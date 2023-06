Trading Krona Swedia: Apa saja yang perlu Anda Ketahui?

Juni 23, 2023 22:37

Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa mata uang Swedia adalah Krona? Mungkin tidak banyak yang tahu karena Swedish Krona (SEK) tidak sepopuler Euro atau pound Inggris sementara Swedia lebih dikenal akan beberapa bisnis terkenalnya seperti IKEA, H&M, Volvo, Saab dll.

Swedia dan Denmark mempertahankan mata uang individual mereka alih-alih bergabung dengan Euro karena hal ia membantu mengendalikan kebijakan moneter mereka tanpa harus mengikuti arahan Bank Sentral Eropa (ECB), meskipun mereka harus sejalan dengan panduan Uni Eropa terkait utang publik dll.

Dalam blog ini, kami akan berbagi beberapa info penting terkait Krona Swedia dan membantu memperluas mindset trading Anda.

Krona Swedia: Mata uang kecil, ekonomi kuat

Swedia memiliki populasi hanya 10.4 juta orang, namun ekonominya berada di peringkat 25 pada level global dan peringkat 11 di Eropa. Ekonomi Swedia adalah ekonomi berorientasi ekspor yang sangat maju, didukung oleh timber, hydropower, dan bijih besi. Swedia memiliki salah satu tenaga kerja paling berpendidikan dan paling terlatih secara teknologi di benua lama dan telah menarik banyak perusahaan yang signifikan dari seluruh dunia yang telah menyertakannya dalam rencana investasi mereka untuk memanfaatkan potensinya yang luas.

Krona Swedia adalah mata uang ke-11 yang paling banyak diperdagangkan di dunia menurut Survei Bank Sentral Triennial dari pasar valuta asing dan pasar derivatif Over the counter (OTC). Krona yang berarti crown atau mahkota dalam bahasa Swedia, menggantikan riksdaler di tahun 1873. Nilai tukar Krona Swedis bergantung pada kebijakan moneter yang diberlakukan oleh Riksbank, bank sentral tertua dunia dan bank tertua ketiga yang didirikan tahun 1688. Perlu dicatat bahwa Riksbank didirikan oleh Riksdag of the Estates dan sepenuhnya independen dari otoritas raja yang memainkan peran instrumental dalam penutupan bank Riksbank terdahulu dikarenakan pencetakan yang berlebihan.

Kebijakan moneter Riksbank dan Krona Swedia

Meninjau grafik nilai tukar euro terhadap Krona Swedia (SEK-kr), kita dapat melihat bahwa mata yang Swedia mencatat empat tahun tertinggi terhadap mata uang tunggal tersebut pada 1 Oktober 2021, diperdagangkan di 9.91 kr. Namun, sejak saat itu, Euro telah naik kembali dan membalikkan kerugiannya, diperdagangkan di 11.74 pada 22 Juni 2023.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 - Grafik Bulanan EUR SEK. Rentang Waktu: 1 Januari 2018 – 22 Juni 2023. Tanggal Diambil: 22 Juni 2023. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Dewan Bank sentral Swedia akan menyelenggarakan sidang pada 29 Juni untuk memutuskan tingkat suku bunga. Beberapa ekonom memperkirakan bahwa Riksbank akan mengurangi laju kenaikan suku bunga dengan bergerak maju di 25 basis point.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 - Grafik Harian EUR SEK. Rentang Waktu: 22 Maret 2023 – 22 Juni 2023. Tanggal Diambil: 22 Juni 2023. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Perlu diingat bahwa di bulan April dewan memutuskan untuk meningkatkan suku bunga sebesar 50 basis point sementara risalah rapat mengungkapkan bahwa pembuat kebijakan tidak ragu untuk memperketat kebijakan moneter lebih banyak jika laporan data membenarkan langkah tersebut.

