Trader le Breakout de Procter & Gamble sur Fond de Rotation Sectorielle

Novembre 27, 2021 01:12

Alors que les indices boursiers mondiaux atteignent des sommets, certains investisseurs ajustent et couvrent leurs portefeuilles en prévision d'une éventuelle correction.

Cette rotation sectorielle, des valeurs de croissance (growth) vers les valeurs défensives (value), peut conduire les investisseurs et institutions financières vers des sociétés du secteur de la consommation de base, telles que Procter & Gamble.

Les analystes se montrent de plus en plus optimistes à l'égard de l'action ces derniers mois, certains prévoyant même de nouveaux records au cours des prochains trimestres. Continuez votre lecture si vous souhaitez en savoir plus, y compris sur la façon de la trader dans ce contexte.

Action : Procter & Gamble Co. Place de cotation : NYSE Symbole sur le compte Trade.MT5 : #PG Date du trade potentiel : 24 Novembre 2021 Horizon de temps : 1 - 3 mois Niveau d'Entrée : 149 USD Niveau de Take Profit : 168 USD Niveau de Stop Loss : 137 USD Risque : Élevé

* Le compte Trade.MT5 vous permet de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs. Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Pourquoi Trader l'Action Procter & Gamble ?

Il existe une variété de raisons pour lesquelles le marché se montre optimiste à l'égard de Procter & Gamble. Examinons quelques-unes d’entre elles.

Raison 1 : Une action défensive utilisée pour se protéger contre un ralentissement de l'économie

Les actions défensives sont des actions qui ont tendance à être stables pendant les différentes phases du cycle économique. L'opposé d'une action défensive est une action cyclique ; ces actions qui ne sont performantes que lorsque l'économie est en croissance.

Procter & Gamble est considérée comme une action défensive dans la mesure où, quelle que soit la conjoncture économique, les consommateurs ont toujours besoin d'acheter ses produits. En effet, ces derniers sont considérés comme des biens de consommation de base. Cela inclut des marques telles que Pampers, Pantene, Ariel, Fairy, Oral-B, Gillette et bien d'autres.

La plupart des indices boursiers mondiaux atteignant des sommets, certains investisseurs ont recours à des stratégies de rotation sectorielle (passage de positions axées sur la croissance à des positions défensives) pour se prémunir contre une éventuelle correction baissière.

Raison 2 : Les actions à fort pouvoir de fixation des prix ont la cote en ce moment

Selon une étude réalisée par Goldman Sachs, les actions à fort pouvoir de fixation des prix ont surperformé celles dont les marges sont plus faibles. Procter & Gamble est une action de la première catégorie car elle a la capacité d'augmenter ses prix pour compenser d'autres coûts.

Par exemple, la récente crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement a obligé Procter & Gamble à augmenter le prix de ses produits, compensant ainsi tout impact potentiel sur son résultat net. Avec les nouvelles restrictions de confinement en Europe, ce type d'actions est susceptible de voir sa demande augmenter.

Raison 3 : 131 ans d'histoire de paiement de dividendes, c'est difficile à battre

Procter & Gamble a une longue et fiable histoire de paiement de dividendes. Il s'agit d'une rémunération versée aux actionnaires qui investissent dans la société et qui provient généralement des bénéfices réalisés.

Au moment de la rédaction de cet article, le rendement du dividende de Procter & Gamble était de 2,37%. La société a également l'habitude d'augmenter son dividende et dispose d'un revenu net annuel positif pour le faire. Ce type d'actions est privilégié par les investisseurs qui recherchent des dividendes en tant que paiements de revenus.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Procter & Gamble ?

Selon les analystes interrogés par le Wall Street Journal, le nombre de recommandations d'achat sur le titre est actuellement supérieur à celui des recommandations de vente. Bien que la différence ne soit pas si importante, l'aspect le plus intéressant est le fait que le nombre de recommandations d'achat a augmenté au cours des trois derniers mois.

Un Exemple de Trade sur l'Action Procter & Gamble

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Procter & Gamble :

Achat de l'action en cas de cassure haussière du niveau 149.00 USD. Viser l’estimation des analystes la plus haute à 168.00 USD. Placer un stop loss de protection à 137.00 USD. Garder le risque faible, maximum de 7% de votre compte de trading. Horizon de temps = 1 à 3 mois. Pour 10 actions Procter & Gamble achetées : Si l'objectif est atteint = 190 USD de profit. Si le stop loss est atteint = 120 USD de perte.

La gestion du risque est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Les exemples de chiffres ci-dessus ont été calculés à l'aide de la calculatrice de trading d'Admiral Markets, qui permet de visualiser les profits et pertes en fonction des valeurs renseignées - un outil formidable pour les traders !

Comment Acheter des Actions Procter & Gamble en 4 Étapes

Avec Admiral Markets, vous pouvez acheter des actions d'entreprises américaines telles que Procter & Gamble avec une commission faible de seulement 0,02 USD par action et une commission minimale de seulement 1 USD.

Ouvrez un compte de trading chez Admiral Markets pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels pour ouvrir la plateforme web. Recherchez Procter & Gamble au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : MetaTrader 5 Web . Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Procter & Gamble est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admiral Markets.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES:

