Fed

November 03, 2022 21:55

Sesuai perkiraan, Federal Reserve meningkatkan suku bunga sebesar 75 basis points kemarin malam. Tetapi, seperti yang kita nyatakan dalam berita trading kemarin, komentar ketua The Fed, Jerome Powell setelah pengumuman lah yang signifikan.

Banyak trader dan investor berspekulasi bahwa The Fed akan mulai memperlambat laju kenaikan suku bunga di masa depan, dan mencari petunjuk dalam pidato Powell bahwa ini adalah kasusnya. Sayangnya, para pengamat ini dikecewakan.

Terlepas dari pengumuman awal yang meninggalkan pintu terbuka untuk perlambatan laju kenaikan suku bunga di masa depan, tak lama setelahnya Powell tampak menyiramkan air dingin pada prospek tersebut, menyatakan bahwa “sangat prematur” untuk mempertimbangkan jeda dan bahwa suku bunga kemungkinan akan lebih tinggi dari yang sebelumnya diperkirakan.

Dampak dari komentar ini cukup dapat diprediksi. Dolar AS menguat, yang memiliki dampak knock-off negatif pada banyak komoditas. Sementara itu, Wall Street menutup hari dengan turun tajam, dengan Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq masing-masing turun 1.55%, 2.50% dan 3.36%.

S umber : TradingView - Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan .

Perusahaan raksasa teknologi terpukul keras kemarin, dengan Tesla, Amazon, Netflix dan Meta Platforms semuanya turun sebesar 4.80% atau lebih. Kinerja Meta Platform kemarin membawa total kerugian tahun ke tahun yang mengejutkan di 72%.

Kematian saham teknologi itu tahun ini sebagian besar dikarenakan serangkaian pendapatan yang mengecewakan, yang terbaru datang minggu lalu, Pada kuartal ketiga, pendapatan turun 4% tahun ke tahun, dan naiknya biaya dan pengeluaran berkontribusi pada penurunan pendapatan bersih sebesar 52%.

Menjadi perhatian khusus bagi investor adalah jumlah uang yang kalah bertaruh pada metaverse, pada saat guncangan ekonomi menyebabkan pendapatan periklanan mengering. Pada Q3 sendiri, Reality Labs, divisi perusahaan metaverse, rugi $3.7 miliar, membawa total kerugian divisi tersebut dalam sembilan bulan pertama tahun 2022 mencapai $9.4 miliar.

Sementara investasi tingkat tinggi pada akhirnya dapat membuahkan hasil, dalam iklim ketidakpastian ekonomi saat ini, investor condong ke saham yang menghasilkan uang tunai dan menjauhi mereka yang membakar uang, oleh karenanya ada aksi jual pada Meta Platforms baru-baru ini.

Meskipun begitu, pengguna aktif keluarga aplikasi populer Meta meningkat. Baik pengguna aktif harian maupun pengguna aktif bulanan naik 4% tahun ke tahun mencapai 2.93 miliar dan 3.71 miliar. Itu adalah audiensi yang besar, dan ketika pengeluaran periklanan mulai pulih, Meta Platforms kemungkinan akan diuntungkan.

Sumber : Admiral Markets MetaTrader 5 – Meta Platforms (Facebook) Grafik Mingguan . rentang Data : 17 April 2016 – 2 November 2022. Tanggal Diambil : 3 November 2022. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan

Setelah pengumuman The Fed kemarin, mata investor akan mengembara ke data ketenagakerjaan AS dan angka inflasi AS terbaru pada hari kamis. Jika data pekerjaan besok menunjukkan ekonomi yang melemah, ini kemungkinan akan memicu spekulasi bahwa The Fed dapat mengambil pendirian lebih dovish pada rapat kebijakan berikutnya.

Begitu juga, jika laporan harga konsumen minggu depan menunjukkan perlambatan dalam Inflasi, ini dapat mendorong kenaikan suku bunga di masa depan dari The Fed.

Sementara itu, hari ini pukul 12 GMT, Bank of England (BoE) menjadi pusat perhatian, dengan keputusan suku bunga terbaru mereka. Ekspektasinya adalah bahwa mereka akan mengikuti jejak The Fed dengan meningkatkan suku bunga sebesar 75 basis points, yang akan menjadi tingkat suku bunga tertinggi mereka sejak tahun 1989.

Investasi dengan Admiral Markets

Dengan akun Invest.MT5, Anda dapat membeli saham di Meta Platforms dan lebih dari 3.000 perusahaan lainnya dari seluruh dunia! Klik banner di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut:

Investasi di berbagai instrumen top dunia Ribuan saham dan ETF ada di ujung jari Anda MULAI INVESTASI

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis perdagangan seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.