Pasar Berhati-hati Jelang Keputusan Suku Bunga Federal Reserve dan BoE

November 02, 2023 04:50

Minggu penuh dengan peristiwa keuangan menarik karena Federal Reserve AS (The Fed) dan Bank of England (BoE) akan mengikuti Bank of Japan (BoJ) mengumumkan keputusan suku bunga mereka. Menurut perkiraan ekonom, kedua bank itu kemungkinan akan mempertahankan suku bunga.

Di Jepang, Kepala Sekretaris Kabinet, Hirokazu Matsuno menyatakan bahwa ia tidak akan mengesampingkan langkah apa pun untuk menanggapi pergerakan Forex yang tidak teratur, menekankan bahwa pergerakan cepat Forex tidak diinginkan.

Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh Reserve Bank of Australia (RBA) mungkin diperlukan untuk membawa inflasi kisaran target pada tahun 2025. Ekonom IMF menyatakan bahwa ekonomi Australia masih tangguh dan mendesak pemerintah untuk merencanakan proyek investasi publik dalam cara yang lebih terkoordinasi yang akan mendukung upaya RBA.

Di China, PMI manufaktur Global Caixin/S&P turun menjadi 49.5 di bulan Oktober dari 50.6 di bulan September, jatuh di bawah tanda 50.0 poin yang membedakan pertumbuhan dari kontraksi. Mengomentari angka ini, ekonom menyatakan pada Reuters bahwa ekonomi China menderita karena lemahnya permintaan serta ketidakpastian internal dan eksternal.

Keputusan Suku Bunga Federal Reserve

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) akan mengumumkan keputusan suku bunganya hari ini. CME Fedwatch Tool memberikan kemungkinan lebih dari 99% bahwa The Fed akan mempertahankan suku bungnya. Terlepas dari fakta bahwa inflasi utama masih berada di atas 2% target dan masih seperti itu untuk beberapa waktu, dewan The Fed kemungkinan akan menahan diri untuk mengambil tindakan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan moneternya.

Perlu dicatat bahwa The Fed telah menaikkan suku bunga sebanyak 11 kali dalam beberapa bulan terakhir, berujung pada pengetatan kebijakan tercepat yang tercatat selama hampir 40 tahun. Ketua The Fed, Jerome Powell, telah menyiratkan bahwa suku bunga akan tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama dan tidak mengesampingkan kemungkinan satu kali lagi kenaikan hingga akhir 2023.

Keputusan Suku Bunga Bank of England

Pada Kamis siang, BoE akan bergabung dengan kelompok bank sentral yang telah mengumumkan keputusan suku bungnya. Analis pasar memperkirakan Komite Kebijakan Moneter (MPC) BoE tidak akan menaikkan biaya pinjaman seperti yang ditunjukkan survei Reuters di kalangan ekonom.

Laporan Financial Times mengutip analis Oxford Economics menyatakan bahwa “inflasi masih kuat” sementara anggota MPC telah mengatakan bahwa kebijakan moneter akan tetap ketat untuk beberapa waktu sebagai respons terhadap lingkungan harga yang tinggi. Tekanan inflasi juga didorong oleh angka pertumbuhan upah yang tidak terlihat sejak tahun 2001. Ekonom yang disurvei oleh Reuters menyatakan bahwa BoE tidak akan menurunkan suku bunga hingga setidaknya Juni 2024.

Laporan Nonfarm Payrolls Oktober 2023

Jumat akan menjadi hari Nonfarm Payrolls AS saat sebagian besar analis pasar akan bersemangat untuk mengetahui kondisi pasar tenaga kerja negara itu. Analis memperkirakan bahwa angka NFP akan berada di 172,000, secara signifikan lebih rendah dari angka 336,000 yang tercatat di bulan September. Namun, perlu dicatat bahwa laporan NFP kadang-kadang mengejutkan pasar global seperti yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Dengan tingkat pengangguran berada di 3.8%, ekonom akan mencermati laporan dari Biro Analisis Ekonomi (BEA) untuk melihat apakah pasar tenaga kerja mereda sebagai hasil dari suku bunga yang lebih tinggi dari biasanya.

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.