Ações chinesas ampliam os ganhos na esperança de estímulos

Agosto 29, 2023 23:10

À medida que nos aproximamos do final de Agosto, o mercado de ações global prepara-se para o seu pior mês do ano. Após um primeiro semestre explosivo de 2023, as ações ficaram sob pressão este mês, à medida que o pessimismo económico chinês e as altas taxas de juro pesam sobre o sentimento dos investidores.

Depois de ganhar quase 20% nos primeiros sete meses do ano, a S&P 500 caiu mais de 3% em agosto. Entretanto, o índice MSCI World, que acompanha o desempenho de empresas de grande e média capitalização em 23 países desenvolvidos, caiu mais de 4%. Salvando uma reviravolta, ambos os índices parecem estar a caminho do pior desempenho desde dezembro.

O que mais aconteceu até agora esta semana? E o que podemos esperar do resto?

Ações chinesas e de Hong Kong reduzem ganhos na segunda-feira

A deflação, um mercado imobiliário turbulento, a fraca procura interna e a queda das exportações são apenas algumas das preocupações que pesam actualmente sobre a economia chinesa.

Após a remoção de algumas das restrições mais rigorosas do mundo devido à Covid-19 no final do ano passado, muitos esperavam uma explosão de crescimento da China em 2023. No entanto, uma série de dados económicos negativos pintam a imagem de um país que está a lutar para recuperar das restrições da era da pandemia.

Na segunda-feira, a notícia de que Pequim reduziria pela metade o imposto de selo levou a uma recuperação nas ações chinesas e de Hong Kong. Depois de fechar na sexta-feira com uma queda de 6,89% e 10,57%, respectivamente, no mês, o Shanghai Composite e o índice Hang Seng abriram com uma subida de 5,06% e 3,13% na segunda-feira.

No entanto, este feito duraria pouco. Ambos os índices recuaram durante o dia e fecharam a sessão com ganhos mais moderados de 1,12% e 0,97% respectivamente. No entanto, na terça-feira, ambos os índices voltaram a subir, com o Shanghai Composite e o Hang Seng a fecharem a sessão em alta de 1,20% e 1,93%, respetivamente.

Note que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. Fonte: TradingView

Investidores estão atentos à inflação e dados de emprego nos EUA

Na semana passada, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, disse que a Fed está “preparada para aumentar ainda mais as taxas” na batalha para reduzir a inflação dos EUA para o seu objetivo de 2%.

Esta notícia deverá colocar em foco duas importantes divulgações económicas dos EUA esta semana, o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de quinta-feira e os dados mensais de emprego de sexta-feira.

O PCE, que mede o preço dos bens e serviços adquiridos pelos consumidores para fins de consumo, é a medida de inflação preferida da Fed e será amplamente observada pelos investidores antes da decisão do banco central sobre a taxa de juro no próximo mês.

Espera-se que o índice PCE suba para 3,3% nos 12 meses anteriores a julho, enquanto o Core PCE, que exclui os preços voláteis dos alimentos e da energia, deverá aumentar para 4,2%.

Entretanto, o NFP de sexta-feira - que mede a variação no número de pessoas empregadas em relação ao mês anterior, excluindo a indústria agrícola - deverá registar a adição de 170.000 empregos em Agosto, abaixo dos 187.000 em Julho.

Inflação na Zona Euro e o Banco Central Europeu (BCE)

Na semana passada, os dados mostraram que as empresas da zona euro foram vítimas de quedas tanto na produção como nas novas encomendas, com a actividade empresarial a cair para o seu nível mais baixo desde Novembro de 2020. A confiança dos consumidores também caiu, apesar de se esperar que melhorasse.

Estes dados fracos colocam o Banco Central Europeu (BCE) numa posição complicada antes da sua decisão sobre a taxa de juro no próximo mês. Embora o banco central esteja empenhado em combater a inflação, que continua elevada, naturalmente quererá fazê-lo sem provocar uma recessão. Consequentemente, os dados da semana passada alimentaram a especulação de que o BCE irá interromper o seu ciclo de subida das taxas na sua próxima reunião.

A inflação na zona euro caiu para metade desde o seu pico de 10,6% e deverá cair novamente para 5,1% em Agosto, quando os últimos dados forem divulgados na quinta-feira. Esta queda prevista poderá ser suficiente para convencer o BCE a manter as taxas de juro estáveis ​​na reunião de Setembro. Contudo, se a inflação for pior do que o esperado, o banco central poderá ser forçado a adoptar uma postura mais agressiva.

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.