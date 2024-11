Tarifs Douaniers, Trump et Fed : À Quoi s'Attendre ?

Le candidat républicain Donald Trump est le président élu après sa victoire contre la candidate démocrate Kamala Harris. Au cours de sa campagne électorale, Trump a donné quelques détails sur ses projets en matière de politique financière, qui semblent s'inscrire dans la continuité des politiques mises en œuvre lors de son premier mandat en 2016.

Dans cet article, nous allons passer en revue ce que le président élu Donald Trump a dit en matière de politique financière jusqu'à présent.

Les Droits de Douane US Potentiels Créent des Turbulences sur le Marché

L'un des principaux arguments de Donald Trump durant sa campagne a été son intention de relancer l'économie américaine. Il a réaffirmé sa conviction que l'économie du pays souffre du fait que les entreprises ont tendance à délocaliser leurs usines de production à l'étranger, dans des pays comme le Mexique et d'autres, tandis que la Chine profite de la situation pour vendre ses produits sur le marché américain, moins chers que ses rivaux américains. M. Trump a déclaré qu'à son avis, cette situation avait coûté leur emploi à de nombreux Américains et les avait conduits au chômage.

Au cours de son premier mandat, qui a débuté en 2016 et s'est achevé en 2020, Trump a imposé plusieurs droits de douane sur toute une série de produits importés. Après son investiture le 20 janvier, il est probable qu'il poursuive la politique de son premier mandat qui vise à rendre les produits importés plus chers. Il pense ainsi que de nombreuses entreprises pourraient délocaliser leurs chaînes de production aux États-Unis, ce qui créerait davantage d'emplois pour les résidents américains et renforcerait l'économie.

La Chine Va-t-elle Prendre des Mesures de Rétorsion Suite à d'Éventuels Droits de Douane US ?

Au cas où le gouvernement américain imposerait des taxes à l'importation supplémentaires sur les produits étrangers, ce n'est un secret pour personne que la Chine serait la principale cible. Les autorités chinoises se préparent déjà à l'impact, la Chine ayant dévoilé de nouvelles mesures visant à relancer son économie en difficulté.

Le président chinois, Xi Jinping, a félicité Trump pour sa victoire et a déclaré que les deux pays devaient "s'entendre dans la nouvelle ère. Une relation Chine-États-Unis stable, saine et durable est dans l'intérêt commun des deux pays et répond aux attentes de la communauté internationale".

Pour l'instant, la Chine semble prendre le temps d'évaluer la situation. Son plan de relance récemment annoncé n'a pas satisfait les marchés mondiaux, les investisseurs estimant qu'il n'était pas assez puissant pour stimuler l'économie du pays. Toutefois, certains estiment que le gouvernement chinois a peut-être agi de la sorte dans le but d'attendre que le nouveau président américain dévoile ses projets.

Malgré les paroles positives de Xi, la réalité semble bien sombre. Au cours de sa campagne électorale, le président élu des États-Unis a déclaré qu'il envisageait des droits de douane de 10% sur toutes les importations de marchandises - et jusqu'à 60% et 100% pour la Chine et le Mexique respectivement. Les droits de douane devraient être imposés sur de nombreux produits tels que les voitures, les avions, les denrées alimentaires et les technologies, pour n'en citer que quelques-uns.

Par exemple, Trump a déclaré : "Je veux que les constructeurs automobiles allemands deviennent des constructeurs automobiles américains. Je veux qu'ils construisent leurs usines ici". De leur côté, certaines entreprises comme Airbus ont laissé entendre qu'elles étaient prêtes à répercuter les coûts supplémentaires sur les acheteurs, ce qui rendrait les achats plus onéreux.

Le Mexique s'Inquiète des Nouveaux Tarifs Douaniers

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum s'est engagée à poursuivre les bonnes relations avec les États-Unis, qui sont le premier partenaire commercial du Mexique. Mme Sheinbaum a également exhorté les Mexicains à rester calmes car "il n'y a aucune raison de s'inquiéter" juste après la victoire de Donald Trump. Ce n'est un secret pour personne que de nombreuses entreprises ont installé des usines chez le voisin du sud des États-Unis, profitant des faibles coûts de la main-d'œuvre et de la fiscalité. Dans le même temps, les migrants en provenance du Mexique ou passant par ce pays pour se diriger vers le nord seront probablement au cœur des discussions sur les relations bilatérales entre les deux pays.

