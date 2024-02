El BoE examinará las ventas minoristas y el PIB del Reino Unido

Febrero 14, 2024 07:58

Esta semana, los inversores y traders centrarán su atención en los informes del PIB del Reino Unido, así como en los informes de ventas al por menor del Reino Unido y Estados Unidos.

La inflación del IPC del Reino Unido se mantuvo sin cambios en enero, registrando un 4.0% en términos interanuales. El IPC subyacente cayó al 5,1%, y S&P Global Ratings afirmó que "la escasa oferta de mano de obra mantiene un elevado crecimiento salarial y, por tanto, presiones inflacionistas subyacentes, especialmente en los servicios".

En EE.UU., la inflación medida por el IPC fue superior a la prevista, alcanzando el 3,1% en enero en base anualizada, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS). Los analistas del mercado señalaron que la cifra de inflación del IPC se vio impulsada por los precios de la vivienda, que constituyen aproximadamente un tercio del índice.

PIB Reino Unido Diciembre 2023

El viernes, la Oficina Nacional de Estadística (ONS) publicará el informe de crecimiento del PIB de diciembre. Los analistas del mercado prevén que la tasa de crecimiento se sitúe en el -0,2% mensual, lo que supone una desaceleración con respecto al 0,3% registrado en noviembre del año pasado.

El informe incluirá datos preliminares sobre el PIB del cuarto trimestre, que probablemente se sitúe en el 0,1%, frente al 0,3% registrado en el tercer trimestre de 2023. La economía británica estuvo al borde de la recesión el año pasado, ya que los elevados tipos de interés y las cifras de inflación perjudicaron a la productividad.

El Instituto Nacional de Investigación Económica y Social (NIESR) dijo en una nota que "el panorama general de estancamiento de la producción en el Reino Unido, que hemos visto ahora durante casi dos años, continúa". El NIESR se mostró más optimista respecto a 2024 y predijo que la economía crecería un 0,9% este año, al tiempo que sugirió que la inflación caería al 1,5% en abril como consecuencia de la bajada de los precios de la energía.

Ventas al por menor en EE.UU. Enero 2024

La Oficina del Censo de Estados Unidos publicará el jueves su informe sobre las ventas minoristas del mes de enero. Como los informes de ventas al por menor muestran cómo reaccionan los consumidores a las fluctuaciones de los precios, sirven como fuente de información que toma en consideración la Reserva Federal.

Los economistas prevén que las ventas al por menor hayan caído un 0,1% mensual. Una encuesta del Consumer News and Business Channel/National Retail Federation (NRF) Retail Monitor señaló que las ventas al por menor crecieron un 2,4% anualizado en enero, pero subrayó que se registró una caída del 0,16% al comenzar el año.

Ventas al por menor en el Reino Unido enero 2024

Otro dato importante que se publicará en el Reino Unido será el informe de ventas minoristas de enero, para el que se prevé un aumento del 1,5% mensual, pero también un descenso del 1,2% anualizado. En un momento en que la economía británica atraviesa dificultades, las ventas al por menor han sufrido fluctuaciones, ya que los consumidores se esfuerzan por cubrir sus necesidades.

El valor de las ventas al por menor aumentó un 1,2% en tasa anual en enero, según informó el martes el British Retail Consortium (BRC). "La debilidad de la demanda de los consumidores hizo que el crecimiento de las ventas al por menor se ralentizara. Aunque las rebajas de enero ayudaron a impulsar el gasto en las dos primeras semanas, esto no se mantuvo a lo largo del mes", se señaló en el informe.

OPEP: La demanda de petróleo no disminuye

La decisión de Arabia Saudí de reducir los planes de expansión de la capacidad petrolera ha generado cierto nerviosismo sobre el futuro de la industria productora de petróleo. El secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, se apresuró a asegurar a los inversores que no será así, señalando que "en primer lugar, quiero dejar claro que no puedo comentar una decisión saudí... pero esto no debe malinterpretarse en absoluto como una opinión de que la demanda está cayendo".

Hace dos semanas, la petrolera estatal saudí Aramco anunció su decisión de rebajar su objetivo de capacidad máxima de producción sostenida a 12 millones de barriles diarios (bpd), 1 millón de bpd por debajo de un objetivo anunciado en 2020 y que debía alcanzarse en 2027. Fuentes de Reuters sugirieron que la medida se había discutido durante al menos seis meses y que era el resultado de una producción excesiva de petróleo que no se monetizaba como debería.

