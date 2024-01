El debate sobre los recortes de los tipos de interés: ¿Cómo reaccionarán la Fed, el BCE y el BoE?

Enero 22, 2024 14:22

Las tasas de interés han captado mucha atención en el último año y medio, ya que los bancos centrales de todo el mundo las han aumentado para contrarrestar el efecto de la inflación que influye en los presupuestos y gastos de los consumidores.

A medida que el aumento de los costos de endeudamiento parecía controlar las presiones inflacionarias en las economías más grandes, el debate sobre recortes de tasas comenzó con algunos economistas sugiriendo que probablemente veríamos varios recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed), el Banco Central Europeo (ECB) y el Banco de Inglaterra (BoE).

Sin embargo, los datos que muestran la resistencia económica en Estados Unidos, el Reino Unido y la Eurozona parecen postergar las previsiones sobre recortes de tasas. En este artículo, tendrás la oportunidad de leer las actualizaciones relacionadas con las políticas monetarias.

Recortes de tasas de la Reserva Federal: Optimismo bajo control

La disparidad entre las expectativas del mercado y las proyecciones de la Reserva Federal de EE. UU. sobre las acciones de tasas de interés en 2024 pone en duda los valores futuros de los activos. Algunos analistas sugieren que la Fed podría llevar a cabo recortes de 140-150 puntos básicos para fines de este año. Sin embargo, las actas de diciembre de la Fed implicaron que los costos de endeudamiento podrían reducirse en 75 puntos básicos durante el mismo período.

En su Resumen de Proyecciones Económicas de diciembre, la junta de la Fed estimó que su tasa de interés de referencia se reduciría en 250 puntos básicos para fines de 2026. Algunos economistas señalan que la principal diferencia entre las proyecciones de la Fed y las expectativas del mercado es la velocidad a la que se llevarían a cabo los recortes de tasas.

El CEO de Goldman Sachs (GS), David Solomon, le dijo a los reporteros de CNBC que asistieron a la 54ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos que “el mercado claramente se está adelantando a una posición de muchos recortes. No hay duda de que hemos avanzado mucho en cuanto a la inflación". Comentando sobre el optimismo del mercado relacionado con futuros recortes de tasas, Solomon agregó: "Creo que es difícil para mí ver la perspectiva del mercado de siete recortes este año. Sí creo que hay una posibilidad razonable de algunos recortes de tasas este año, cierto alivio. Pero realmente dependerá de lo que digan los datos".

Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Atlanta en sus declaraciones ante la Cámara de Comercio de Atlanta, dijo que "el escenario base es para reducciones de tasas en algún momento del tercer trimestre, pero es necesario tener cuidado de no recortar demasiado pronto o arriesgarse a una espiral de precios renovada". Bostic, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, señaló que los recortes de tasas podrían ocurrir antes de julio, pero solo si hay "evidencia convincente" de que la inflación se está desacelerando más rápido de lo esperado.

Los responsables de la política del BCE frenan las expectativas de recorte de tasas

La inflación general ha disminuido en la zona euro debido a la estricta política monetaria implementada por el BCE, siendo la inflación subyacente más resistente. La inflación se mantiene por encima del objetivo del BCE, con la economía alemana, la más grande del bloque, luchando por evitar la recesión.

Una encuesta de Reuters, publicada el 18 de enero, mostró que 38 de 85 economistas pronostican un recorte de tasas de interés en julio. En la misma encuesta, 21 pronostican un recorte en abril, mientras que 23 no ven cambios en la política monetaria antes del tercer trimestre de 2024 y más allá. Informes de mercado indican que los analistas esperan un total de recortes de tasas de 150 puntos básicos durante este año.

Sin embargo, algunos miembros del consejo de gobierno del BCE se oponen a las llamadas de "flexibilización agresiva" provenientes de los participantes del mercado. Por ejemplo, el jefe del banco central de Austria, Robert Holzmann, le dijo a los reporteros de CNBC: "No puedo imaginar que hablemos de recortes aún, porque no deberíamos hablar de eso. Todo lo que hemos visto en las últimas semanas apunta en la dirección opuesta, así que incluso podría prever que no haya ningún recorte en absoluto este año".

Durante una discusión en la Casa Bloomberg en Davos, la líder del BCE, Christine Lagarde, fue preguntada sobre posibles recortes de tasas y cómo podría reaccionar el banco central del bloque euro ante las nuevas condiciones económicas, dado que la inflación ha disminuido en los últimos meses. Lagarde respondió que los costos de endeudamiento del BCE pueden haber alcanzado su punto máximo al tiempo que enfatizó la dependencia del banco de los datos económicos al tomar decisiones. La jefa del BCE sugirió que "los mercados demasiado optimistas no ayudan en la lucha contra la inflación del BCE. Somos optimistas de que tenemos una perspectiva creíble de un retorno de la inflación al 2% en 2025, pero aún queda mucho por hacer para que eso suceda".

BoE: Entre la espada y la pared

La economía del Reino Unido se vio afectada por cifras récord de inflación en los años anteriores, poniendo presión en los presupuestos de los consumidores al elevar los precios a niveles no vistos en muchos años. La junta del BoE reaccionó aumentando las tasas de interés para controlar la inflación, lo que dificultó las cosas para las personas que intentan pagar sus préstamos.

La implementación de una estricta política monetaria ha reducido las cifras de inflación, pero los datos de ingresos promedio continúan aumentando. En diciembre, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) mostraron que la inflación subió inesperadamente al 4%, mientras que los analistas del mercado esperaban una disminución al 3.8% en términos anualizados.

Un informe de BNN Bloomberg sugiere que "los mercados financieros ahora favorecen cuatro reducciones de tasas de un cuarto de punto del Banco de Inglaterra y ven solo una probabilidad de una de cada tres de una quinta en 2024, según los swaps vinculados a las reuniones del banco central".

Un informe de J.P. Morgan sobre la economía del Reino Unido sugiere que el BoE podría comenzar a reducir las tasas de interés en agosto de este año debido a la disminución de la inflación y el optimismo relacionado con un aterrizaje suave. Los economistas de J.P. Morgan pronostican un total de recortes de tasas de 75 puntos básicos para fines de 2024, agregando que "la percepción, incluso de un breve episodio de inflación por debajo de la meta, probablemente ejerza presión adicional para que (BoE) comience a reducir este año".

