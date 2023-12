Informe NFP en foco, BoC decide sobre tasas

Diciembre 06, 2023 09:39

El informe de Empleo No Agrícola (NFP) de EE. UU., programado para el viernes, destaca entre las importantes publicaciones de datos financieros de esta semana. La última Encuesta de Ofertas de Trabajo y Rotación Laboral de EE. UU. (JOLTS), publicada el martes, reveló que la proporción de ofertas de trabajo respecto al número de desempleados disminuyó a 1.34, su lectura más baja en los últimos dos años y medio.

Las condiciones del mercado laboral desempeñan un papel crucial en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Aunque algunos analistas sugieren recortes significativos de tasas en 2024, los economistas de BlackRock indican que estas apuestas podrían ser exageradas. Wei Li, analista principal de inversiones de BlackRock, comentó a los periodistas que "algo tendrá que salir muy mal para que eso suceda. Creemos que la Fed recortará tasas, probablemente en la segunda mitad del próximo año, pero la cantidad de recortes será considerablemente menor que en ciclos económicos anteriores y recesiones".

En Australia, la tasa de crecimiento del PIB para el tercer trimestre de 2023 fue del 2.1%, igualando la lectura del segundo trimestre y superando las expectativas de los analistas. El informe del Buró de Estadísticas de Australia (ABS) atribuyó la tasa de crecimiento más fuerte de lo anticipado a "gasto gubernamental e inversión de capital".

Decisión de Tasas de Interés del Banco de Canadá

La decisión de tasas de interés del Banco de Canadá se anunciará más tarde hoy. Los economistas sugieren que el BoC mantendrá sus costos de endeudamiento estables, ya que varios datos indican que la inflación está disminuyendo y el mercado laboral ha comenzado a sentir los efectos de las acciones de ajuste de la política monetaria tomadas en la primera mitad del año.

Analistas del mercado ahora creen que la junta del BOC recortará las tasas de interés en algún momento del segundo trimestre de 2024. Comentando sobre la próxima decisión de tasas, los economistas de CIBC escribieron que "si el Gobernador quiere mantener su opinión de que no será necesario entrar en recesión para alcanzar un IPC del dos por ciento, no puede agregar presión de tasas de interés a una economía que ya ha mostrado un crecimiento promedio cero en los dos trimestres anteriores. Casi es fácil olvidar que el banco central tiene una decisión de tasas que anunciar, porque no hay absolutamente ninguna razón para esperar que las tasas de interés se muevan en este momento".

Nóminas No Agrícolas en noviembre

El viernes por la tarde, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicará la encuesta de Empleo No Agrícola de noviembre. El informe NFP siempre es examinado minuciosamente por analistas de mercado, ya que refleja el estado y las condiciones del mercado laboral en el país. Se espera que la cifra del NFP llegue a 185,000, superior a los 150,000 registrados en octubre.

Una cifra más alta de lo anticipado podría fortalecer el dólar estadounidense, ya que los analistas sugerirían que la Reserva Federal podría reevaluar sus planes de tasas de interés, aunque la mayoría de los economistas creen que la junta considera un recorte de tasas en el primer trimestre de 2024. Por otro lado, un número de NFP menor al esperado mostraría que el mercado laboral ha sido afectado por las acciones de política de restricción monetaria.

