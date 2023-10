El Yen Japonés y las Preocupaciones sobre la Intervención

Octubre 06, 2023 14:18

Si estás al tanto de las noticias financieras, es probable que el 4 de octubre hayas leído cómo algunos analistas del mercado sospechaban de una posible intervención del gobierno japonés para ayudar al yen a fortalecerse. Las intervenciones en los mercados de divisas relacionados con economías tan grandes no son habituales y, desde luego, no es un acontecimiento que los medios financieros pudieran pasar por alto.

¿Qué ocurrió y por qué? Lee nuestro artículo para saber más sobre la historia de las intervenciones en el mercado de divisas relacionadas con el yen japonés y las razones que las motivaron. Además, nos gustaría señalar que el rendimiento pasado no es un indicador de los resultados futuros.

Japón se niega a revelar información sobre una posible intervención en el mercado Forex.

El 3 de octubre, el yen japonés se debilitó aún más, cotizando ligeramente por encima de la marca de JPY 150.00 frente al dólar estadounidense, alcanzando su nivel más bajo registrado en los últimos 12 meses. Sin embargo, la moneda japonesa reaccionó en la siguiente sesión fortaleciéndose en casi un 2% y llevando la tasa de cambio USD/JPY a JPY 147.30.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - USD JPY Gráfico Diario.

Rango de fechas: 28 de junio de 2023 - 5 de octubre de 2023. Fecha de captura: 5 de octubre de 2023. El rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros.

El rápido repunte del yen hizo que muchos analistas de divisas sugirieran que el Ministerio de Finanzas del país desempeñó un papel al intervenir en el mercado de divisas para impulsar el valor de la moneda. Los analistas de UBS, en declaraciones a Reuters afirmaron que "su intervención sería perfectamente coherente con las recientes advertencias de altos funcionarios y con su comportamiento en el pasado". Es posible que las autoridades no puedan cambiar la tendencia de los mercados de divisas de forma inmediata. Sin embargo, entrar en el mercado de forma contundente proporciona una señal fuerte y ayuda a ganar tiempo para que otras cosas caigan en su lugar que, en la plenitud de los tiempos, luego contribuyen a deshacer posiciones".

Cuando los periodistas financieros preguntaron al ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, si se había producido una intervención, dijo que no quería "comentar si Japón intervino en el mercado de divisas". Suzuki subrayó que los movimientos rápidos en el mercado de divisas no son deseables, y añadió que la estabilidad es importante. El ministro japonés de Finanzas no descartó ninguna opción contra los movimientos excesivos y reiteró que los tipos de cambio deben ser fijados por el mercado.

Cabe señalar que Suzuki mencionó que "sólo hemos tomado medidas que cuentan con la comprensión de las autoridades estadounidenses". Hace unos días, la secretaria del Tesoro de EE.UU. y ex jefa de la Reserva Federal, Janet Yellen, había dicho que la aprobación de EE.UU. respecto a las intervenciones de Japón en el mercado de divisas dependería de los detalles de la situación.

El Yen Japonés y la Historia de las Intervenciones

Si efectivamente se produjera una intervención en el mercado de divisas, no sería la primera vez para Japón. Sin embargo, tampoco es una táctica rutinaria. Durante la crisis financiera asiática (1997-1998), Japón intervino directamente en el mercado de divisas para apoyar al yen, cuando el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y la moneda japonesa alcanzó los 148,00 yenes en agosto de 1998.

Más de una década después, en 2011, el Gobierno japonés y el Banco de Japón se apresuraron a vender el yen japonés en los mercados de divisas, ya que la moneda había ganado demasiado terreno frente a su homóloga estadounidense, cotizando a 82,87 yenes, el nivel más bajo en 15 años.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - USD JPY Gráfico Diario.

Rango de fechas: 1 de noviembre de 2017 - 5 de octubre de 2023. Fecha de captura: 5 de octubre de 2023. El rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros.

