La Banque du Canada Devrait Abaisser ses Taux, l'Or Atteint un Nouveau Record

Octobre 24, 2024 08:12

Le conseil d'administration de la Banque du Canada (BoC) décidera des taux d'intérêt plus tard dans la journée, de nombreux économistes prévoyant une réduction de 50 points de base.

Le prix de l'or a atteint un nouveau record mercredi matin, à 2 750 dollars l'once. Les tensions au Moyen-Orient, l'incertitude politique aux États-Unis juste avant les élections présidentielles et les prévisions concernant un nouvel assouplissement de la politique monétaire semblent soutenir la croissance du prix du métal précieux.

Décision sur les Taux de la Banque du Canada

La BoC annoncera sa décision sur les coûts d'emprunt plus tard dans la journée. Les économistes prévoient que les décideurs pourraient réduire les taux de 50 points de base. Si la Banque du Canada réduit ses taux de 0,50%, il s'agira de la première réduction de cette ampleur depuis la pandémie de Covid-19. L'inflation globale est tombée en dessous de l'objectif de la BoC, tandis que la croissance économique est également inférieure à ses estimations, selon les dernières données publiées.

Commentant la politique monétaire de la BoC, les analystes de la Banque Royale du Canada ont noté que "on peut dire que la Banque du Canada est bien en retard. Elle a dû attendre en raison des incertitudes liées à l'inflation, mais avec la normalisation rapide de la croissance des prix, l'économie n'a plus besoin du degré de restriction actuel".

Les économistes de RBC semblent s'aligner sur les prévisions de leurs collègues en mentionnant dans leur rapport : "Les changements de taux d'intérêt ont un impact sur l'économie avec un décalage important, ce qui accroît l'urgence de ramener rapidement les taux à une politique plus neutre, c'est-à-dire quelque part entre 2,25% et 3,25%, selon les estimations de la BoC. Nous pensons que la BoC devra finalement aller plus loin pour éviter que le ralentissement de l'économie canadienne ne s'étende au second semestre 2025. Notre scénario de base prévoit une nouvelle réduction de 50 points de base en décembre et des réductions pour atteindre 2% au milieu de l'année prochaine".

Le FMI Suggère que la Bataille Contre l'Inflation est Presque Gagnée

Le rapport du Fonds Monétaire International (FMI) sur les Perspectives de l'Économie Mondiale, publié hier, mentionne que "la désinflation se poursuivant, un atterrissage en douceur est à portée de main". Cependant, les analystes du FMI ont noté qu'un changement de politique serait nécessaire, notant que "le changement de vitesse de la politique fiscale pour assurer une dynamique durable de la dette et la reconstitution des tampons est approprié. Faire avancer les réformes structurelles pour stimuler la croissance à long terme et accélérer la transition verte reste plus que jamais nécessaire".

Le rapport du FMI indique que le taux de croissance économique des États-Unis devrait augmenter et que certaines économies asiatiques devraient suivre grâce aux investissements liés à l'intelligence artificielle. Le FMI a maintenu son estimation de la croissance mondiale à 3,2% pour cette année et 2025.

Goldman Sachs Évoque les Droits de Douane Américains Potentiels

À l'approche des élections présidentielles américaines du 5 novembre, les analystes de Goldman Sachs (GS) élaborent des scénarios basés sur les politiques économiques proposées par les candidats. Selon un rapport de Reuters citant les analystes de GS, une victoire des Républicains pourrait entraîner de nouveaux droits de douane sur les produits importés et des réductions d'impôts au niveau national afin de stimuler l'économie américaine. Dans ce cas, les économistes de GS suggèrent que le dollar américain pourrait gagner du terrain par rapport aux autres devises, l'euro perdant jusqu'à 10%.

Selon le rapport, une telle mesure pourrait entraîner une hausse de l'inflation, ce qui ramènerait la possibilité d'une augmentation des taux d'intérêt imposés par la Réserve Fédérale. GS a suggéré que si le candidat Démocrate remportait les élections, le dollar américain pourrait d'abord s'affaiblir "car les marchés réévaluent la perspective de changements plus radicaux dans les tarifs".