ING: Krona Swedia kemungkinan akan masih tetap rentan

Analis mata uang ING menyatakan dalam laporannya bahwa langkah Riksbank mungkin tidak cukup untuk mendukung Krona. “Pesan hawkish bisa dibilang alat utama Riksbank untuk mendukung SEK, dan sulit untuk melihat naratif tersebut dibangun kembali di bulan Juni, terutama jika inflasi terus bergerak di arah yang benar. Seperti yang diakui Floden baru-baru ini, Riksbank mungkin menginginkan mata uang yang lebih kuat, namun banyak yang dapat dilakukan tentangnya. Lebih banyak kelemahan SEK dapat mendorong Riksbank lebih lanjut untuk mempertimbangkan intervensi FX, tetapi kami telah berkali-kali menekankan bagaimana intervensi yang mengancam tampaknya lebih mungkin bagi kita daripada benar-benar menyebarkan ini, mengingat amunisi yang relatif rendah terkait cadangan,” pernyataan dalam laporan yang dirilis 18 Mei.

Mengomentari rapat dewan yang akan datang, ekonom bank Dutch menyatakan bahwa pernyataan setelah rapat bisa membuka pintu akan kenaikan suku bunga lebih jauh. “Kenaikan suku bunga sebesar 50 basis point di bulan April, Riksbank Swedia mungkin memutar kembali kecepatan ke 25bp pada 29 Juni. Dengan prediksi baru yang dijadwalkan pada rapat bulan ini, pertanyaan apakah pembuat kebijakan mencoba untuk memanggil puncak dalam siklus suku bunga mereka atau menunjuk ke arah lebih banyak kenaikan suku bunga di musim gugur. Meskipun kami menduga bahwa bank tidak eksplisit tentang menaikkan suku bunga lagi di bulan September seperti halnya di bulan April, proyeksi tingkat suku bunga yang baru dirilis kemungkinan akan menjaga pintu agar tetap terbuka terhadap langkah lainnya jika diperlukan.”

Swedbank: Krona bisa mulai menguat dalam jangka panjang

Berbicara kepada situs web berita EER Estonia, kepala ekonom Swedbank Tõnu Mertsina menyatakan bahwa meskipun Krona turun ke rekor terendah terhadap Euro, ia memprediksikan lonjakan dalam jangka panjang.

Mertsina menyatakan bahwa nilai krona terhadap kompetitornya bergantung pada kondisi ekonomi Swedia dan bagaimana Riksbank akan menerapkan kebijakan moneternya, menambahkan bahwa kenaikan suku bunga menimbulkan bahaya yang signifikan pada ekonomi Swedia dan investor menjadi waspada terhadap Krona Swedia.

Krona Swedia: Kelola risiko trading dengan alat yang tepat

Krona Swedia mungkin bukanlah salah satu mata uang terpopuler untuk diperdagangkan di pasar global seperti dolar AS atau pound Inggris, namun ia mungkin digunakan oleh beberapa trader sebagai pilihan diversifikasi portofolio. Krona Swedia tidak muncul dalam tajuk berita utama keuangan sehingga trader harus melakukan lebih banyak penelitian yang menyeluruh jika mereka ingin menyertakan mata uang Swedia ini ke dalam strategi mereka.

Terlepas dari popularitas Krona Swedia, trading forex dan instrumen lainnya mengandung risiko. Trader pemula mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengalaman untuk membangun strategi yang dapat mengurangi kerugian jika pasar bergerak melawan mereka. Oleh karena itu, trader pemula mungkin bahwa lebih terpapar bahaya kehilangan dana dalam prosesnya.

Alat manajemen risiko dapat digunakan untuk mengurangi risiko, kecemasan dan stres. Trader pemula yang tidak terbiasa menggunakannya dapat belajar dengan berbagai cara. Broker online menawarkan webinar edukasi, artikel dan e-book yang dapat diakses trader pemula dan manfaatkan pengetahuan para profesional berpengalaman. Memanfaatkan alat manajemen risiko dengan cara yang benar memungkinkan trader pemula untuk merancang rencana trading mereka sendiri tanpa membahayakan dana yang akan mencegah mereka mencapai tujuan keuangan mereka.

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.