El trading en la industria del videojuego y el revuelo de Grand Theft Auto 6

Diciembre 11, 2023 09:50

El trading en la industria de los videojuegos gana terreno mientras empresas como Microsoft y Sony compiten por una mayor participación de mercado con lanzamientos de consolas avanzadas y adquisiciones de estudios. Hace algunos años, el trading en la industria de los videojuegos probablemente estaría en la lista de prioridades más bajas, pero las cosas han cambiado. Eventos de juegos, como el reciente lanzamiento del tráiler de Grand Theft Auto VI de Rockstar Games, ocupan titulares, ya que, impulsada por la pandemia, la industria de los videojuegos se ha expandido a niveles sin precedentes.

Tras el reciente revuelo creado por el primer vistazo a Grand Theft Auto VI, este artículo compartirá valiosas ideas para los traders.

El tráiler de GTA 6 de Rockstar arrasa en Internet pero no en los mercados

El 5 de diciembre fue el Día D para la mayoría de los jugadores que esperaban el lanzamiento del tráiler de Grand Theft Auto 6 trailer. Aunque algunos sugieren que GTA 6 es el juego más esperado de la década, el tráiler en sí rompió un récord: superó el récord de video no musical más visto en YouTube en 24 horas, alcanzando 85 millones de vistas. Las vistas del tráiler ya han superado el número de vistas del tráiler de GTA 5, un juego que salió al mercado en 2013 y sigue siendo una de las "gallinas de los huevos de oro" de Take Two. Take-Two Interactive es propietaria de Rockstar Games y 2K, dos de las etiquetas de publicación más importantes en la industria de los videojuegos.

Es importante señalar que el lanzamiento de GTA 5 para consolas Sony Playstation, variantes de Microsoft Xbox y PC generó para Take-Two Interactiveingresos cercanos a los $8 mil millones con más de 185 millones de copias vendidas. GTA 5 sigue generando ingresos a través de suscripciones anuales y compras dentro del juego.

Sin embargo, el lanzamiento del tráiler de GTA 6 no fue recibido con entusiasmo en el mercado de valores. Aunque algunos esperarían que el precio de las acciones de Take-Two Interactive se disparara con la aparición del primer video del esperado juego, esto no fue así. El precio de las acciones de Take-Two Interactive’s (TTWO) cayó casi un 4% en las operaciones previas a la apertura del mercado, recuperando terreno cuando se reanudaron las operaciones y registrando una pérdida del 1% en valor.

Grand Theft Auto 6 Trailer Pantalla final (Fuente: YouTube

¿Cuál fue la razón detrás de la caída? Algunos analistas sugieren que la pantalla final "Próximo 2025" fue la que desencadenó la caída, ya que los jugadores de todo el mundo, así como los inversores, habían pronosticado que GTA 6 estaría en las estanterías de las tiendas a finales de 2024. Las filtraciones de información en redes sociales sugieren que el costo de desarrollar GTA 6 superará los $2 mil millones, teniendo en cuenta que los desarrolladores de Rockstar llevan casi 10 años trabajando en ello.

¿Qué dicen los analistas sobre Take-Two Interactive y GTA 6?

No es un secreto que los inversores desean ver GTA 6 disponible para la temporada festiva en Navidad de 2024. Se espera que el impacto del juego en términos de ventas supere a su predecesor, y el lanzamiento del juego podría impulsar las ventas de consolas de juegos por parte de personas que esperan jugar, según algunos, el mejor videojuego de la historia.

Las acciones de Take-Two Interactive han subido un 52% este año, superando a algunos índices populares como el Nasdaq. Los ejecutivos de Take-Two anunciaron el lanzamiento del tráiler de GTA 6 en la primera semana de noviembre, y desde entonces, las acciones han subido un 16%.

Hablando con reporteros de Forbes, analistas de Oppenheimer & Co. Inc. indicaron que el tráiler lanzado "muestra un juego con calidad más allá de las expectativas a pesar de filtraciones previas y altos estándares reservados para cualquier cosa", añadiendo que un retraso más allá de principios de 2025 podría estar en las cartas.

En el mismo informe de Forbes, economistas del Deutsche Bank sugirieron que "GTA VI generará más de $1 mil millones en ingresos netos adicionales en su primer año en el mercado, un impulsor potencialmente masivo del crecimiento de las ventas teniendo en cuenta que Take-Two registró $5.3 mil millones en ingresos netos totales el último año fiscal".

Los economistas del Bank of America (BofA) no parecían compartir el optimismo de sus colegas. Un informe del BofA rebajó las acciones de Take-Two Interactive de Comprar a Neutral, ya que "no todos los inversores están dispuestos a extender la duración más allá de 15 meses", sugiriendo que GTA 6 podría lanzarse alrededor del otoño de 2025 en lugar del primer trimestre del año, según el consenso entre los analistas.

La encuesta señaló que "basándonos en los patrones de consulta de los inversores, la participación se ha ampliado significativamente desde que las acciones tocaron fondo hace un año. Esperamos una mayor ampliación de la participación hasta el lanzamiento, lo que reduce el riesgo bajista del precio, pero no vemos un potencial significativamente mayor al alza por ahora".

Sony vs Microsoft - PS5 vs Xbox: La guerra continúa

Los videojuegos, como GTA 6, suelen impulsar las ventas de consolas de juegos. El juego se lanzará en Sony PS5 y Microsoft Xbox, pero aún no hay actualización sobre el lanzamiento para PC. Según un informe de Sony, la compañia vendió 4.9 millones de unidades de PS5 en su segundo trimestre financiero que finalizó el 30 de septiembre. El número total de consolas vendidas desde 2020 es de 46.6 millones. Hace apenas un mes, Sony presentó la versión delgada de la consola PS5, haciéndola más atractiva para personas con espacio limitado, ya que la primera versión era bastante grande. Algunos analistas de juegos sugieren que se lanzará una versión mejorada, PS5 Pro, en noviembre de 2024.

Microsoft es el actor externo, ya que la Xbox Series X|S vendió 23.90 millones de unidades, con la empresa estadounidense teniendo un 35% de participación en el mercado. Las ventas de Xbox cayeron un 5% en términos anuales el año pasado. Microsoft ha prometido cambiar la situación mediante la adquisición de estudios importantes como Activision Blizzard.

Gestión del riesgo y creación de estrategias de trading

A diferencia de los videojuegos, el trading implica riesgos. Los traders principiantes están aún más expuestos a riesgos, ya que probablemente no tengan el conocimiento necesario para evaluar cuál sería el curso de acción correcto. La falta de conocimiento o experiencia puede llevar a errores; por eso, los traders principiantes deben buscar materiales educativos preparados por traders experimentados, como artículos, guías prácticas y webinars, para aprender a construir sus estrategias de trading.

Los traders principiantes no deben descuidar aprender a utilizar herramientas de gestión de riesgos, como las órdenes de stop-loss o take-profit que se ofrecen como parte de las plataformas de trading más populares. Estas herramientas aseguran que los traders puedan gestionar sus pérdidas en caso de que los mercados se muevan en contra de sus planes. Las herramientas de gestión de riesgos brindan más libertades sobre cómo posicionar los fondos y ayudan a los traders a disfrutar de toda la experiencia con menos estrés.

