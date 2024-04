Fed vs BCE: El debate sobre las tasas de interés continúa

Abril 15, 2024 10:32

¿Superará el Banco Central Europeo (BCE) a la Reserva Federal a la hora de recortar los tipos de interés? Esta es la pregunta que ha despertado el nerviosismo de los analistas, ya que el banco central de la zona euro podría bajar los tipos de interés a principios de verano, mientras que las previsiones sobre los tipos de la Fed han cambiado desde principios de 2024.

El motivo del debate es que la Fed ha sido testigo de la publicación de varios informes económicos que muestran que la economía estadounidense no está perdiendo tanto impulso como sería necesario, a pesar de que el banco central subió los tipos al nivel más alto registrado en años.

En este artículo queremos compartir algunas ideas interesantes sobre las políticas de la Fed y el BCE así como las previsiones de los analistas.

El BCE mantiene los tipos de interés

El 11 de abril, el consejo de gobierno del BCE se reunió para discutir la política monetaria. Después de la reunión, el BCE anunció que mantendría las tasas de interés sin cambios, una decisión ampliamente esperada por los economistas. Aunque los mercados habían previsto este movimiento, la mayoría de los analistas esperaban ver cómo los responsables de políticas del BCE podrían dar indicios sobre un posible recorte de tasas en las próximas reuniones.

El BCE no decepcionó, ya que en su comunicado posterior a la reunión se mencionó: "Si la evaluación actualizada del Consejo de Gobierno de la perspectiva de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria aumentaran aún más su confianza en que la inflación está convergiendo hacia el objetivo de manera sostenida, sería apropiado reducir el nivel actual de restricción de la política monetaria".

Al comentar sobre el contenido del comunicado, algunos economistas sugirieron que no contenía el lenguaje fuerte que quizás algunos anticipaban, pero no descarta un recorte de tasas de interés en junio. Como el BCE prometió permanecer "dependiente de los datos" con respecto a sus decisiones, ha quedado claro que planea ajustar su política principalmente en función de los datos de inflación, pero también del crecimiento salarial, etc.

Lagarde: No esperará a la inflación para decidir sobre las tasas

La jefa del BCE, Christine Lagarde, dijo que el consejo de gobierno no esperará a que la inflación caiga al objetivo del 2% antes de tomar medidas. Lagarde señaló que el consejo no se comprometería previamente a un camino de tasas particular, agregando que algunos miembros del consejo "se sintieron lo suficientemente confiados en base a los datos limitados que recibimos en abril" para respaldar un recorte de tasas.

La presidenta del BCE enfatizó que el banco central de la zona euro no depende de la Reserva Federal y que nadie puede asumir que la inflación en la zona euro reflejaría la inflación en EE. UU. Lagarde subrayó que no especularía sobre lo que podrían hacer otros bancos centrales y reiteró que la inflación en EE. UU. y el bloque del euro tienen características diferentes.

La Fed se enfrenta a una economía en plena ebullición

En los EE. UU., la Fed enfrenta diferentes problemas en cuanto a las condiciones económicas. Aunque la inflación ha caído más cerca del objetivo del banco que hace un año, la economía parece estar en sobremarcha, demostrando una adaptabilidad excepcional al nivel más alto de tasas registrado en las últimas décadas.

El miércoles 10 de abril, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó el informe de inflación del IPC de marzo, revelando que los precios aumentaron un 3.5% anualizado. La cifra superó las expectativas de los analistas y frustró las esperanzas de una reducción en los costos de endeudamiento en verano. Mientras que losingresos promedio reales permanecieron planos en marzo según un informe de la BLS del 10 de abril, las cifras del NFP fueron otra sorpresa desafortunada para el consejo de gobierno de la Fed. El informe mostró que se agregaron 303,000 empleos, un 30% más de lo anticipado por los economistas.

Al comenzar 2024, muchos economistas habían sugerido que la Fed podría reducir las tasas en junio, pero después de la publicación de los datos del IPC de esta semana, la Herramienta CME FedWatch otorga solo un 20% de probabilidad (12.04) de que esto se materialice.

Los economistas destacan las diferencias entre los casos de EE.UU. y la Eurozona

DeAnne Julius, ex miembro del Comité de Política Monetaria (CPM), declaró a la CNBC que la Fed podría reducir los tipos de interés antes que el BCE. "Sospecho que la Fed será la primera en aplicar realmente un recorte. El mercado laboral se ajusta más rápidamente. No creo que la Fed se mueva mucho, pero sospecho que podría haber un pequeño movimiento, en alguna parte, hacia la segunda mitad del año. El BCE tarda en llegar a un consenso. Porque la situación es que la inflación sigue siendo demasiado alta en algunos países, y por debajo de su objetivo del 2% en otros. Así que, ya sabes, el suyo no es realmente un análisis económico, es en parte político y una ponderación interna de las diferentes economías y las diferentes políticas en las diferentes economías", señaló.

Por el contrario, Yannis Stournaras, uno de los responsables políticos del BCE, afirmó: "Ahora es el momento de divergir. La situación en la zona del euro y en EE.UU. es completamente distinta. En Estados Unidos, la demanda es mucho más fuerte, sobre todo por el impulso presupuestario. No tenemos eso en Europa. Y la inflación en la zona euro ha estado impulsada sobre todo por la oferta, no por la demanda ni por los salarios.

ING: Recorte posible en junio, pero la incertidumbre persiste

Los economistas de ING señalaron que "aunque Lagarde trató de subrayar la desvinculación de la dinámica de la inflación de la eurozona de la de EE.UU., continuó explicando que todo lo que fuera importante se reflejaría en las próximas proyecciones de junio. Nuestros economistas señalaron que la inflación estadounidense llevaba una buena ventaja de seis meses sobre la dirección general de la evolución de la inflación en la euro zona".

En su informe, publicado el 11 de abril, sugirieron que "podríamos ver una divergencia política entre el BCE y la Fed en los próximos meses, aumentando la presión sobre el spread 10Y UST-Bund, que se amplió a 210bp después de la reunión. Pero la ampliación del spread podría ser un poco más leve que si el BCE hubiera señalado una mayor confianza en la dinámica de la inflación doméstica y una potencial flexibilización más allá de junio".

