Trading Saham Visa Jelang Tahun Baru

Desember 22, 2022 21:31

Saat kita mendekati tahun baru, prospek ekonomi masih tidak pasti. Inflasi tinggi, suku bunga berada di tingkat tertinggi mereka dalam bertahun-tahun dan secara luas diperkirakan bahwa banyak negara akan memasuki resesi dalam beberapa bulan mendatang.

Karena itu, memilih saham dengan tujuan menghasilkan pengembalian jangka pendek menjadi semakin sulit. Investor yang memilih untuk memasuki pasar dalam iklim saat ini perlu bersabar dan bersiap akan potensi volatilitas selama beberapa bulan ke depan.

Terlepas dari lingkungan ekonomi yang menantang, masih ada saham yang berpotensi untuk kuat di tahun 2023. Visa adalah salah satunya. Mari kita lihat mengapa demikian.

Saham: Visa Inc. Simbol untuk Akun Invest.MT5: V Tanggal Ide: 19 Desember 2022 Periode: 12 bulan Level Entry: $215.00 Level Target: $250.00 Posisi untuk Akun Invest.MT5: Maks. 5% Risiko: Tinggi

Akun Invest.MT5 memungkinkan Anda untuk membeli saham nyata dari 15 bursa saham terbesar di dunia.

TradingView - Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan. Sumber:

Semua trading berisiko tinggi dan Anda dapat kehilangan lebih dari risiko yang Anda ambil dalam suatu trading. Jangan pernah berinvestasi lebih besar dari yang Anda mampu untuk kehilangan. Mulailah dari yang kecil dengan memahami level toleransi risiko Anda sendiri atau berlatih di akun demo terlebih dahulu untuk membangun pengetahuan Anda sebelum berinvestasi.

Mengapa Trading Visa?

Dengan semua perusahaan menarik yang terdaftar di pasar saham global, investasi di saham blue chip yang mapan seperti Visa mungkin terlihat seperti pilihan yang sedikit membosankan.

Tetapi, ketika berbicara tentang investasi, kadang membosankan itu bagus! Dengan ketidakpastian yang saat ini menyelimuti pasar saham, perusahaan yang konsisten seperti Visa, yang bercokol di pasarnya dan menghasilkan banyak pendapatan yang dapat diandalkan, adalah apa yang harus dicari oleh para investor.

Raksasa Global

Perusahaan itu sendiri tidak memerlukan pengantar, dan dengan hampir 4 miliar kartu yang beredar, mungkin aman untuk menyatakan bahwa banyak dari pembaca memiliki kartu debit atau kredit dihiasi dengan nama perusahaan itu.

Model bisnis intinya sederhana. Setiap kali pembayaran dilakukan dengan salah satu dari 4 miliar kartu ini, ia melakukan perjalanan di sepanjang jaringan pembayaran Visa, hak istimewa di mana Visa membebankan persentase dari pembayaran total.

Beroperasi di lebih dari 200 negara dan wilayah di seluruh dunia, Visa memproses sekitar 40% pembayaran global dunia pada tahun 2021. Dalam setahun penuh yang berakhir pada 30 September 2022, perusahaan pemroses pembayaran itu melaporkan pendapatan bersih $29 miliar dan laba bersih $15 miliar, naik masing-masing 23% dan 21% tahun ke tahun. Tidak banyak perusahaan bisa membanggakan jenis margin keuntungan seperti itu.

Kinerja Pasar Saham yang Tangguh

Terlepas dari kinerja keuangan yang luar biasa, pada saat pasar ditutup 16 Desember, Visa telah turun 4.5% sejauh tahun ini. Sementara itu tidak terlalu fantastis, ia harus diambil dalam konteks pasar yang lebih luas. Selama periode yang sama, Dow Jones dan S&P 500, keduanya berisi Visa sebagai konstituen mereka, merosot jauh lebih dalam masing-masing 9.4% dan 19.2%.

Jadi, meskipun harga saham Visa turun tahun 2022, secara signifikan mengungguli pasar yang lebih luas.

Metode Visa dalam menghasilkan pendapatan paling cocok untuk ekonomi yang berkembang. Sederhananya, semakin banyak orang menghabiskan uang, semakin besar pendapatan Visa. Bagaimanapun, ia adalah saham yang memiliki potensi untuk berkinerja kuat di semua tahap siklus ekonomi, terbukti tahun ini.

