Инфляция в Великобритании достигла уровня двухлетнего минимума

Ноябрь 15, 2023 23:13

В октябре инфляция в Великобритании упала до 4,6%, что является самым низким уровнем, зафиксированным за последние два года. Падение показателя превзошло ожидания аналитиков, причем некоторые экономисты отметили, что это было самое большое падение с 1992 года. Несмотря на то, что инфляция снизилась, показатели Великобритании остаются повышенными по сравнению с США и еврозоной. Британский фунт несколько потерял позиции по отношению к доллару США, поскольку аналитики предполагают, что Банк Англии пересмотрит свою денежно-кредитную политику.

ИПЦ в США в октябре оказалась ниже прогнозов

Данные по инфляции в США преподнесли легкий сюрприз, поскольку как общий, так и базовый индекс потребительских цен оказались немного ниже ожиданий, составив 3,2% и 4,0% соответственно. Комментируя данные индекса потребительских цен, экономисты ING написали, что «Федеральная резервная система, должно быть, очень довольна этим, и неудивительно, что она укрепила ожидания рынка о том, что учетная ставка достигла своего пика. На заседании FOMC в январе 2024 года запланировано ужесточение лишь на 1,5 б.п., а к концу следующего года ожидается снижение ставок более чем на 90 б.п.».

Октябрьский отчет о розничных продажах в США

Сегодня Бюро переписи населения США опубликует данные о розничных продажах за октябрь. Экономисты прогнозируют снижение на 0,3% в месячном исчислении, в то время как розничные продажи, за исключением продаж автомобилей, могут остаться без изменений. Совет директоров ФРС учитывает такие отчеты при корректировке своей денежно-кредитной политики, поскольку они показывают, как потребители реагируют на рост процентных ставок и т. д.

Комментируя потребительские цены, экономисты Commerzbank заявили: «В октябре потребительские цены в США на удивление остались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем. Ставка в годовом исчислении упала с 3,7% до 3,2%... ФРС вряд ли пойдет на еще одно повышение процентной ставки.»

Розничные продажи в Великобритании, вероятно, упадут в октябре

В пятницу наступит очередь Национальной статистической службы (ONS) опубликовать данные о розничных продажах за октябрь. Аналитики рынка ожидают, что отчет покажет значительное падение на 1,5% в годовом исчислении, возобновив отрицательную динамику, тогда как в месячном исчислении они прогнозируют рост на 0,3%.

В отчете BRC-KPMG Retail Sales Monitor (RSM), ежемесячном показателе результатов розничных продаж в Великобритании, говорится, что в период с августа по октябрь общий объем розничных продаж в Великобритании увеличился на 2,5%, что ниже среднего трехмесячного роста в 3,1%, а средний рост за 12 месяцев составил 4,2%. Аналитики BRC предположили, что «многие домохозяйства также откладывают свои рождественские расходы в надежде на выгодные сделки на предстоящих распродажах во время Черной пятницы».

Розничные продажи в Китае выросли

Хорошие новости о состоянии китайской экономики пришли из статистического управления страны: отчет показал, что в прошлом месяце розничные продажи выросли на 7,6% в годовом исчислении, превысив прогноз роста на 7%, согласно опросу Reuters. Промышленное производство в октябре выросло на 4,6% в годовом исчислении, тогда как аналитики рынка ожидали роста на 4,4%.

Однако инвестиции в сектор недвижимости сократились на 9,3%, что на 0,2% выше прогнозировавшегося уровня. Глава статистической службы отметил, что сектор находится в «переходном периоде адаптации».

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