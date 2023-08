Inflasi Melambat, RBA Memutuskan untuk Tidak Ubah Suku Bunga

Agustus 02, 2023 07:18

Di minggu di mana keputusan suku bunga Bank of England (BoE) dan data Nonfarm Payrolls AS akan dirilis, Reserve Bank of Australia (RBA) mengumumkan keputusannya untuk tidak mengubah suku bunga.

Di China, aktivitas pabrik jatuh ke wilayah kontraksi untuk pertama kalinya dalam empat bulan terakhir, menurut survei Caixin yang disusun oleh S&P Global. PMI manufaktur berada di 49.2 meskipun survei Reuters memprediksikan 50.3.

Keputusan Suku Bunga RBA

Bank sentral Australia memutuskan untuk menjaga suku bunga tetap stabil setelah rapat dewan pengurusnya. Beberapa ekonom memperkirakan bahwa RBA akan meningkatkan biaya pinjaman sebesar 25 basis point. RBA telah menaikkan suku bunga beberapa kali sejak Mei 2022 mencapai level tertinggi yang tercatat dalam sebelas tahun.

Keputusan RBA ini mengikuti laporan inflasi yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan harga konsumen turun menjadi 6% pada kuartal kedua tahun 2023. Angkanya masih berada di atas target RBA.

Analis Commerzbank memperkirakan bahwa RBA mengambil pendekatan tunggu wait and see untuk saat ini. Dalam laporannya, mereka menulis: “RBA memutuskan untuk mempertahankan suku bunga untuk kedua kalinya berturut-turut. RBA tampaknya sangat dekat dengan puncak suku bunga, khususnya karena ia sekarang memperkirakan inflasi akan kembali ke target dalam prediksinya. Tentu saja, apakah kenaikan suku bunga akan muncul dalam beberapa bulan mendatang secara krusial akan bergantung pada perkembangan data, terutama kenaikan upah dan inflasi sektor jasa. Namun, kita hari ini melihat keputusan yang jelas menandakan bahwa RBA mengambil pendekatan wait and see untuk saat ini.”

PMI Manufaktur ISM Juli 2023

Hari ini, Institute for Supply Management (ISM) akan menerbitkan data PMI Manufaktur bulan Juli. Ekonom memperkirakan PMI Manufaktur berada di 46.5, sedikit lebih tinggi dari pembacaan di bulan Juni. Laporan ISM bulan Juni menyebutkan bahwa “PMI Manufaktur mencatat 46 persen, 0.9 poin persentase lebih rendah dari 46.9 di bulan Mei. Terkait ekonomi secara keseluruhan, angka ini mengindikasikan kontraksi bulan ketujuh setelah periode ekspansi 30 bulan.”

Mengomentari laporan ISM bulan Juni, analis ING menekankan bahwa “sub komponen utama seperti pesanan baru, produksi, pekerjaan dan investasi pelanggan semuanya juga dalam wilayah kontraksi.” Federal Reserve terus memantau PMI manufaktur dan jasa, meninjau dampak dari langkah pengetatan kebijakan moneter pada ekonomi AS.

Inflasi CPI dan PDB dan Zona Euro Juli 2023

Menurut perkiraan kilat yang diterbitkan oleh Eurostat, inflasi harga konsumen turun menjadi 5.2% pada bulan Juli 2023, turun dari 5.5% di bulan Juni. Inflasi inti yang tidak termasuk energi, makanan, alkohol dan tembakau tidak berubah di 5.5%. PDB di seluruh area euro naik sebesar 0.3% di kuartal kedua tahun ini, yang sebelumnya mengalami stagnasi pada tahun 2023.

Analis di Deutsche Bank Research melaporkan bahwa “PBD area Euro Q2-23 sedikit mengejutkan dengan kenaikan 0.3% kuartalan dan inflasi kilat Juli secara garis besar sesuai dengan ekspektasi di 5.3% tahun ke tahun, dengan inflasi inti di 5.5% tahun ke tahun. Kekuatan nyata dari pertumbuhan kuartalan utama didorong oleh beberapa idiosinkrasi negara itu dan menutupi momentum yang mendasarinya yang kemungkinan jauh lebih dekat dengan stagnasi, seperti yang diungkapkan oleh evolusi permintaan domestik lintas negara. Di sisi inflasi, inflasi utama % tahun ke tahun terus turun sesuai perkiraan sementara inflasi inti masih tetap stabil di 5.5% tahun ke tahun dari pembacaan sebelumnya. Harga barang terus menunjukkan momentum penurunan. Harga jasa masih bertahan, namun bisa dibilang tidak sekuat seperti yang banyak diperkirakan untuk musim pariwisata 2023.”

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.