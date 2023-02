Pasar global fokus pada PDB Australia dan data HICP Zona Euro

Februari 28, 2023 21:26

Laporan PDB yang datang dari Australia dan survei awal HICP Zona Euro untuk bulan Januari diperkirakan akan mencuri perhatian minggu ini. Institut Manajemen Pasokan (ISM) akan menerbitkan PMI Manufaktur dan Jasa yang dapat menyebabkan beberapa volatilitas di dolar AS. Presiden Federal Reserve St. Louis James Bullard menyatakan pada Reuters bahwa "penurunan siklus layak dilakukan di AS jika pergeseran rezim pasca pandemi dijalankan dengan baik."

ABS akan menerbitkan data PDB Australia

Biro Statistik Australia (ABS) akan menerbitkan laporan PDB Q4 2022 pada 1 Maret. Ekonom memprediksikan pertumbuhan kuartalan 0.7%, sedikit lebih tinggi dari angka Q3 2022. Ketika berbicara tentang pertumbuhan tahun ke tahun mereka memperkirakan ekspansi sebesar 4.9% di Q4 2022.

Laporan Bank Nasional Australia (NAB) menyatakan bahwa ‘ke depannya, kami melihat pertumbuhan melamban dengan tajam karena pembelanjaan konsumen tertekan oleh tingkat suku bunga dan inflasi yang lebih tinggi.” NAB memperkirakan pertumbuhan melamban menjadi 0.7% selama 2023 dan 0.9% di tahun 2023.

Pada awal Februari, Bendahara Australia Jim Chalmers menyatakan bahwa “harapan peramal Treasury adalah suku bunga yang lebih tinggi digabungkan dengan kondisi global yang sulit akan memperlambat ekonomi kita, tetapi mereka tidak memperkirakan resesi di Australia saat ini.”

Data awal HICP Zona Euro dijadwalkan pada 23 Februari

Eurostat akan merilis data awal Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) untuk bulan Januari. Inflasi utama diperkirakan berada di 8.7% pada basis tahunan, terhadap 8.5% di bulan Desember sementara inflasi inti diperkirakan tidak akan berubah di 5.2%. Pasar memperkirakan kenaikan 50 basis point pada rapat ECB bulan Maret.

Laporan PMI Manufaktur China

Federasi Logistik dan Pembelian China (CFLP) akan merilis laporan Manufaktur untuk bulan Januari pada hari Rabu. Analis pasar menyatakan bahwa PMI Manufaktur negara itu turun menjadi 48.9 di bulan pertama tahun 2023, menunjukkan adanya aktivitas kontraksi.

Laporan yang diterbitkan pada 31 Januari menunjukkan bahwa aktivitas pabrik China naik (50.1) untuk pertama kalinya sejak bulan Agustus. Pada konferensi berita minggu lalu, juru bicara Juru bicara kementerian perdagangan China menyatakan bahwa momentum pemulihan di pasar konsumen negara itu kuat di bulan Januari, menambahkan bahwa “pemerintah akan mengambil lebih banyak langkah untuk menghidupkan kembali dan memperluas konsumsi."

PMI ISM Manufaktur dan Jasa AS akan diteliti oleh para ahli

Minggu ini, Institute for Supply Management (ISM) akan menerbitkan PMI Manufaktur dan Jasa yang diperkirakan akan memberikan wawasan berharga terkait kondisi ekonomi AS. PMI Manufaktur diperkirakan berada di 47.9 dan PMI Jasa di 52.4. Analis pasar menyatakan bahwa indeks jasa menyumbang hampir 80% dari PDB AS. Ekonom tidak memperkirakan perubahan strategi yang signifikan dari The Fed selama PMI masih berada di atas 50.

Tingkat pengangguran Zona Euro kemungkinan turun di bulan Januari

Tingkat pengangguran Zona Euro bulan Januari akan diungkapkan oleh Eurostat pada hari Kamis. Ekonom memperkirakan sedikit penurunan menjadi 6.5% dari 6.6% yang tercatat di bulan Desember. Jika prediksi ini menjadi kenyataan, angka ini akan menyoroti kekuatan pasar kerja bahkan ketika ekonomi kehilangan tenaga.

