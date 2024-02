Informe sobre la inflación del IPC en China: ¿Más deflación en camino?

Febrero 07, 2024 06:53

El informe chino sobre la inflación medida por el IPC correspondiente al mes de enero es el dato financiero que destaca entre los demás de esta semana. Aunque las autoridades chinas parecen intervenir de vez en cuando para apoyar a los mercados bursátiles del país, los economistas analizarán con lupa el informe, ya que la economía del país ha entrado en una espiral deflacionista.

IPC China enero 2024

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) publicará el jueves su informe sobre la inflación de enero. Los analistas del mercado sugieren que la inflación medida por el IPC cayó un 0,5% anualizado en el primer mes del año.

Los responsables políticos chinos prometieron reforzar el apoyo fiscal y monetario para impulsar la economía, que se enfrenta a una crisis inmobiliaria, un elevado desempleo juvenil y una caída de la confianza de los consumidores. Las bolsas chinas cotizan cerca de mínimos de varios años, mientras las autoridades financieras parecen intervenir para reforzar el yuan frente al dólar, como los economistas han sugerido que ha ocurrido varias veces en el último mes.

Schnabel, del BCE: La paciencia es clave para los tipos del BCE

Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, declaró a la prensa del Financial Times que el Consejo de Gobierno debería ser prudente en relación con cualquier ajuste de la política monetaria, haciendo hincapié en la paciencia que podría mitigar el riesgo de un posible repunte de la inflación. En sus declaraciones, mencionó que el BCE ha hecho progresos sustanciales en materia de inflación, pero aún no ha alcanzado el objetivo fijado.

Schnabel, considerada una de las "halcones" del Consejo del BCE, subrayó que se han registrado cifras de inflación pegajosas en el sector servicios, mientras que el mercado laboral de la eurozona se ha mostrado bastante resistente a pesar del endurecimiento de la política monetaria. En cuanto a las previsiones económicas, señaló que ha observado una relajación de las condiciones financieras, ya que los mercados han descontado agresivamente los recortes de tipos.

Reuters prevé un débil repunte de las divisas emergentes

La mayoría de los economistas encuestados por Reuters prevén que "casi todas las divisas de los mercados emergentes apenas recuperarán las pérdidas acumuladas en lo que va de año dentro de seis meses". Mientras que la mayoría de las divisas de los mercados emergentes terminaron el año pasado con ganancias, el dólar estadounidense ha vuelto a fortalecerse ante las expectativas de recortes de tipos.

Los estrategas de divisas de Societe Generale declararon a Reuters que "el repunte que habíamos estado anticipando especialmente de las divisas y los tipos ya se ha materializado. Las divisas de los mercados emergentes tienen un precio relativamente justo... y no esperamos que se aprecien mucho. Los recortes de tipos de la Fed ya están bien valorados y las consecuencias del excepcionalismo de EE.UU. todavía se están desarrollando y eso va a tener implicaciones positivas para el índice del dólar e implicaciones negativas para las divisas de los mercados emergentes".

Los analistas de Commerzbank destacan la fortaleza del dólar por el momento

Los economistas del Commerzbank escribieron en un informe que el euro tiene poco que ofrecer frente al dólar, ya que la divisa estadounidense consolida sus ganancias de las últimas semanas. Sin embargo, sugieren que la subida del dólar puede haber tocado techo.

En su nota, mencionan que "la pregunta es ¿cuándo se le acabará el fuelle al dólar? Probablemente no pasará mucho tiempo antes de que se forme un fondo". Una cosa también está clara: las tasas mensuales de variación de la inflación llevan varios meses en niveles compatibles con el objetivo del 2%. Por tanto, no deberían pasar demasiados meses más de buenos datos antes de que la Fed empiece a recortar los tipos, por muy cautos que parezcan los funcionarios en estos momentos. Esto no significa que vayamos a ver niveles del EUR/USD significativamente más altos en un futuro próximo."

