Laporan PDB AS dan Inggris Menarik Perhatian Investor

September 28, 2023 02:31

Laporan PDB AS dan Inggris untuk kuartal kedua tahun ini ada di antara rilis data keuangan paling penting untuk sisa minggu ini. Perdebatan antara partai Republik dan Demokrat terkait pendanaan pemerintah berlanjut dengan potensi shutdown membayangi.

Menurut survei Reuters, mayoritas ekonom City percaya bahwa Bank of England (BoE) menaikkan suku bunga untuk terakhir kalinya dalam siklus ini. 47 dari 62 analis yang disurvei memprediksikan bahwa BoE akan mempertahankan suku bunga lagi di 5.25% pada rapat berikutnya di bulan November. Survei Reuters ini juga menyatakan bahwa suku bunga BoE diperkirakan tidak berubah hingga setidaknya Juli mendatang, sebelum turun menjadi 4.75% pada akhir tahun 2024.

Laporan Biro Statistik Australia (ABS) menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (CPI) bulanan Australia naik 5.2% dalam setahun hingga Agustus 2023, dibandingkan dengan kenaikan tahunan 4.9% yang terlihat di bulan Juli. Analis pasar menyatakan bahwa Reserve Bank of Australia (RBA) bisa terpaksa untuk membahasa kenaikan suku bunga lainnya karena ia mencoba memerangi inflasi.

Laporan PDB AS Q2 2023

Biro Analisis Ekonomi AS (BLS) akan merilis data PDB negara itu untuk kuartal kedua tahun 2023. Ekonom memprediksikan bahwa ekonomi AS telah mengalami ekspansi sebesar 2.1% pada basis tahunan, mengikuti tingkat pertumbuhan kuartal pertama. Pembuat kebijakan Federal Open Market Committee (FOMC) telah menaikkan proyeksi PDB menjadi 2.1% untuk tahun 2023, peningkatan penting dari pertumbuhan 1.0% yang diproyeksikan di bulan Juni dan ekspansi sebesar 1.5% di tahun 2024.

Federal Reserve juga menurunkan perkiraan tingkat pengangguran untuk tahun 2023, digabungkan dengan prediksi PDB yang ditingkatkan, menunjukkan bahwa suku bunga mungkin bertahan lebih lama dari yang semula diperkirakan.

Lembaga pemeringkat global, Moody’s meningkatkan prediksi PDB AS dalam laporan terbarunya. Analis Moddy’s menyatakan bahwa “kami telah meningkatkan prediksi pertumbuhan kami untuk ekonomi AS menjadi 1.9% di tahun 2023 dari 1.1% dalam outlook bulan Mei kami, mengakui kuatnya momentum ekonomi yang mendasarinya,” dan mempertahankan prediksi pertumbuhan AS di 1.0% untuk tahun 2023.

Laporan PDB Inggris Q2 2023

Kantor Statistik Nasional (ONS) akan menerbitkan data PDB untuk kuartal kedua tahun ini pada Jumat pagi. Analis pasar memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan PDB bisa berada masing-masing di 0.2% dan 0.4% pada basis kuartalan dan tahunan. Laporan ini penting karena data baru-baru ini menunjukkan ekonomi Inggris yang kesulitan untuk menghindari resesi.

Outlook Ekonomi Inggris terbaru KPMG, yang diterbitkan pada 25 September, menyatakan bahwa tingginya suku bunga, ketidakpastian yang terus berlanjut dan produktivitas rendah bisa membuat Inggris kesulitan dalam mempertahankan diri di kuartal kedua tahun ini, dengan prediksi pertumbuhan PDB di 0.4% di tahun 2023 dan 0.3% di tahun 2024.

Data CPI Tokyo September 2023

Biro Statistik Jepang akan merilis data terkait inflasi CPI Tokyo pada hari Jumat. Ekonom memperkirakan inflasi Inti CPI Tokyo berada di 2.6%, pada basis tahunan di bulan September. Perlu dicatat bahwa inflasi Inti Tokyo berada di 2.8% di bulan Agustus.

Risalah Bank of Japan (BoJ) menunjukkan bahwa dewannya telah memutuskan bahwa kenaikan upah bisa berlanjut sementara laba masih lemah bagi banyak perusahaan.