Le peso mexicain a plongé à la suite de l'annonce du résultat des élections américaines, perdant 3% de sa valeur par rapport au dollar américain, les investisseurs et les traders suggérant que la décision du nouveau président américain concernant les droits de douane pourrait nuire à l'économie mexicaine. Le peso mexicain reste faible par rapport à son rival américain. Avant que la poussière ne retombe, Honda, qui possède un centre de production au Mexique, a déclaré par l'intermédiaire de ses dirigeants que les nouveaux droits de douane entraîneraient une hausse des coûts, ajoutant que "peut-être irions-nous produire ailleurs, sans être soumis aux droits de douane américains".

Le ministre mexicain de l'économie, Marcelo Ebrard, a déclaré que le gouvernement mexicain envisagerait de prendre des mesures de rétorsion contre d'éventuels droits de douane américains. Le 11 novembre, il a été cité en ces termes : "Si vous m'imposez des droits de douane de 25%, je dois réagir par des droits de douane. Si vous imposez des droits de douane, nous devrons en faire autant. Et qu'est-ce que cela vous apporte ? Un coût gigantesque pour l'économie nord-américaine".

Selon Goldman Sachs, d'Autres Pays Asiatiques Pourraient se Voir Imposer des Tarifs Douaniers

Les analystes de Goldman Sachs ont récemment souligné que les droits de douane américains sous l'administration de Donald Trump pourraient ne pas se limiter aux produits chinois, suggérant que "les déficits bilatéraux en plein essor pourraient éventuellement inciter les États-Unis à imposer des droits de douane à d'autres économies asiatiques".

Dans leur note, ils ont souligné l'impact potentiel sur la Corée, le Viêt Nam et Taïwan, qui ont connu une croissance commerciale notable avec les États-Unis. Ils ont également noté que "les partenaires commerciaux asiatiques pourraient essayer de détourner l'attention [...] en déplaçant les importations vers les États-Unis lorsque cela est possible" afin d'atténuer les effets de ces droits de douane sur leurs économies.

Trump VS la Réserve Fédérale : Y Aura-t-il une Rupture ?

Une autre grande question sera celle de la relation entre Donald Trump et la Réserve fédérale (Fed). Jerome Powell a été nommé à la tête de la Fed, en remplacement de Janet Yellen, au cours de la première présidence de Trump. Alors que certains s'attendent à ce que la relation Powell-Trump soit en bons termes, Trump a exprimé ses inquiétudes quant aux décisions de politique monétaire de la Fed dès 2018.

Le président élu des États-Unis semble vouloir avoir son mot à dire en ce qui concerne les politiques monétaires mises en œuvre par la Fed. Dans le passé, Trump a demandé une politique de taux d'intérêt bas, ce qui contraste fortement avec les décisions hawkish du conseil d'administration de la Fed. Certains analystes estiment que le successeur de Joe Biden pourrait compromettre l'indépendance de la Fed et envoyer un mauvais message aux marchés mondiaux. Lors d'un entretien avec Bloomberg en octobre 2024, Trump a déclaré : "Je pense que j'ai le droit de dire que je pense que vous devriez monter ou descendre un peu. Je ne pense pas que je devrais être autorisé à l'ordonner, mais je pense que j'ai le droit de faire des commentaires sur la hausse ou la baisse des taux d'intérêt".

Jerome Powell doit quitter son poste en mai 2026, et Trump a laissé entendre qu'il ne soutiendrait pas un éventuel second mandat. Juste après l'annonce de la victoire de Trump et lors d'une conférence de presse, les journalistes ont demandé à Jerome Powell s'il se retirerait au cas où Trump le lui demanderait. Le président de la Fed a répondu par un "non", ajoutant que cela ne serait pas autorisé par la loi.

