Akankah RBNZ tunda pengetatan kebijakan moneter?

Juli 12, 2023 02:19

Akankah Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Rabu ini menahan diri untuk menaikkan suku bunga atau mengikuti jejak Reserve Bank of Australia dengan memperketat kebijakannya lebih lanjut? Ini adalah pertanyaan yang membuat pasar waspada karena dewan RBNZ merupakan salah satu yang pertama menaikkan biaya pinjaman untuk mengatasi inflasi harga konsumen.

Di Inggris, laporan terkait pendapatan rata-rata menunjukkan bahwa terlepas dari peringatan dari Bank of England (BoE), upah terus naik, mencapai tingkat pertumbuhan tertinggi dalam tiga bulan hingga bulan Mei. Analis pasar memperkirakan bahwa BoE mungkin sekali lagi harus meningkatkan suku bunga untuk memerangi inflasi.

Pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB), Francois Villeroy de Galhau menyatakan bahwa “kami mulai memiliki berita baik tentang inflasi,” memprediksikan bahwa inflasi akan terus turun dan akan kembali ke target 2% pada tahun 2025.

Keputusan Suku Bunga RBNZ

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) akan mengumumkan keputusan suku bunganya pada Rabu pagi. Sebagian besar ekonom memperkirakan bank sentral Selandia baru itu tidak akan meningkatkan suku bunga. Ekonom yang disurvei oleh Reuters pada 7 Juli, memperkirakan bahwa RBNZ kemungkinan tidak akan mengubah suku bunganya di 5.50% setelah rapat 12 Juli untuk sisa tahun 2023 ini, menandai akhir dari siklus 20 bulan kenaikan suku bunga, yang telah mendorong ekonomi ke dalam resesi.

Suku bung berada di 14 tahun tertinggi, sementara inflasi utama mencapai 6.7% di bulan Mei pada basis tahunan, masih lebih tinggi dari target 1-3% bank sentral itu. Laporan Kiwibank tampaknya sepakat dengan survei Reuters yang menekankan bahwa “dalam pernyataan di bulan Mei mereka memberi kita jejak OCR yang jelas. Hanya beberapa komentator di luar sana yang sepertinya tidak mengetahui hal tersebut, namun ini hanyalah garis lurus datar yang berjalan dengan baik di tahun depan. Ia tidak akan berubah. Langkah terakhir itu adalah pertanda bahwa mereka menunda dan sebagian fakta bahwa data ekonomi telah berada di bawah perkiraan mereka … tidak ada hal lain yang mereka katakan selain ‘kami tunggu dan cermati’.”

Penghasilan Rata-rata dan Tingkat Pengangguran Inggris

Laporan Kantor Statistik Nasional (ONS) menunjukkan bahwa penghasilan rata-rata (di luar bonus) di Inggris naik sebesar 7.3% dalam tiga bulan hingga Mei pada basis tahunan. Ini merupakan rekor pertumbuhan tercepat. Namun, tingkat pengangguran negara itu naik menjadi 4%, sementara ekonom memperkirakan angkanya tidak akan berubah.

Saat pekerja terlihat masih bisa menikmati kenaikan gaji yang besar dan kuat, beberapa analis memperkirakan bahwa BoE akan dipaksa untuk terus memperketat kebijakan moneternya dengan menaikkan biaya pinjaman. Ekonom ING menyatakan bahwa “beberapa bulan yang lalu, sepertinya pertumbuhan upah di Inggris telah mencapai puncaknya. Sekarang ia berjalan pada laju tercepatnya, dan tergantung pada angka inflasi minggu depan, ia bisa mendorong BoE untuk menaikkan suku bunga 50bp lagi pada bulan Agustus. "

Inflasi CPI China Bulan Juni Masih Stabil

Indeks harga konsumen China untuk bulan Juni pada basis tahunan tidak mengalami perubahan, setelah naik sebesar 0.2% bulan Mei. Ekonom memperkirakan kenaikan 0.2%. Ekonom Barclays yang dikutip oleh Reuters menyatakan: “Kami pikir lingkungan deflasi yang lebih menantang dan momentum pertumbuhan yang melambat dengan tajam mendukung pandangan kami bahwa PBOC telah memasuki siklus pemangkasan suku bunga.”

Beijing memiliki target inflasi konsumen rata-rata di tahun 2023 sekitar 3%. Harga naik 2% tahun ke tahun di tahun 2022. Biro Statistik Nasional (NBS) juga mengungkapkan bahwa Indeks Harga Produsen (PPI) turun untuk sembilan bulan berturut-turut di bulan Juni, turun 5.4% dari tahun sebelumnya, yang merupakan penurunan terbesar dalam 7 tahun terakhir.

