Keputusan suku bunga RBNZ: lebih banyak pengetatan moneter ke depannya?

Februari 20, 2023 18:19

Keputusan suku bunga oleh Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) dan People’s Bank of China (PBoC) akan mendominasi berita keuangan minggu ini. Risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan diteliti oleh investor dan trader untuk petunjuk mengenai rencana kebijakan moneter bank sentral itu.

China: PBoC kemungkinan tidak mengubah suku bunga

Pada Senin 20 Februari, dewan pengurus PBoC akan bersidang untuk mengumumkan keputusan suku bunganya. Survei Reuters yang diterbitkan pada 17 Januari menunjukkan bahwa 8 dari 10 ekonom memperkirakan PBoC tidak akan mengubah suku bunga acuannya di 3.65%.

Laporan ING menyatakan bahwa ekonomi negara itu pulih dan keputusan PBoC untuk mempertahankan tingkat fasilitas pinjaman jangka menengah (MLF) stabil telah mengurangi kemungkinan penyesuaian tingkat suku bunga pinjaman (LPR).

RBNZ akan memutuskan suku bunga

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) akan mengumumkan keputusan suku bunganya pada 22 Februari. Beberapa ekonom menyatakan bahwa ia akan meningkatkan biaya pinjaman sebesar 50 basis point menjadi 4.75%. Namun, beberapa analis pasar memprediksikan kenaikan sebesar 0.25%, mengikuti inflasi datar baru-baru ini dan angka pengangguran untuk kuartal keempat 2022.

Pada rapat terakhir, dewan RBNZ mengakui bahwa inflasi tahunan terlalu tinggi di 7.2%. Mengomentari ekonomi Selandia Baru, Menteri Keuangan negara itu Grant Robertson menyatakan bahwa ada bukti inflasi telah mencapai puncaknya.

Perlu dicatat bahwa Selandia Baru telah dihantam oleh Topan Gabrielle yang menyebabkan masalah serius seperti banjir dan tanah longsor di seluruh Pulau Utara. Laporan dari KiwiBank menyatakan: “RBNZ harus mengambil jeda minggu depan, saat kami tengah menghadapi dampak yang menghancurkan dari Topan Gabrielle, RBNZ bisa kembali di bulan April dan melanjutkan pengetatan jika diperlukan.”

Bank of Canada akan merilis laporan inflasi

Bank of Canada (BoC) dijadwalkan akan menerbitkan laporan inflasi IHK inti untuk bulan Januari pada 21 Februari. Ekonom menyatakan bahwa inflasi IHK inti naik masing-masing sebesar 5.5% dan 0.2% pada basis tahunan dan bulanan.

Saat bersaksi di hadapan komite keuangan House of Commons, Gubernur BoC Tiff Macklem mengatakan kepada anggota parlemen bahwa ekonomi melebihi permintaan, yang memberikan tekanan ke atas pada harga. Macklem menyatakan bahwa “agar inflasi kembali ke 2%, dampak dari kenaikan suku bunga perlu bekerja melalui ekonomi dan menahan pengeluaran yang cukup supaya pasokan untuk mengejar ketinggalan. Jika inflasi bertahan dan tidak kembali ke target 2%, kami sudah siap untuk meningkatkan suku bunga lebih lanjut.”

Laporan IHK Nasional Jepang 24 Februari

Biro Statistik Jepang akan merilis laporan inflasi IHK Nasional bulan Januari pada hari Jumat 24 Februari. Ekonom menyatakan bahwa inflasi IHK inti bisa mencapai 4.2% pada basis tahunan.

Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki bahwa nominasi Kazuo Ueda sebagai gubernur BoJ berikutnya adalah hasil dari pertimbangan menuju kenaikan upah struktural dan pencapaian sasaran inflasi yang berkelanjutan dan stabil.

Dalam berita lain, laporan yang diterbitkan oleh UOB Group menyatakan bahwa ekonom Jepang meluas di bawah ekspektasi di kuartal terakhir 2022. Analis UOB menyatakan bahwa “dengan prospek manufaktur 2023 yang lebih lemah dilindungi oleh peningkatan pariwisata dan melarang acara eksternal, kami akan mempertahankan perkiraan pertumbuhan PDB yang sedang untuk tahun 2023 di 1.0% (dari1.1% di 2022).”

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.