Les Rapports sur l'Inflation au UK et au Canada Attirent l'Attention, Goldman Sachs prévoit que le SP500 atteindra 6500 en 2025

Novembre 20, 2024 02:02

L'euro et la livre sterling ont perdu du terrain face au dollar américain tôt mardi matin. Les signaux accommodants émanant des responsables de la Banque centrale européenne (BCE) concernant les taux d'intérêt et les réponses d’Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), aux questions des membres du Comité du Trésor au Royaume-Uni, prévues plus tard aujourd'hui, semblent influencer l'appétit des traders.

Les économistes attendent également aujourd'hui les données sur l'inflation au Canada, suivies demain matin de celles du Royaume-Uni, afin d’obtenir une vision plus claire de l’impact des politiques monétaires mises en œuvre par les banques centrales.

Dans d'autres actualités, Goldman Sachs (GS) a suggéré que le S&P500 pourrait atteindre 6 500 d'ici la fin de 2025, en ligne avec les prévisions de Morgan Stanley. Les analystes de GS estiment que les bénéfices des entreprises pourraient croître de 11 %, tandis que le PIB américain devrait augmenter de 2,5 % l'année prochaine.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Rapport de l'indice des prix à la consommation du Canada - Octobre 2024

Plus tard aujourd'hui, les économistes auront accès aux rapports sur l'inflation canadienne publiés par Statistique Canada et la Banque du Canada. Les analystes suggèrent que l'inflation globale au Canada pour octobre pourrait atteindre 2,2 % en glissement annuel, contre 2,3 % en septembre. Sur une base mensuelle, l'inflation devrait atteindre 0,3 %, marquant une hausse par rapport à –0,4 % le mois précédent.

Les analystes de RBC Economics ont écrit dans un rapport que « l'indice de référence médian et l'indice de référence trimestriels préférés par la BoC (pour une meilleure évaluation de l'évolution de l'inflation plutôt que de son évolution passée) ont probablement légèrement augmenté en octobre sur une moyenne mobile de trois mois. Cependant, elles devraient rester "inférieures à 2,5 %" comme indiqué dans le communiqué de politique monétaire de la BoC lors de la réduction des taux d'intérêt en octobre. » Ces économistes estiment que « compte tenu de la faible dynamique de l'économie canadienne, nous continuons à prévoir que la BoC réduira encore le taux directeur de 50 points de base en décembre. »

Rapport de l’IPC du Royaume-Uni - Octobre 2024

Mercredi matin, l'Office for National Statistics (ONS) publiera le rapport sur l'inflation de l’IPC pour octobre. Les analystes estiment que l'inflation globale a augmenté de 2,2 % en glissement annuel, contre 1,7 % auparavant. L'inflation de base en glissement annuel devrait atteindre 3,1 %, contre 3,2 % enregistrés en septembre.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, ainsi que d'autres responsables de la banque centrale, comparaîtront aujourd'hui devant le Comité du Trésor britannique. Lors d'un événement à Londres, la membre du comité de politique monétaire de la BoE, Megan Greene, a déclaré que l'inflation avait diminué mais que la guerre n’est pas encore terminée. Concernant les taux d'intérêt et la politique monétaire, Greene a déclaré que « le risque de réduire trop tôt ou trop agressivement est plus important que d’y aller un peu plus lentement. »

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Le chef de la BoJ affirme que la hausse des salaires alimente l'inflation

Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, a déclaré que l'économie japonaise progressait vers une inflation durable alimentée par la hausse des salaires. Ueda a noté que maintenir des coûts d'emprunt trop bas ne serait pas une option, ce qui pousse les analystes à penser que la banque centrale pourrait procéder à une nouvelle hausse des taux d'intérêt dès décembre.

Ueda a suggéré que des taux d'intérêt bas combinés à des hausses de salaires pourraient alimenter l'inflation, ajoutant que « le moment où nous ajusterons le degré de notre soutien monétaire dépendra des perspectives économiques, des prix et de la situation financière. » Commentant l'état de l'économie japonaise, le chef de la BoJ a mentionné que « c'est vrai qu'un yen faible augmente les coûts et a un impact négatif important sur les consommateurs. Mais cela profite aux exportations et au tourisme entrant. L'impact global sur l'économie japonaise n'est pas facile à évaluer. »

Trader sur un Compte Démo Admirals Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.