Trading con Disney tras los resultados del 1T 2024

Febrero 15, 2024 09:34

The Walt Disney Company, también conocida como Disney, es un conglomerado mundial de medios de comunicación y entretenimiento. Sus ingresos proceden de múltiples divisiones, como streaming, deportes, televisión, parques, complejos turísticos y mucho más. Obtén más información sobre los resultados del primer trimestre fiscal de Disney y las previsiones de los analistas para la acción.

Acción: The Walt Disney Co. Símbolo de la cuenta Invest.MT5: DIS Fecha de la idea: 14 de Febrero de 202 4 Periodo: 1 - 6 meses Nivel de entrada: $113.00 Nivel de Salida: $130.00 Tamaño de la Posición para la Cuenta Invest.MT5: Máx 5% Riesgo: Alto

Fuente: TradingView . El rendimiento pasado no es un indicador fiable del rendimiento o los resultados futuros.

Resultados del 1T 2024 de Disney

Estos son algunos de los aspectos más destacados del último informe de resultados del primer trimestre fiscal de Disney:

Beneficio por acción de $1,22 frente a los 99 centavos esperados

Ingresos de 23.550 millones de dólares, frente a los 23.640 millones previstos.

Ingresos netos de 1.910 millones de dólares, superiores a los del año anterior

Pérdida operativa de $138 millones en la unidad de venta directa al consumidor.

Los suscriptores de Disney+ disminuyen en 1,3 millones

Lanzamiento del nuevo streaming deportivo de ESPN en 2025

Anuncian una participación de 1.500 millones de dólares en el estudio Fortnite y Epic Games

En la mayoría de las métricas, Disney superó las expectativas de los analistas. Tanto las ganancias por acción como los ingresos fueron más altos de lo esperado. Esto llevó a Disney a pronosticar ganancias por acción para el año fiscal 2024 de $4.60, lo que representa aproximadamente un 20% más que en 2023.

La pérdida de 1.3 millones de suscriptores en Disney+ generó cierta preocupación entre algunos analistas. La pérdida se debió a un aumento en el precio de su servicio de suscripción. Sin embargo, el informe de ganancias mostró que la compañía generó un ingreso promedio por usuario más alto.

Disney también anunció planes para lanzar su servicio de transmisión deportiva con ESPN, Fox y Warner Bros. Discovery en 2025. Esto podría ser una fuente interesante de ingresos, pero aún es demasiado pronto para determinar su impacto.

En general, Disney informó que está en camino de alcanzar su objetivo de reducir costos en al menos $7.5 billion by the end of fiscal 2024. However, some investors are concerned about the activist investor Nelson Peltz who is putting pressure on the management team to improve performance.

El inversor activista reanudó su batalla con el consejo de Disney a finales del año pasado, tratando de forzar una reorganización de la sala de juntas. Otra preocupación es si el aumento de los precios del streaming provocará más pérdidas de suscriptores.

Con el precio de las acciones ya cotizando en torno al precio objetivo medio de los analistas, las ganancias adicionales pueden ser limitadas. El seguimiento de las cifras de Disney en los próximos trimestres se hace aún más importante, ya que algunos analistas han pasado a una calificación de mantener y vender las acciones, como se muestra a continuación.

Previsión para las acciones de Disney - ¿Qué dicen los analistas?

Según los analistas encuestados por TipRanks para un pronóstico de acciones de Disney en los últimos 3 meses, actualmente hay 16 calificaciones de compra, 4 de retención y 1 de venta sobre las acciones. El precio máximo previsto para las acciones de Disney es de $130,00, mientras que el precio mínimo se sitúa en $82,00.

El precio objetivo medio para las acciones de Disney es de $115,00.

Fuente: TipRanks, 14 de Febrero de 2024

Una idea de cómo operar con el precio de las Acciones de Disney

Un ejemplo de idea para operar el precio de las acciones de Disney podría ser el siguiente:

Compra la acción si supera el máximo posterior a los resultados de 113,00 dólares para dar margen a la volatilidad.

Fija el precio objetivo justo por debajo del máximo previsto por los analistas, 130,00 dólares.

Mantén el riesgo en mínimos, a un máximo del 5 % del total de tu cuenta.

Si compras 10 acciones de Disney:

Si se alcanza el objetivo = $170,00 de beneficio potencial [($130,00 - $113,00) * 10 acciones].



Conviene recordar que los mercados se mueven en ambas direcciones y es poco probable que el precio aumente de forma lineal, e incluso éste puede bajar en gran medida antes de subir, sobre todo teniendo en cuenta el bajo precio objetivo de algunos analistas y que algunos han pasado a una calificación de mantener/vender la acción.

Asegúrate de ejercer una buena gestión del riesgo y saber siempre cuánto podrías perder potencialmente en una operación y los riesgos que conlleva, así como los costes.

Cómo comprar acciones de Disney en 4 pasos

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Disney. Mensual. Fecha: Ene 2009a Feb 2024, capturado el 14 de Feb de 2024. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros ni del rendimiento futuro.

¿Ves que el precio de las acciones de Disney se mueve de forma diferente?

Recuerda que todos los análisis e ideas de trading están basados en la visión y experiencia personal del autor.

