Данные по ИПЦ в США, безработице в Великобритании и росту зарплаты в центре внимания

Июнь 11, 2024 22:29

Отчет по ИПЦ в США и некоторые экономические данные из Великобритании оказались в центре внимания инвесторов и трейдеров всего за день до решения Федеральной резервной системы по процентной ставке.

Банк ANZ изменил свой прогноз по снижению ставок Резервным банком Австралии (RBA), ожидая первого снижения в феврале 2025 года. Аналитики ANZ прогнозируют всего три снижения в следующем году, в результате которых ставка составит 3,6%.

Уровень безработицы в Великобритании и средняя зарплата растут

Согласно отчету Национального статистического управления (ONS), уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,4% за квартал с февраля по апрель, превысив прогнозы аналитиков. Это самый высокий показатель уровня безработицы, зафиксированный с сентября 2021 года.

С другой стороны, тот же отчет показал, что средний заработок без учета премий вырос на 6,0% за три месяца (до конца апреля), что всего на 0,1% ниже ожиданий аналитиков. В отчете ONS отмечается, что «данные за этот месяц продолжают демонстрировать признаки того, что рынок труда может замедлиться, при этом количество вакансий падает, а безработица растет, хотя рост доходов остается относительно сильным».

Отчет по ИПЦ в Китае в мае 2024 года

Утром в среду Национальное бюро статистики Китая опубликует отчет по ИПЦ за май. Рынки ожидают, что этот показатель составит 0,3% в годовом исчислении, как и в апреле.

Экономисты ING предполагают, что индекс потребительских цен может начать рост во второй половине года. «Китай опубликует майские данные по инфляции и индексу цен производителей в среду. Мы ожидаем, что общая инфляция останется в целом стабильной на уровне около 0,3% в годовом исчислении. Хотя инфляция, вероятно, останется низкой во втором квартале, она должна начать расти во второй половине года. Последние индикаторы указывают на то, что реальные процентные ставки остаются слишком высокими для текущих экономических условий», — отмечают они в своем отчете.

Отчет о ВВП Великобритании за апрель 2024 г.

ONS объявит темпы роста ВВП Великобритании за апрель в среду. Ожидается, что этот показатель составит 0%, снизившись с мартовского показателя в 0,4%. Хотя экономисты уделяют больше внимания квартальным показателям ВВП, аналитики получат приблизительное представление о том, куда может двинуться экономика во втором квартале года.

Британская торговая палата (BCC) улучшила свой прогноз по экономике Великобритании, заявив, что теперь она находится на пути к росту на 0,8% в этом году и на 1% в 2025 году. Однако она отметила, что долгосрочный рост «вряд ли будет сильным», оставив свой прогноз на 2026 год без изменений на уровне 1%.

Отчет по индексу потребительских цен США в мае 2024 года

В среду Министерство труда США опубликует отчет по ИПЦ за май. Пакет данных важен, поскольку он появится всего за несколько часов до решения ФРС по процентной ставке и может сыграть свою роль в решении Федерального комитета по открытому рынку (FOMC).

Экономисты прогнозируют, что инфляция в мае составит 3,4% в годовом исчислении, что соответствует апрельскому показателю. В месячном исчислении аналитики предполагают, что инфляция может снизиться с 0,3%, зафиксированных в апреле, до 0,1%.

Экономисты RBC Economics написали в своем отчете: «Мы ожидаем, что общий рост индекса потребительских цен в мае сохранится на уровне 3,4% в годовом исчислении, а детали будут выглядеть немного лучше. Цены на энергоносители, вероятно, снизились в мае, поскольку цены на нефть снизились. Однако ожидается, что рост «основных» цен (исключая продукты питания и энергоносители) снизится до 3,5% (с 3,6% в апреле) при более нормальном росте на 0,2% в месячном исчислении. Индекс диффузии, который измеряет масштабы инфляционного давления, за последние несколько месяцев практически не улучшился».

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