Federal Reserve, ECB dan BoJ akan Memutuskan Suku Bunga

Juli 27, 2023 02:25

Federal Reserve AS, Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank of Japan (BoJ) adalah tiga bank sentral yang akan mengumumkan keputusan suku bunganya minggu ini. Pelaku pasar dan analis akan fokus pada pernyataan setelah rapat untuk mencari petunjuk panduan suku bunga ke depannya.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan Jepang melalui laporannya, Prospek Ekonomi Dunia “saat ini, risikonya mungkin terbalik, mungkin tekanan inflasi akan terus berada di atas target.” IMF memperkirakan bahwa “kebijakan moneter bisa tetap akomodatif, tetapi perlu mempersiapkan diri untuk kemungkinan mulai meningkatkan suku bunga,” dan menyarankan BoJ untuk “sedikit lebih fleksibel dan mungkin bergerak menjauh dari kontrol kurva imbal hasil yang ia miliki sekarang.”

Di Australia, inflasi turun menjadi 6% di kuartal kedua tahun ini, pada basis tahunan, melampaui ekspektasi analis. Pada basis kuartalan, harga naik sebesar 0.8%, level terendah yang tercatat sejak September 2021. Analis di Deloitte Access memperkirakan bahwa angka inflasi terbaru merupakan bukti lebih lanjut bahwa Reserve Bank itu telah meningkatkan suku bunga terlalu jauh.

Keputusan Suku Bunga The Fed

Federal Open Market Committee (FOMC) Federal Reserve dijadwalkan bersidang pada hari rabu dan mengungkap keputusan suku bunganya. Analis pasar memperkirakan bahwa bank sentral AS itu akan bergerak melanjutkan dengan kenaikan 25 basis point seperti yang diungkapkan dalam laporan Reuters.

Sementara kemungkinan dua kenaikan suku bunga sampai akhir tahun telah dibahas, ekonom masih percaya bahwa kenaikan yang akan datang bisa jadi yang terakhir dalam siklus pengetatan saat ini. Inflasi utama telah turun dalam beberapa bulan terakhir, berada di 3.0% pada bulan Juni, sedikit di atas target The Fed. Turunnya inflasi dan pasar tenaga kerja yang kuat telah mendorong beberapa ekonom untuk memperkirakan bahwa The Fed bisa segera memotong suku bunga sebelum akhir tahun 2023. Namun, Ketua The Fed, Jerome Powell tetap menekankan bahwa pengetatan kebijakan moneter masih belum berakhir.

Keputusan Suku Bunga ECB

ECB adalah bank sentral berikutnya yang akan mengungkap rencana suku bunganya pada Kamis sore. ECB mengikuti jejak bank sentral lainnya dengan menaikkan biaya pinjaman, mencoba memerangi angka inflasi yang meningkat. Menurut laporan Reuters, ekonom memperkirakan bahwa bank sentral zona euro itu akan bergerak maju dengan kenaikan 25bps.

Kenaikan suku bunga di blok euro itu telah naik 400 basis point tahun lalu menjadi 3.5%, level tertinggi yang tercatat dalam 22 tahun. Sementara inflasi utama turun untuk bulan ketiga berturut-turut di bulan Juni, harga inti, seperti jasa, telah naik. Analis di USB memperkirakan bahwa “inflasi yang mendasari akan sangat-sangat lambat untuk turun dan ini mengkhawatirkan ECB,” dikarenakan pasar tenaga kerja yang kuat dan kenaikan upah dalam beberapa bulan terakhir.

Keputusan Suku Bunga BoJ

BoJ akan menjadi bank sentral terakhir yang mengadakan rapat dewan untuk membahas suku bunga. Ekonom memperkirakan bahwa BoJ tidak akan mengubah Kontrol Kurva Imbal Hasil (YCC) dan target suku bunga jangka panjangnya stabil di –0.1%. Inflasi secara konsisten berada di atas target BoJ dalam 15 bulan terakhir sementara survei lain menunjukkan bahwa ekonomi memanas.

Analis Rabobank menuliskan dalam laporan yang diterbitkan pada 25 Juli bahwa pendekatan dovish BoJ bisa membebani yen Jepang. Ekonom bank Belanda itu memperkirakan bahwa “sementara JPY kemungkinan akan melunak pada hasil kebijakan dovish 28 Juli, sangat mungkin bahwa spekulasi langkah di bulan September dapat berkembang dengan cepat. Ini akan membatasi tekanan penjualan pada JPY. Tanda-tanda inflasi upah yang berkelanjutan bisa menjadi lampu hijau bagi penyesuaian kebijakan oleh BoJ sementara kenaikan upah yang lebih kecil hingga tahun depan kemungkinan akan menandakan sebaliknya.”

