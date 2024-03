Chute de l'IPC en Australie, le Yen Japonais Atteint un Plus Bas de 34 Ans

Mars 28, 2024 11:07

En comparaison avec les semaines précédentes, cette semaine est relativement peu chargée en données économiques, dans la mesure où les vacances de Pâques entraîneront la fermeture de certains marchés le vendredi saint. Le rapport sur l'IPC de Tokyo et quelques données sur le PIB des États-Unis et du Royaume-Uni attireront probablement l'attention des analystes avant qu'ils ne partent profiter du long week-end.

Mercredi matin, le yen japonais a chuté à son plus bas niveau par rapport au dollar américain depuis 1990, bien que la Banque du Japon ait relevé ses taux d'intérêt la semaine dernière. Le ministre japonais des finances, Shun'ichi Suzuki, a déclaré que le gouvernement surveillait de près la situation et a souligné que des mesures décisives seraient prises si nécessaire. Il a toutefois refusé de dire si cela signifiait qu'une intervention sur le marché des changes était envisageable.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

IPC Australien pour Février 2024

L'Australian Bureau of Statistics (ABS) a publié aujourd'hui son rapport sur l'inflation pour le mois de février. Selon l'enquête, l'inflation a progressé de 3,4% en février, ce qui correspond au chiffre de janvier mais est légèrement inférieur aux attentes du marché qui tablait sur une hausse de 3,5%.

L'inflation de base a également baissé, passant de 4,1% en janvier à 3,9%. Les économistes de Moody's Analytics ont suggéré que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2-3% de la Reserve Bank of Australia (RBA), ajoutant que "les données partielles suggèrent que l'inflation est en voie de diminuer à 3,35% en glissement annuel au cours du trimestre [mars] de cette année, en baisse par rapport au chiffre de 4,1% au cours du trimestre de décembre".

Le conseil d'administration de la RBA se réunira le 7 mai pour décider des taux d'intérêt. Son gouverneur, Michele Bullock, a souligné que la banque centrale souhaitait voir davantage de données renforçant l'hypothèse d'une baisse de l'inflation avant de réduire les taux d'intérêt.

Catherine Mann, Membre de la BoE : De Trop Nombreuses Baisses de Taux sont Attendues

Catherine Mann, l'un des membres du Comité de Politique Monétaire (MPC) de la BoE, a déclaré aux journalistes que le nombre de baisses de taux d'intérêt anticipées par les économistes était peut-être trop élevé. S'adressant à Bloomberg TV, Mme Mann a déclaré : "Ils prévoient trop de baisses, c'est mon avis personnel, et donc, dans un certain sens, je n'ai pas besoin de baisser les taux parce que le marché le fait déjà".

Catherine Mann est considérée comme l'un des responsables les plus "hawkish" du conseil. Mme Mann a noté que "il y a eu un assouplissement substantiel, même depuis le vote de la semaine dernière. Je pense que les marchés sont peut-être un peu trop satisfaits de la durée pendant laquelle ils pensent que la BoE maintiendra ses taux".

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

IPC de Tokyo pour Mars 2024

Le Bureau des Statistiques japonais publiera le rapport sur l'IPC de Tokyo du mois de mars jeudi matin. Les économistes s'attendent à ce que l'IPC de base de Tokyo s'élève à 2,4%, soit une légère baisse par rapport au chiffre de 2,5% enregistré en février.

Les économistes d'ING suggèrent que "le programme de soutien à l'énergie du gouvernement a été une raison clé de la variation mensuelle des données d'inflation, et nous prévoyons que l'IPC de Tokyo se modère à 2,4% en glissement annuel par rapport aux 2,6% du mois précédent".

Les données de l'inflation nationale pour le mois de février de la semaine dernière ont montré une augmentation à 2,8%, sur une base annuelle, par rapport à 2,2% en janvier. Le chiffre est resté bien au-dessus de l'objectif de 2% de la Banque du Japon (BoJ).

Trader sur un Compte Démo Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.