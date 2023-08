Sekilas Tentang Trading Peso Meksiko (MXN)

Agustus 19, 2023 02:34

Saat berbicara tentang Amerika, sebagian besar dari kita berpikir Amerika Serikat atau mungkin Kanada. Namun, Meksiko adalah salah satu negara dengan sejarah terkaya di benua itu dan ia merupakan ekonomi yang berkembang. Trading peso Meksiko (MXN) terhadap mata uang utama seperti dolar AS, euro atau pound Inggris bisa jadi pilihan jika trader ingin melakukan diversifikasi pada portofolio trading mereka.

Namun, kenyataannya adalah peso Meksiko tidak sepopuler seperti kebanyakan rekan-rekan terkenalnya. Dalam blog ini, kami akan berbagi dengan Anda beberapa wawasan penting terkait peso Meksiko dan korelasinya dengan ekonomi Meksiko yang akan sulit ditemukan hanya dalam satu blog.

Peso dan Ekonomi Meksiko

Meksiko memiliki populasi 128,000,000 orang dan merupakan negara dengan PDB ke-14 terbesar di dunia dalam hal nominal. Dana Moneter Internasional (IMF) telah menaikkan prediksi pertumbuhan PDB Meksiko untuk tahun 2023 menjadi 2.6%, naik 0.8% pada pertumbuhan 1.8% yang diprediksikan di bulan April.

Prospek yang direvisi ini mencerminkan hasil ekonomi positif negara itu yang terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Ekonominya tumbuh 1.1% di kuartal pertama tahun 2023, melampaui ekspektasi analis dan menciptakan pertumbuhan enam kuartal berturut-turut.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Institut Geografi dan Statistik Nasional (INEGI) Meksiko, inflasi CPI utama tahunan terus turun selama bulan Juli, mencapai 4.79%. Angka ini sejalan dengan ekspektasi analis dan menandai penurunan inflasi keenam berturut-turut.

Tujuan utama bank sentral Meksiko, Banco de México adalah untuk mempertahankan nilai mata uang Meksiko dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Meksiko, sambil memelihara inflasi rendah dan stabil. Banco de México didirikan pada 1 September 1925. Ekonomi Meksiko naik turun dalam beberapa dekade, dengan bank sentral memainkan peran penting dalam menurunkan inflasi. Sejak tahun 1994, Banco de México (Banxico) otonom dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan moneternya.

Kinerja Peso Meksiko

Setelah sejenak menyentuh terendah multi tahun di 21.50 pada Januari 2017 terhadap dolar AS, peso Meksiko mulai rally, dan pada bulan September 2017 diperdagangkan di sekitar 17.60. Dua tahun berikutnya, peso stabil, diperdagangkan antara 18 dan 20 peso terhadap dolar AS.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 - Grafik Bulanan USD MXN. Rentang Waktu: 1 Oktober 2017 – 17 Agustus 2023. Tanggal Diambil: 17 Agustus 2023. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Awal pandemi 2020 melukai mata uang Meksiko. Peso Meksiko turun terhadap dolar AS, menyentuh 25 peso pada akhir Maret 2020. Namun, di akhir tahun, peso berhasil naik, diperdagangkan di 20 peso terhadap dolar AS.

Sumber: Admirals MetaTrader 5 - Grafik Harian USD MXN. Rentang Waktu: 31 Januari 2023 – 17 Agustus 2023. Tanggal Diambil: 17 Agustus 2023. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Di tahun 2023, peso Meksiko terus menguat terhadap dolar AS, diperdagangkan di 16.75 pada 1 Juli. Ini merupakan terendah tujuh setengah tahun, membuat pengguna media sosial menyebut mata uang Meksiko itu sebagai “super peso.” Laporan ING mencatat bahwa, ketika berbicara tentang mata uang LATAM, “peso Meksiko masih menjadi salah satu FX dengan kinerja terbaik tahun ini dan hanya terlampaui oleh peso Kolombia (menawarkan imbal hasil tersirat 14.4%!). Investor menyukai carry tinggi di Meksiko, ekonomi yang dikelola denga baik dan eksposur terhadap pertumbuhan yang sangat kuat sepanjang tahun ini. Kenyataannya, pengiriman uang pekerja kembali ke Meksiko mencapai rekor tertinggi $5.7 miliar di bulan Mei.”

Apa Prediksi Analis Tentang Peso dan Ekonomi Meksiko?

Bank of Mexico mempertahankan suku bunga acuannya di 11.25% pada 10 Agustus, sejalan dengan perkiraan analis, menyatakan bahwa outlook inflasi masih “sangat kompleks” dan menyiratkan bahwa suku bunga bisa tetap stabil selama beberapa bulan lagi. Pembuat kebijakan bank itu menyatakan dalam pernyataan setelah rapat bahwa “untuk mencapai inflasi utama yang teratur dan berkelanjutan di 3%, (dewan) mempertimbangkan bahwa perlunya mempertahankan suku bunga referensi pada tingkat saat ini untuk periode yang diperpanjang.”