A principios de septiembre (7 de septiembre) de 2022, el gobierno y el banco central de Japón expresaron su preocupación por el debilitamiento del yen debido a los movimientos "rápidos y unilaterales" del mercado de divisas. Dos semanas después, la decisión del Banco de Japón de mantener los tipos de interés en niveles muy bajos dio lugar a una nueva intervención para mantener el valor del yen cerca de los niveles aceptados. Sin embargo, no fue suficiente, ya que en octubre el par USD/JPY cotizó a 151,94, el nivel más bajo registrado en los últimos 32 años.

¿Por qué las Autoridades Japonesas Intervendrían en el Mercado Forex?

No es ningún secreto que el mercado financiero mundial se ha visto afectado por el endurecimiento de las políticas monetarias aplicadas por los grandes bancos centrales de todo el mundo. La Reserva Federal ha abierto el camino aumentando sus costes de endeudamiento a niveles no vistos en décadas, con el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo siguiendo su ejemplo.

La política de la Reserva Federal ha fortalecido el dólar frente a sus principales competidores. Aunque los economistas habían sugerido que la pausa en la subida de tipos podría dar lugar a recortes de tipos el año que viene, los datos procedentes del mercado laboral y de la inflación subyacente indican que el banco central estadounidense podría mantener los tipos a este alto nivel durante más tiempo del previsto inicialmente.

Por el contrario, el Banco de Japón (BoJ)

sigue aplicando una política monetaria flexible, en línea con años anteriores, con una inflación que sigue siendo baja, pero superior al objetivo del 2% del BoJ, si se compara con otras grandes economías. Sin embargo, la fortaleza del dólar y el debilitamiento del yen han hecho que las empresas y los consumidores japoneses se quejen, ya que las empresas han trasladado sus líneas de producción al extranjero y ha aumentado el coste de la importación de bienes.

Apoyar al yen japonés es una decisión costosa. Un informe de Reuters sugiere que Japón posee 1,3 billones de dólares en reservas de divisas. Fortalecer el yen exigiría gastar una parte de las reservas, lo que podría llevar a la siguiente pregunta: ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar Japón para apoyar su moneda?

Gestión de Riesgos al Operar con el Yen Japonés

Al empezar a operar hay una cosa que realmente debes tener en cuenta: operar conlleva riesgos. Si eres un trader principiante, es probable que no tengas la experiencia y los conocimientos necesarios para elegir las acciones correctas a la hora de operar. Además, es posible que tus reflejos y tu comprensión del entorno de trading no estén a la altura de lo exigido. Pero no deberías sentirte desanimado.

Estudiar cómo funciona el trading y tener acceso a las herramientas adecuadas de gestión de riesgos puede ser un buen punto de partida para los traders principiantes. En Internet existe una amplia gama de materiales educativos relacionados con el trading, como libros electrónicos, guías prácticas y vídeos, que ofrecen a los traders principiantes la oportunidad de aprender más y obtener respuestas a sus preguntas.

En cuanto a las herramientas de gestión de riesgos, no cabe duda de que los traders principiantes deben incorporarlas a sus estrategias de trading. Gracias a estas herramientas se pueden ejecutar estrategias y establecer límites que podrían poner freno a las pérdidas potenciales sin necesidad de estar delante de la pantalla. Estudiar cómo funcionan las herramientas de gestión de riesgos es imprescindible para cualquier principiante que comience a explorar el mundo del trading, ya que podría proteger sus fondos y aliviarlo de un estrés excesivo.

¿Te interesa el trading de noticias macroeconómicas? Aprende cómo funciona con nuestros webinarios gratuitos: conoce e interactúa con traders expertos. Observa y aprende en las sesiones de trading en directo.

Seminarios web gratuitos de trading Sintonice los seminarios web en directo organizados por nuestros expertos en trading REGÍSTRESE GRATIS

Este material no contiene ni debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de transacciones en instrumentos financieros. Ten en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable de ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de que comprendes los riesgos.