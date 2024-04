La industria de la energía solar, bajo presión en Europa y EE.UU.

Algunos dicen que la energía solar es uno de los tipos de energía verde que pueden ayudarnos a salvar el medio ambiente. Aunque en los últimos años ha aumentado el número de inversiones en energía solar, las empresas del sector parecen sufrir presiones en lo que respecta a sus valoraciones. Las acciones de energía solar han sufrido a medida que las condiciones económicas en todo el mundo pesan sobre la trayectoria del sector.

Al leer este artículo, tendrás una visión general de lo que está sucediendo con las acciones de energía solar, además de obtener algunas previsiones para el futuro del sector de la industria de la energía solar.

La UE se compromete a proteger el sector de la energía solar

El 15 de abril, la Comisión Europea (CE) dio a conocer su propuesta relativa a la Carta Solar Europea (CES) en respuesta a los retos a los que se enfrenta la industria europea de fabricación de energía solar. El documento establece una serie de acciones voluntarias que deben emprenderse para apoyar al sector fotovoltaico de la UE. Sin embargo, no menciona ningún arancel comercial de la UE ni restricciones a las importaciones de paneles solares baratos, procedentes, por ejemplo, de China.

La CE señaló que apoyaría "la competitividad de la industria europea de fabricación fotovoltaica y el fomento de la creación de un mercado de productos de alta calidad que cumplan criterios estrictos de sostenibilidad y resistencia, respetando plenamente los objetivos climáticos y energéticos de la UE".

Según un informe de Político, doce de las mayores empresas, que representan más del 70% de la producción de paneles solares de la UE, solicitaron el apoyo de la CE con el objetivo de desbloquear subvenciones equivalentes a 880 millones de euros en los próximos dos años. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los países de la UE instalaron niveles récord de capacidad solar en 2023, un 40% más que en 2022. Sin embargo, la mayoría de los paneles y piezas fueron importaciones chinas.

La industria solar estadounidense se preocupa por su futuro

En Estados Unidos, la industria local de la energía solar se preocupa por el futuro en un entorno muy competitivo en el que China parece llevar la delantera. Los créditos fiscales para energías limpias previstos en la histórica Ley de Reducción de la Inflación (IRA) del actual Gobierno han ayudado a las empresas de la industria solar a resistir la competencia.

Sin embargo, algunos analistas sugieren que, con las elecciones presidenciales estadounidenses previstas para noviembre, un cambio de guardia en Washington podría resultar negativo para las subvenciones de la IRA.

La IRA entrará en vigor en 2022. Un informe publicado por Rhodium Group el 29 de febrero de 2024 mostraba que “la inversión en energías limpias y transporte en EE.UU. batió otro récord en el cuarto trimestre de 2023, alcanzando los 67.000 millones de dólares, un 40% más que en el cuarto trimestre de 2022." El informe señala: "estimamos que un total de 34.000 millones de dólares en inversión federal -incluyendo créditos fiscales, subvenciones y el coste fiscal de los préstamos gubernamentales- se destinaron a proyectos de energía limpia y transporte en todo el país en el año fiscal 2023 (del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023). Durante el mismo periodo, la inversión total en proyectos de energía limpia y transporte fue de 220.000 millones de dólares.

¿EE.UU. restablecerá los aranceles a la importación de paneles solares?

Un informe de Reuters del 17 de abril sugería que el Gobierno estadounidense está dispuesto a restablecer los aranceles a la importación de tecnología de paneles solares. Cabe señalar aquí que durante los dos últimos años ha existido una exención que permitía a China, así como a otros países, evitar pagar por los productos enviados a EEUU.

Los periodistas de Reuters citan fuentes de la Casa Blanca y señalan que estas medidas podrían impulsar los planes de la industria solar relacionados con la construcción de más de 40 fábricas de equipos solares en el país. En su comunicado, la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA) afirma que "esperamos que la Administración esté dispuesta a apoyar directamente el aumento de la fabricación nacional de módulos solares elevando el contingente arancelario sobre las células."

First Solar: ¿Será 2024 un buen año?

First Solar es una empresa de tecnología solar que ofrece soluciones de energía solar fotovoltaica (FV) en Estados Unidos y a escala internacional. La empresa fabrica y vende módulos solares fotovoltaicos con una tecnología de semiconductores de película fina que ofrece una alternativa con menos emisiones de carbono a los módulos solares fotovoltaicos convencionales de silicio cristalino que suelen utilizar sus competidores.

Tras el informe de Reuters (17 de abril) sobre los aranceles a la importación, las acciones de First Solar subieron un 3% en el Nasdaq. First Solar está considerada la mayor empresa solar de EE.UU. y lleva una racha de superación de las estimaciones de ganancias, especialmente si se observan los informes de los dos trimestres anteriores. Sin embargo, los analistas sugieren que las ventas de First Solar podrían no ser inmunes a los altos tipos de interés que perjudican los presupuestos de los consumidores, especialmente en EE.UU., donde es la principal fuente de clientes.

SolarEdge: el crecimiento a largo plazo sigue siendo el objetivo principal

SolarEdge saltó a los titulares a principios de 2024 cuando el equipo directivo decidió recortar el 16% de su plantilla mundial, muchos de los puestos de trabajo en su sede israelí. Los recortes de empleo se justificaron como parte de un plan general de reestructuración que incluye el cese de la producción en su planta de México y la reducción de la fabricación en China.

Zvi Lando, Consejero Delegado de SolarEdge, comentó los recortes de plantilla: "Seguimos confiando en el crecimiento a largo plazo del mercado de la energía solar... Estos cambios no afectan a nuestra dirección estratégica ni a nuestras prioridades y mantenemos nuestro compromiso de seguir impulsando la transformación de las energías renovables."

SolarEdgese fundó en 2006 y alcanzó una capitalización bursátil de 20.000 millones de dólares antes de retroceder a unos 3.800 millones. Durante la presentación de los resultados económicos del cuarto trimestre de 2023, la dirección de la empresa afirmó que "de cara al futuro, esperamos que la demanda subyacente mejore en el segundo y tercer trimestre, dadas las mejoras estacionales típicas y la dinámica del mercado comentada anteriormente."

Enphase Energy: Plan de reestructuración en marcha

Enphase publicará su informe financiero del primer trimestre de 2024 el 23 de abril. Un informe de Yahoo Finanzas, citando a Zacks Equity Research, dijo que "se espera que el sólido envío de baterías respaldado por una sólida tendencia de la demanda en el mercado solar haya contribuido favorablemente al crecimiento de la línea superior de ENPH". Por regiones, es probable que los Países Bajos, Francia, Alemania y Europa hayan sido testigos de una aceleración de la demanda en el trimestre que nos ocupa, contribuyendo así a los ingresos de la empresa".

Cabe señalar que, en el cuarto trimestre de 2023, Enphase anunció una caída de los ingresos por tercer trimestre consecutivo, lo que sugiere que la caída de las ventas de equipos en Europa contribuyó a este descenso. Enphase ha decidido despedir al10% de su plantilla mundial como parte de su plan de reestructuración.

