Inflación en la Eurozona desciende, el BCE considera la reducción de su balance

Diciembre 04, 2023 09:03

El Banco Central Europeo (BCE) ha sido acusado de haberse tomado demasiado tiempo en actuar contra las presiones inflacionistas que se observaron en otoño de 2021. El debate sigue abierto, ya que algunos analistas sugieren que el aumento de la inflación podría haberse limitado con una actuación a tiempo, a la vez que se podrían haber evitado subidas de tipos tan altas.

Aunque la inflación general ha ido bajando en los últimos meses, la subyacente se mantiene en niveles altos. Aunque la inflación retroceda, el BCE no parece dejar a un lado la idea de posibles endurecimientos monetarios a futuro.

El BCE estudia una posible reducción de su balance

En los últimos días, los responsables políticos del BCE han revelado que se plantean reducir el balance del banco central de la Eurozona antes de lo previsto, pues contiene bonos que se compraron durante la pasada crisis financiera y el periodo de pandemia para inyectar fondos en los mercados europeos que estaban atravesando dificultades.

Joachim Nagel, miembro del consejo del BCE, admitió que el banco central de la Eurozona debería reducir su balance, que podría hacerse vendiendo bonos que llevan almacenados varios años. Los economistas creen que esta reducción haría que la oferta del mercado aumentara y que los tipos de interés se mantuvieran altos durante más tiempo, lo que lograría un fortalecimiento de la moneda única frente al dólar estadounidense.

Christine Lagarde, máxima responsable del BCE, declaró ante el Parlamento Europeo (PE) que el banco podría considerar paralizar la última de sus compras de bonos antes de lo previsto para acelerar la reducción del balance. Algunos funcionarios del BCE se han mostrado a favor de esta decisión porque consideran que la compra de bonos aumenta las presiones sobre los precios en el bloque del euro. Cabe recordar que ni la Fed ni el Banco de Inglaterra compran bonos actualmente.

Ajuste cuantitativo o normalización del balance

Vender una serie de bonos o no reinvertir en ellos crearía un exceso de oferta y una caída de su precio, ya que posiblemente la demanda existente no podría absorberlos. Los economistas llaman a este proceso "endurecimiento cuantitativo" y señalan que reducir el balance podría tener el mismo impacto que subir los tipos de interés. Por ejemplo, cuando la Fed decidió reducir su balance en agosto de 2023, algunos analistas afirmaron que una reducción de 1 billón de dólares equivaldría a elevar los costes de endeudamiento en un 0,25 %, reducción que podría fortalecer el euro frente a divisas como el dólar estadounidense y la libra esterlina.

Caída notable del IPC de la Eurozona en noviembre

Las estimaciones de inflación interanual del IPC en España y Francia fueron inferiores a lo previsto en noviembre, mientras que la inflación general registró una subida del 2,4 %, superando las expectativas de los analistas.

Los analistas de ING señalaron: "Apuntan a una caída mayor de la esperada en la estimación flash de la eurozona de hoy. Para el Banco Central Europeo, esto significa que en 2024 podría producirse la primera bajada de tipos. Sin embargo, sigue en tela de juicio que se produzca tan pronto el mercado augura. Sin duda, el primer recorte de tipos está prácticamente descartado para abril. En general, se descuentan unos 110 puntos básicos en recortes para el conjunto del año".

Los economistas de Deutsche Bank Research destacaron que las cifras de inflación registraron un descenso mayor de lo esperado, incluida la inflación subyacente, que se había mantenido exageradamente alta a pesar de los esfuerzos del BCE en los meses anteriores. En declaraciones a los medios de comunicación, afirmaron que "por tercer mes consecutivo, la inflación de la zona euro sorprendió fuertemente a la baja a los mercados y a los analistas. La inflación de noviembre confirmó que la presión sobre los precios está cayendo rápidamente en cada uno de los componentes de la cesta inflacionista. Este dato confirma que la inflación interna de la zona euro se está ralentizando mucho más rápido de lo previsto por el BCE hace unos meses".

Sin embargo, un informe de Commerzbank se mostró menos optimista respecto a los recortes de los tipos de interés en la eurozona. Los analistas del banco alemán comentaban lo siguiente: "En la zona euro, la inflación cayó 0,5 puntos porcentuales hasta el 2,4 % en noviembre, un descenso mucho mayor de lo esperado. Sorprendió especialmente la fuerte caída de la tasa de inflación de los servicios. La inflación subyacente cayó incluso del 4,2 % al 3,6 %. Es probable que los datos de precios de hoy alimenten la especulación sobre un recorte de tipos por parte del BCE. Sin embargo, creemos que es demasiado pronto para declarar la victoria a la inflación, dado el fuerte aumento de los salarios".

Operar con el euro y gestión del riesgo

Como trader principiante, es posible que hayas visto con frecuencia los pares de divisas euro/dólar estadounidense (EUR/USD) y euro/libra esterlina (EUR/GBP) en las noticias sobre trading, ya que se encuentran entre las combinaciones de divisas más populares.

Sin embargo, antes de añadir estos pares de divisas a tu cartera, debes tener en cuenta que operar implica riesgos. Una forma inteligente de contrarrestar la posible falta de conocimientos de trading como principiante es ni más ni menos que estudiar. Navegando por Internet podrás encontrar una gran cantidad de material formativo de calidad, como artículos, guías prácticas, webinarios u otros vídeos educativos preparados por traders experimentados. Especialmente, si estos materiales los brinda un bróker regulado, te aseguras de que la información que recibes es de calidad.

Al comenzar tu viaje de aprendizaje de trading, no debes dejar a un lado las herramientas de gestión del riesgo, pues, de utilizarlas correctamente, podrás reducir el riesgo de perder fondos en caso de que los mercados se vuelvan en contra de tus planes. Por supuesto, esto no significa que no deba diseñar a fondo tu estrategia antes de ejecutarla, pero las herramientas de gestión del riesgo pueden ser activos valiosos a la hora de llevarla a cabo. Sin duda, aprender a utilizar las herramientas de gestión del riesgo debería ser uno de los primeros objetivos de todo trader principiante que quiera estar bien preparado para las caídas del mercado.

Este material no contiene ni debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de transacciones en instrumentos financieros. Ten en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable de ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de que comprendes los riesgos.