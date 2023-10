Inflasi Inggris Bulan September Tidak Berubah, Pidato Powell akan Jadi Sorotan

Oktober 19, 2023 03:37

Inflasi CPI Inggris tidak berubah di 6.7% bulan September pada basis tahunan, menurut data yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Nasional (ONS). Inflasi Inggris masih merupakan yang tertinggi di antara kelompok negara-negara G7.

Mengomentari laporan tersebut, kanselir Inggris menyatakan bahwa “inflasi Inggris tidak turun dalam garis lurus, namun jika kami tetap berpegang pada rencana kami maka kami masih memperkirakannya terus turun tahun ini.” pound Inggris naik sedikit terhadap dolar AS setelah laporan ini dirilis.

Dalam berita lain, ekonomi China naik sebesar 1.3% di kuartal ketiga, melampaui perkiraan ekonom. Ekonom yang berbicara kepada Reuters menyatakan bahwa ekonomi itu bisa tumbuh sebesar 5% tahun ini sejalan dengan target pertubuhan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Di Kanada, inflasi harga konsumen turun menjadi 3.8% pada basis tahunan di bulan September, di bawah perkiraan analis di angka 4%.

Jerome Powell akan Menyampaikan Pidato di New York

Ketua Federal Reserve, Jerome Powell akan menyampaikan pidato di Forum Ekonomi New York pada hari Kamis. Komentar Powell tentang ekonomi AS bisa memberikan petunjuk tentang keputusan kebijakan moneter dewan The Fed pada 1 November mendatang.

Ekonom di ANZ menyatakan bahwa Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dapat mula memotong suku bunga selama kuartal ketiga 2024. Dalam laporannya, mereka menyatakan: “Pada saat itu, kami memperkirakan inflasi inti berada di jalur berkelanjutan menuju target dan tidak ada alasan bagi FOMC untuk memeras ekonomi dengan tingkat suku bunga nyata yang lebih tinggi.”

Keputusan Suku Bunga PBoC China

Pada hari Jumat, PBoC akan mengumumkan keputusan suku bunganya. Ekonomi China tampaknya mengalami kesulitan sejak awal tahun ini ketika pemerintah memutuskan untuk pembatasan Covid-19. Ekonom menyatakan bahwa bank sentral China itu tidak akan menaikkan biaya pinjaman kali ini.

Menyampaikan pidato pada rapat dana Moneter Internasional (IMF) terakhir, Gubernur PBoC mengatakan bahwa bank sentral itu akan memberikan dukungan berkelanjutan untuk mengendarai kenaikan dalam momentum ekonomi dan mendorong permintaan domestik. Ia juga menyebutkan bahwa “faktor positif di operasi ekonomi China terakumulasi dan titik telah meningkat dan diperkirakan akan membaik.”

Penjualan Ritel Inggris Bulan September

Laporan penjualan ritel bulan September akan menjadi rangkaian terakhir dari data Inggris yang akan dirilis oleh Kantor Statistik Nasional (ONS). Analis pasar memperkirakan penjualan ritel masih datar pada basis tahunan, sementara turun 0.1% pada basis bulanan.

Laporan British Retail Consortium (BRC) yang dirilis minggu lalu menyatakan bahwa penjualan ritel melamban di bulan September karena biaya hidup terus membebani anggaran konsumen. Survei BRC menunjukkan kenaikan penjualan ritel sebesar 2.7% pada basis tahunan. Sementara di bulan Agustus tingkat pertumbuhan mencapai 4.1%. Ahli KPMG menyatakan bahwa “konsumen akan terus mencari deal yang bagus, dengan harga menjadi pendorong keputusan pembelian. Ini kemungkinan akan menjadi kuartal-kuartal emas paling penting yang kita lihat dalam beberapa tahun, sementara di beberapa sektor, ini bisa sangat menentukan masa depan mereka.”

