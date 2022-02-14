Еженедельный обзор рынка: в центре внимания показатели инфляции и FOMC

Февраль 14, 2022 20:22

Поскольку показатели инфляции в США на прошлой неделе достигли самого высокого уровня с 1982 года, все внимание рынка теперь будет приковано к протоколу заседания ФРС Федерального резерва, который будет опубликован в среду. В настоящее время аналитики говорят о более высокой вероятности повышения процентной ставки на полпункта в марте.

Доллар США резко упал после выхода новостей об инфляции, но в конечном итоге завершил неделю небольшим ростом. Поскольку доллар США изо всех сил пытается подняться на хороших новостях, эта неделя станет проверкой его истинной силы.

Так как показатели инфляции влияют на политику центрального банка, они могут стать движущей силой рынка. Вот почему в среду участники рынка будут внимательно следить за показателями ИПЦ (индекс потребительских цен) в Великобритании и Канаде.

Больше информации о том, что влияет на мировые рынки, вы найдете в этой подборке новых образовательных статей:

Еженедельный календарь Форекс

Источник: Календарь Форекс, торговая платформа MetaTrader 5 от Admiral Markets.

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Радар трейдера: US FOMC Meeting Minutes

В среду, 16 февраля, в 19:00 по GMT Федеральная резервная система опубликует протокол заседания FOMC (Федерального комитета открытого рынка). Он представляет собой подробный отчет о заседании FOMC и дает представление о состоянии экономики, и обосновывает решения Комитета в отношении установления процентных ставок.

Показатели инфляции на прошлой неделе составили 7,5%, что является самым высоким показателем с 1982 года. В результате этого процентные ставки выросли на шесть с половиной процентов за год с очень высокой вероятностью их двойного повышения в марте.

Тем не менее, многие аналитики сейчас прогнозируют, что экономика США достигла своего пика, поскольку проблемы в цепочке поставок сокращаются, а если демократы проиграют на промежуточных выборах в ноябре, вероятность сокращения государственных расходов довольно высока.

Индекс доллара США в этом году торговался в гораздо большем диапазоне, так как другие центральные банки также начали процесс повышения процентных ставок. Рынок также удивился изменением политики Европейского центрального банка, которые помогли евро ненадолго подняться выше.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, Weekly – Диапазон данных: 8 апреля 2018 г. по 12 февраля 2022 г. по состоянию на 12 февраля 2022 г. в 19:00 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На недельном графике индекса доллара США выше виден торговый диапазон, который начал формироваться с конца ноября 2021 года. Несмотря на то, что были некоторые движения вверх и вниз, цена не смогла выйти за границы диапазона и начать тренд.

Поскольку другие центральные банки также повышают процентные ставки, у инвесторов есть выбор, по каким инструментам они могут открыть позиции для того, чтобы получить прибыль на их росте. Тем не менее, этот выбор не ясен, поскольку многие валютные пары с долларом США в настоящее время торгуются в диапазоне.

Однако, если цена сможет пробить диапазон, выделенный двумя черными горизонтальными линиями в период с ноября 2021 года по настоящее время, то от доллара можно ожидать долгосрочного тренда.

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Обновления корпоративной торговли и фондовые индексы

Недавно начавшееся ралли мировых фондовых индексов прекратилось на прошлой неделе, и многие завершили неделю в минусе. И S&P 500, и Dow Jones 30 остановились примерно на уровне коррекции 50% от уровня падения в начале года. Даже европейские индексы, такие как CAC 40, продемонстрировали схожие характеристики.

Это означает, что мы находимся в критической поворотной точке для мировых индексов фондового рынка. Будет ли это более резкое движение вниз или цена снова поднимется и продолжит достигать рекордных максимумов?

Продажи на фондовом рынке в начале года были вызваны угрозой роста процентных ставок. Поскольку большинство центральных банков по всему миру начинают их повышать, это сулит непростой путь для фондовых индексов.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily – Диапазон данных: 29 апреля 2021 г. по 12 февраля 2022 г. по состоянию на 12 февраля 2022 г. в 18:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. Результаты S&P 500 за последние пять лет: 2021 г. = 26,99%, 2020 г. = +16,17%, 2019 г. = +29,09%, 2018 г. = -5,96%, 2017 г. = +19,08%

На графике индекса S&P 500 выше отчетливо виден паттерн двойная вершина. Цена повторно тестирует восходящую линию поддержки, ставшую теперь сопротивлением, от минимумов 11 мая 2021 г. и 4 октября 2021 г., которую она впервые пробила в январе 2022 г.

В краткосрочной перспективе кажется, что продавцы смогут контролировать ситуацию, учитывая неспособность цены пробить этот уровень сопротивления и сформировать цикл более высоких максимумов. Однако мы также знаем, что цена недавно отскочила от долгосрочного горизонтального уровня поддержки около 4 280,00.

Таким образом, цена теперь торгуется между этими долгосрочными уровнями поддержки и сопротивления. Пробитие этих уровней в любую сторону может дать начало долгосрочному тренду. В то же время трейдеры могут обратить внимание на более длинные таймфреймы, чтобы попытаться понять, кто контролирует рынок, и найти способ извлекать прибыль из его волатильности.

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