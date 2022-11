Trading Berita untuk Pemula

November 11, 2022 18:35

Bagaimana cara trading berita untuk pemula? Prioritas nomor 1, selalu kelola risiko Anda.

Berita trading sebagian besar berdasarkan pada tren jangka pendek, artinya pergerakan cepat dari aset dasar mengikuti laporan makro ekonomi. Reaksi pasar terhadap laporan ekonomi bisa jadi tidak terduga, oleh karenanya perlu manajemen risiko dalam setiap trading.

Apa itu laporan ekonomi?

Laporan ekonomi mengukur kesehatan dan pertumbuhan ekonomi dan juga dikenal dengan berita trading. Bergantung pada situasinya, laporan ekonomi bisa jadi lebih penting dan lebih berpengaruh dari biasanya. Pada tahun 2022, misalnya, laporan inflasi menjadi lebih menonjol karena kenaikan yang tidak biasa di harga setelah pandemi.

Pemula harus mulai dengan mengamati reaksi pasar terhadap laporan ekonomi utama yang mempengaruhi mata uang nasional. Ini beragam bergantung pada besar, perkembangan dan situasi suatu negara saat ini. Mari kita lihat skenario dari lima negara dan wilayah untuk mengetahui bagaimana dan mengapa mata uang mereka dapat bergerak setelah laporan tersebut.

Tiga laporan berita yang mempengaruhi GBP

Great British Pound (GBP) adalah mata uang nasional Inggris dan melambangkan ekonomi keenam terbesar di dunia. Sebagai ekonomi yang matang dan transparan, pasar trading dan investasi negara itu berkembang sepenuhnya. Pelaku pasar tahu kapan laporan berita akan tersedia dan dapat merencanakan keputusan mereka lebih awal.

Dalam situasi kenaikan tingkat suku bunga pasca pandemi, pertumbuhan rendah dan inflasi tinggi, aset yang berhubungan dengan GBP kemungkinan akan dipengaruhi oleh laporan ini:

keputusan suku bunga Bank of England (BoE),

laporan Produk Domestik Bruto (PDB),

laporan Indeks Harga Konsumen.

Apakah GBP naik atau turun ketika laporan ini diumumkan bergantung pada pasangan mata uang yang Anda perdagangkan karena hubungannya bekerja seperti sebuah timbangan, jika satu sisi naik, sisi lain turun.

Laporan berita yang mempengaruhi USD

AS adalah ekonomi terbesar di dunia pada saat penulisan, Dolar AS merupakan salah satu mata uang terkuat karena kenaikan suku bunga Federal Reserve. Pada saat penulisan, tren yang berlaku di ekonomi AS adalah pasar kerja yang kuat, melonjaknya ekspor minyak mentah, dan kondisi kredit yang lebih ketat. Untuk alasan tersebut, aset yang terhubung dengan USD bisa terpengaruh oleh peristiwa trading seperti:

pernyataan kebijakan moneter Federal Reserve,

laporan ketenagakerjaan bulanan seperti Non-farm Payrolls,

buletin minyak mentah Administrasi Informasi Energi AS (EIA).

Peristiwa trading yang mempengaruhi Yen

Mata uang nasional Jepang Yen dilihat sebagai aset safe haven bersamaan dengan Dolar AS. Sebagai ekonomi terbesar ketiga dunia, tren yang berlaku di Jepang termasuk inflasi dan suku bunga yang relatif rendah, dan sektor ritel yang kuat. Mengingat alasan ini. Nilai Yen terhadap mata uang lain dapat berubah ketika laporan berikut dirilis:

keputusan suku bunga Bank of Japan,

laporan penjualan ritel,

rilis Indeks Harga Honsumen.

Ingatlah bahwa pasangan mata uang USDJPY adalah salah satu instrumen yang paling banyak diperdagangkan di pasar mata uang dan bisa berfluktuasi pasca setiap laporan ekonomi dirilis.

Rilis ekonomi yang mempengaruhi EUR

Zona Euro adalah blok trading terbesar di dunia, dan EUR bisa dipengaruhi oleh perbedaan kinerja di seluruh 19 negara anggota Area Euro. Sulit untuk mencapai standar homogen mengingat berbagai ekonomi yang membentuk Zona Euro, membuatnya penting untuk memantau laporan utama di pasar terbesar seperti Prancis, Jerman dan Italia.

laporan PDB.

Indeks Manajer Pembelian Manufaktur dan Jasa (PMI).

kebijakan dari European Central Bank.

Laporan mana yang mempengaruhi AUD?

Ekonomi global terbesar ke-13, Australia adalah negara maju dengan sektor ekspor tambang dan bahan mentah yang kuat. Dengan demikian, Biro Statistik Australia merilis laporan makro ekonomi yang dapat mempengaruhi Dolar Australia (AUD).

laporan eksplorasi mineral antara lain pada minyak, perak, dan bijih besi.

laporan Perdagangan dalam Barang dan Jasa Internasional.

wawasan ekspor litium.

Singkatnya, berita trading memerlukan penelitian dan analisis.

