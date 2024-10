Boeing - Spirale Infernale ou Retournement de Situation ?

Octobre 23, 2024

Boeing était un bel exemple d'entreprise compétitive au niveau mondial, avec une gamme de produits allant des avions commerciaux aux systèmes d'armes et de matériel spatial. Cependant, au cours des derniers mois, quelque chose semble avoir changé chez Boeing, entre la surveillance des autorités de régulation et d'autres conflits internes qui affectent ses chiffres de production.

Le nom de Boeing revenant souvent à la une de l'actualité financière, et le plus souvent pour de mauvaises raisons, cet article examine les facteurs qui influencent le cours de l'action de la société américaine et les derniers développements.

Les employés de Boeing s'Opposent à la Direction

Le dernier problème en date de la direction de Boeing Co. (BA) est la grève des employés qui a débuté le 13 septembre, neuf employés sur dix de la côte ouest ayant "rejeté un accord de principe offrant une augmentation de salaire de 25% sur quatre ans qui avait été approuvée par les responsables syndicaux", comme le mentionne un rapport de Reuters.

Malgré les efforts de l'administration de Boeing pour trouver un terrain d'entente en offrant de nouvelles conditions aux 33 000 grévistes, les négociations ont à nouveau échoué le 8 octobre. Stephanie Pope, présidente-directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, a suggéré que les syndicats "ont formulé des exigences non négociables qui dépassent de loin ce qui peut être accepté si nous voulons rester compétitifs en tant qu'entreprise".

La grève qui a affecté les chaînes de production des avions à réaction 737, 777 et 767 de Boeing pourrait jouer un rôle dans le rapport sur l'emploi d'octobre, car plusieurs sous-traitants et fournisseurs de Boeing ont licencié des travailleurs afin d'adapter leurs niveaux de production aux nouvelles conditions.

Boeing et le syndicat représentant ses machinistes semblent être parvenus à un nouvel accord salarial, qui prévoit une augmentation de salaire de 35%, une amélioration des prestations de retraite et une prime de signature de 7 000 dollars. L'accord doit être ratifié par les membres du syndicat cette semaine.

Boeing Répond par des Licenciements et le Report du 777X

Entre-temps, Boeing a annoncé le 12 octobre qu'elle prévoyait de supprimer 17 000 emplois, soit 10% de sa main-d'œuvre mondiale, au cours du mois prochain. Le directeur général, Kelly Ortberg, a indiqué que les emplois menacés allaient des simples employés aux cadres et aux dirigeants.

L'entreprise a également indiqué que les essais et la production du Boeing 777X devraient être retardés en raison "des défis auxquels nous avons été confrontés au cours du développement, ainsi que de la pause des essais en vol et de l'arrêt de travail en cours. Nous avons informé nos clients que nous prévoyons désormais une première livraison en 2026". Le Boeing 777X est l'un des plus gros avions commerciaux à fuselage large au monde. Des compagnies comme Emirates, Qatar Airlines, Singapore Airlines et Lufthansa ont déjà passé commande.

La Crise de Boeing a Commencé avec les Problèmes du 737 Max

Les problèmes de Boeing ont commencé en octobre 2018 lorsqu'un Boeing 737 Max de Lion Air s'est écrasé dans la mer de Java, suivi en 2019 par un crash d'Ethiopian Airlines impliquant le même modèle. Les deux crashs n'ont fait aucun survivant. Des recherches approfondies menées par la US Federal Aviation Administration (FAA) ont montré que le logiciel Maneuvering Characteristics Augmentation System (MICAS) utilisé dans ces avions de ligne était responsable des accidents.

En conséquence, de nombreux opérateurs ont été contraints d'immobiliser leurs flottes de 737 Max afin de pouvoir procéder aux ajustements nécessaires du logiciel. Dans certains cas, les flottes ont été immobilisées de mars 2019 à décembre 2020 et dans d'autres encore plus longtemps, ce qui a entraîné des pertes financières pour les opérateurs.

Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. En janvier 2024, un 737 Max 9 d'Alaska Airlines a perdu un bouchon de porte en vol. Le modèle en question a de nouveau été cloué au sol, les spécialistes de la FAA ayant découvert que Boeing n'avait pas effectué les contrôles de qualité nécessaires, ce qui a soulevé encore plus de questions sur ses procédures.

Boeing Tente de Redresser la Barre

Depuis 2018, Boeing a subi plus de 33 milliards de dollars de pertes d'exploitation de base, sans compter l'énorme coup porté à son image de marque en tant que l'un des principaux constructeurs d'avions de ligne au monde. Les économistes de Standard & Poor's ont déclaré que chaque mois où les travailleurs de Boeing restent en grève, cela coûterait 1 milliard de dollars à l'entreprise.

Les 315 commandes brutes enregistrées au cours des trois premiers trimestres de 2024 correspondent à un ralentissement de 63% des ventes d'avions de ligne de Boeing sur une base annuelle. Il convient toutefois de noter que les commandes d'Airbus ont également chuté de 48% sur une base annuelle au cours des trois premiers trimestres de cette année.

À l'heure où nous écrivons ces lignes (21/10), le cours de l'action a chuté de 38% depuis le début de l'année et de 14% sur une base annuelle. Certains analystes prévoient qu'il pourrait s'agir de sa pire performance annuelle depuis la grande crise financière de 2008.

Boeing a également annoncé son intention de lever jusqu'à 25 milliards de dollars par le biais d'une émission d'actions et de titres de créance, ainsi que 10 milliards de dollars supplémentaires par le biais d'un accord de crédit avec des banques, afin de tenter de donner un coup de fouet à ses finances dans le contexte de sa dernière grève et de ses problèmes de production.

Les Opérateurs Attendent la Livraison de Leurs Avions

Le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, a déclaré que la compagnie devait recevoir 20 livraisons avant la fin du mois de décembre, mais qu'elles étaient désormais susceptibles d'être effectuées en janvier et février. M. O'Leary a déclaré que Ryanair s'en sortirait bien l'année prochaine si elle recevait 10 ou 15 avions de Boeing après mars, au lieu des 30 prévus.

Emirates a commandé 262 Boeing 777X, ce qui en fait le plus gros client de l'avion retardé. Le PDG d'Emirates, Tim Clark, a exprimé sa frustration face à l'annonce récente de Boeing concernant un nouveau retard de livraison : "Je ne vois pas comment Boeing peut faire des prévisions significatives sur les dates de livraison. Emirates a dû apporter des modifications importantes et très coûteuses à ses programmes de flotte en raison des multiples manquements contractuels de Boeing et nous allons avoir une conversation sérieuse avec eux au cours des deux prochains mois". Cependant, Emirates a commandé cinq Boeing 777F cargo supplémentaires pour sa flotte de fret, annonçant l'accord le 20 octobre.