Analis ING menuliskan dalam laporan yang diterbitkan pada 18 Juli bahwa “market discount melihat bank sentral Meksiko memotong suku bunga mulai dari bulan November. Kami sepakat, dan kami melihat suku bunga dapat dipangkas lebih cepat dari market discount setelahnya. Ada banyak kenyamanan. Ini bisa jadi diambil dari apresiasi peso dan turunnya suku bunga pasar.” Mereka juga menambahkan bahwa “ada kenyamanan kebijakan tingkat tinggi yang dibangun ke dalam kurva Meksiko (TIIE), sedemikian rupa sehingga kita cenderung mengantisipasi inisiasi proses pelonggaran material dalam beberapa bulan mendatang. Tingkat suku bunga kebijakan di 11.25% adalah sekitar 6% di atas suku bunga dana The Fed, mewakili bantalan yang cukup besar. Ini hanya lebih luas dalam dua kesempatan selama 15 tahun terakhir – pemotongan darurat The Fed selama Krisis Keuangan 2008 dan hal yang sama pada awal pandemi. Tidak ada persyaratan untuk penyebaran ini menjadi lebih luas. Faktanya, kami percaya ia akan menyempit karena The Fed menaikkan suku bunga lebih banyak lagi, sementara Banxico mempertahankan suku bunganya.”

Ekonom Morgan Stanley menyatakan bahwa nearshoring kemungkinan akan mendorong ekonomi Meksiko. Dalam catatannya pada investor yang diterbitkan pada 27 Juli, mereka menyatakan: “Jika manufaktur AS tidak terlalu bergantung pada China, kami berpikir jalannya akan melalui Meksiko. Nearshoring diperkirakan akan menjadi balapan yang panjang dan berkelanjutan hingga Meksiko dapat membangun ekosistem baru yang dalam pusat manufaktur Meksiko yang ada. Karena PDB dan manufaktur Meksiko tumbuh, demikian juga seharusnya dengan keuntungan perusahaan, terutama di sektor keuangan, industri dan konsumen. Faktanya, selama periode pertumbuhan PDB di atas rata-rata, ekuitas Meksiko cenderung mengungguli dalam hal valuasi, profitabilitas dan kinerja operasional. Tren nearshoring telah mendorong peringkat ulang saham-saham Meksiko dan ahli strategi melihat kenaikan lebih lanjut di perusahaan-perusahaan domestik dalam lima tahun mendatang karena arus nearshoring kedua tumbuh mengumpulkan momentum.”

Penduduk Meksiko akan memilih pada pemilu yang dijadwalkan tahun depan, analis Commerzbank menyatakan bahwa hasilnya bisa jadi krusial bagi peso Meksiko dan ekonomi lokal. “Pemilihan bulan Juli 2024 mendatang akan menentukan ekonomi dan Peso Meksiko. Investasi dan infrastruktur, keamanan dan kapital manusia, serta reformasi ramah bisnis, tidak hanya akan meningkatkan potensi pertumbuhan Meksiko yang melekat, tetapi juga meningkatkan daya tarik negara itu sebagai destinasi investasi. Dengan reformasi yang tepat, kami percaya bahwa Meksiko memiliki posisi yang baik untuk diuntungkan dari kenaikan aktivitas nearshoring dan friendshoring oleh perusahaan-perusahaan globalm yang akan memiliki dampak jangka panjang positif pada MXN,”.

Manajemen Risiko Trading Peso Meksiko

Seperti halnya dengan setiap pasangan mata uang, trading peso Meksiko terhadap dolar AS, euro, pound Inggris dan mata uang kurang populer lainnya memiliki risiko. Trader pemula yang kurang mengetahui cara kerja pasar mata uang harus meluangkan waktu untuk memperluas pengetahuan keuangan mereka. Mengetahui fundamental pasar mata uang dapat membantu orang yang baru saja memulai trading untuk membangun strategi yang komprehensif.

Strategi yang disiapkan dengan baik dapat membantu trader pemula mengurangi risiko. Mempelajari semua berita keuangan tepat waktu dan bagaimana pasar bekerja tidak lah cukup jika Anda tidak mempelajari alat manajemen risiko. Alat seperti order stop loss dapat mengurangi kehilangan dana jika pasar bergerak melawan rencana Anda. Jika alat manajemen risiko merupakan hal yang baru bagi Anda, ada baiknya meningkatkan pengetahuan Anda tentangnya.

Broker menawarkan rangkaian materi edukasi yang dapat membantu Anda menjadi trader yang lebih baik sementara juga meminimalkan risiko dalam prosesnya. Trader pemula dapat memanfaatkan webinar, blog, panduan, seminar, dll yang disiapkan oleh trader yang lebih berpengalaman yang membagikan pengalaman mereka dengan trader pemula. Kabar baiknya, banyak materi tersebut gratis. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi trader yang lebih baik!

Tertarik trading berita ekonomi makro? Pelajari bagaimana cara kerja pendekatan ini dengan webinar gratis kami. Temui dan berinteraksi dengan trader ahli. Tonton dan belajar dari sesi trading live.