Terlepas dari prospek ekonomi, orang-orang harus membeli barang dan karena penggunaan uang tunai menurun di banyak negara, ada peningkatan jumlah pembelian ini dilakukan dengan menggunakan kartu kredit dan debit. Artinya bahwa Visa bisa bergantung pada aliran pendapatan yang andal, terlepas dari apa yang akan terjadi tahun depan pada ekonomi global.

Namun, jangan salah, resesi dan akibatnya penurunan konsumsi, akan menjadi berita buruk bagi Visa. Tetapi kualitas defensif saham – serta jumlah uang tunai yang besar dan rasio utang yang rendah – akan memungkinkannya untuk mengatasi potensi badai ekonomi dan berkembang di sisi lain.

Prediksi Saham Visa – Apa Kata Analis?

Menurut analis yang disurvei oleh TipRanks untuk prediksi saham Visa selama tiga bulan terakhir, saat ini ada 17 peringkat beli, 1 tahan dan 1 jual pada saham. Tingkat harga tertinggi untuk prediksi saham Visa adalah $287.00 dengan target harga terendah di $216.00.

Target harga rata-rata untuk prediksi saham Visa adalah $250.44.

Sumber: TipRanks – 19 Desember 2022

Contoh Ide Trading Untuk Harga Saham Visa

Contoh ide trading untuk prediksi harga saham Visa bisa sebagai berikut:

Beli saham pada penembusan di atas $215.00 untuk memungkinkan volatilitas pasar saat ini.

Targetkan target harga rata-rata analis di $250.00.

Jaga agar risiko Anda tetap kecil, maksimum 5% dari total akun.

Periode = 12 bulan

Jika Anda membeli 10 saham Visa:

Jika target tercapai = $350.00 potensi keuntungan ($250.00 - $215.00 *10 saham).

Ingat bahwa pasar naik dan turun dan tidak mungkin harga saham akan naik dalam garis lurus dan ia bahkan mungkin turun lebih jauh sebelum ia naik, jika ia naik. Hal ini terutama berlaku di masa sekarang karena hambatan signifikan yang dihadapi ekonomi saat ini.

Penting untuk menerapkan manajemen risiko dan Anda harus selalu menyadari seberapa besar potensi kerugian dalam trading dan risiko yang terlibat, serta biayanya.

Dengan Admiral Markets Invest.MT5, Anda dapat membeli dan menjual saham AS dengan komisi mulai dari $0.02 per saham. Artinya membeli 10 saham Visa akan menghasilkan komisi $0.20 ($0.02 * 10 saham) untuk mengeksekusi transaksi per sisi.

Ada biaya transaksi minimum sebesar $1. Jadi, contoh ide trading di atas akan menghasilkan komisi secara keseluruhan hanya $1 dolar!

Cara Beli Saham Visa dalam 4 Langkah

Dengan Admiral Markets, Anda dapat membeli saham di perusahaan seperti Visa dan 3.000 perusahaan terdaftar lainnya! Untuk membeli saham Visa, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Buka akun Invest.MT5 untuk mengakses Ruang Trader

Klik Invest di sebelah akun Anda untuk membuka MetaTrader WebTrader

Cari saham Visa pada bagian bawah jendela Market Watch dan seret simbolnya ke dalam grafik

Klik New Order pada bagian atas layar dan masukkan jumlah saham Visa yang ingin Anda beli

Sumber: Admiral Markets MetaTrader WebTrader – Grafik Harian Visa – Order Baru. Tanggal Diambil: 2 Desember 2022. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.



Klik banner di bawah untuk membeli saham Visa hari ini! ▼▼▼

Apakah Anda Melihat Saham Visa Bergerak Secara Berbeda?

Ingatlah bahwa semua analitik dan ide trading berdasarkan pada pandangan dan pengalaman pribadi penulis.

Jika Anda percaya bahwa ada peluang lebih tinggi harga saham Visa akan bergerak lebih rendah, maka Anda juga dapat trading short menggunakan CFD (Contracts for Difference).

Akun Trade.MT5 dan Trade.MT4 memungkinkan Anda untuk berspekulasi pada arah harga berbagai macam saham menggunakan CFD.

Ini berarti bahwa Anda dapat berdagang long dan short untuk mencoba memperoleh keuntungan dari naik dan turunnya harga saham. Pelajari lebih lanjut tentang CFD dalam artikel "Penjelasan Contract for Difference (CFD Trading)" ini.

INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, prakiraan, tinjauan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web firma investasi Aglobe Investments Ltd yang beroperasi di bawah merek dagang Aglobe Investments Ltd (selanjutnya "Aglobe Investments Ltd") Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, harap perhatikan hal-hal berikut: