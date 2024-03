La BoJ Abandonne les Taux Négatifs : Et maintenant ?

La Banque du Japon (BoJ) et le yen japonais ont été étroitement liés aux taux d'intérêt négatifs et à la politique de contrôle de la courbe des taux au cours des dernières années. Le vieillissement de la population, les pressions déflationnistes et les bouleversements économiques mondiaux ont contraint le gouvernement japonais à mettre en œuvre diverses mesures pour stimuler la croissance, parmi lesquelles des politiques d'assouplissement monétaire et des réformes structurelles.

Cependant, la semaine dernière, la banque centrale du Japon et son gouverneur, Kazuo Ueda, ont modifié leur politique monétaire, augmentant les coûts d'emprunt. Les économistes s'attendaient à ce que le changement de direction à la tête de la BoJ affecte la politique de la banque, mais certains pensaient qu'un tel changement interviendrait en avril.

Néanmoins, dans la mesure où le changement de politique s'est concrétisé, les analystes de marché attendent de voir comment le yen japonais pourrait être affecté et si la BoJ va relever ses taux d'intérêt encore davantage au cours des prochains mois.

La BoJ Relève ses Taux d'Intérêt

Le 18 mars, le conseil d'administration de la BoJ a annoncé la fin de son régime de taux négatifs après dix-sept ans. Le communiqué publié à l'issue de la réunion indique que le conseil a relevé les taux d'intérêt à court terme de 0% à 0,1%, au lieu de -0,1%. Cette décision marque la fin de la politique d'assouplissement monétaire la plus agressive des dernières décennies, la banque centrale japonaise ayant utilisé diverses mesures pour lutter contre la déflation.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDJPY, Graphique D1 – Période : du 24 novembre 2023 au 25 mars 2024, consultée le 25 mars 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le directeur de la BoJ a indiqué que "la probabilité que l'inflation atteigne de manière stable notre objectif s'est accrue ... la probabilité a atteint un certain seuil qui a conduit à la décision d'aujourd'hui". En ce qui concerne l'avenir des politiques de la banque centrale japonaise, il a été souligné que "les conditions financières accommodantes seront maintenues pour le moment. Si la probabilité augmente encore et que l'inflation tendancielle s'accélère un peu plus, cela conduira à une nouvelle augmentation des taux à court terme".

Le Gouverneur de la BoJ, M. Ueda, Commente l'Impact des Taux Négatifs

Le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a évoqué l'impact des taux négatifs qui ont dominé la politique monétaire de la banque sur le marché obligataire en déclarant que "les taux négatifs et d'autres outils dans le cadre de la relance massive de la BoJ ont stimulé la demande en faisant baisser les taux d'intérêt réels, mais ont également eu des effets secondaires, notamment sur le fonctionnement du marché des JGB".

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDJPY, Graphique MN – Période : du 1 juillet 2016 au 25 mars 2024, consultée le 25 mars 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

En ce qui concerne le programme d'achat d'obligations d'État japonaises, le gouverneur de la BoJ a indiqué que "lorsque nous mettrons fin à nos mesures de relance massives, nous réduirons probablement progressivement notre bilan et, à un moment donné, nous réduirons les achats d'obligations japonaises. À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'idée précise sur le calendrier de réduction des achats de JGB, ni sur la réduction de la taille du bilan".

ING : Examiner le Rapport Trimestriel d'Avril sur les Perspectives Économiques

Les économistes d'ING ont souligné qu'au cours des prochains mois, des risques événementiels pourraient affecter le yen japonais. Ils ont également mentionné que le rapport trimestriel d'avril de la BoJ sera d'un plus grand intérêt pour le marché.

Dans un rapport publié le 20 mars, ils notent : "Cependant, l'opinion générale est que le fossé entre les taux d'intérêt du Japon et ceux de nombreuses autres banques centrales du G10 signifie que le yen sera toujours utilisé comme monnaie de financement dans un monde à faible volatilité. Selon notre scénario de base, la parité USD/JPY pourrait se trader autour de 150-152 tant que les taux américains à court terme resteront stables. Lorsqu'ils baisseront au cours des prochains mois, l'USD/JPY devrait se diriger vers la zone des 145 et probablement près de 140 plus tard cette année lorsque le cycle d'assouplissement de la Fed battra son plein (nous prévoyons 125 points de base de réductions de la Fed cette année)".

MUFG Bank : Le Yen Japonais va Probablement se Redresser

Les économistes de la MUFG Bank ont déclaré que la réaction du yen à la fin du YCC (contrôle de la courbe des taux) et à l'achat d'ETFs par la BoJ était un cas typique de "acheter la rumeur et vendre la nouvelle".

Les analystes monétaires de MUFG ont écrit : "Nous ne sommes pas convaincus que cette première réaction du marché soit le signe de ce qui va suivre. La réalité est que les orientations ont probablement été laissées volontairement vagues afin d'offrir une certaine flexibilité. Toutefois, le gouverneur Ueda a également précisé que des risques d'inflation à la hausse et/ou des données économiques plus solides suffiraient à indiquer des hausses de taux supplémentaires à l'avenir. La BoJ dépend désormais essentiellement des données, ce qui constitue un changement important dans son mode de réaction et ouvre la voie à une plus grande volatilité sur le marché des changes, ce qui devrait décourager la poursuite de l'accumulation de positions de carry trading en yen à ces faibles niveaux".

Danske Bank : 3 Raisons pour la Faiblesse du Yen

Malgré le relèvement des taux par la BoJ, la devise japonaise n'a pas réussi à gagner du terrain face au dollar américain. Les économistes de la Danske Bank attribuent ce manque de dynamisme aux raisons suivantes :

1) Les marchés mondiaux étaient positionnés en conséquence, ce qui signifie que les marchés financiers avaient déjà pris en compte la décision. 2) Les attentes selon lesquelles il s'agissait d'une décision unique. 3) La hausse des taux d'intérêt dans le monde est plus importante que la modification apportée par la Banque du Japon.

