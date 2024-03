Focus sur les Décisions de Taux de la Fed et de la BoE, Baisse de l'IPC au Royaume-Uni

Mars 21, 2024 09:09

Les décisions de la Réserve Fédérale américaine (Fed) et de la Banque d'Angleterre (BoE) concernant les taux d'intérêt se distinguent du reste de l'actualité financière de cette semaine, les investisseurs et les traders étant impatients de voir comment ces deux grandes banques centrales prévoient d'ajuster leur politique monétaire.

La semaine a commencé en force avec le relèvement par la Banque du Japon (BoJ) de ses taux d'intérêt à court terme de -0,1% à 0% pour la première fois depuis de nombreuses années, marquant ainsi un tournant dans sa stratégie. À la suite de cette décision historique, le yen japonais oscille autour de son plus bas niveau depuis quatre mois par rapport au dollar américain.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Décision sur les Taux de la Réserve Fédérale

Le conseil d'administration de la Fed annoncera sa décision sur les taux d'intérêt mercredi après-midi. Les économistes estiment que la Fed n'abaissera pas les coûts d'emprunt après la réunion de son conseil, dans la mesure où elle attendra probablement de voir plus de preuves concrètes liées à la trajectoire descendante de l'inflation dans le pays.

L'Outil FedWatch du CME semble être en ligne avec les prévisions mentionnées puisqu'il donne 99% de chances au taux d'intérêt de référence de rester inchangé aujourd'hui. S'adressant à CBS News, les économistes de Commonwealth Financial Network ont déclaré que "la Fed va éliminer une grande partie des questions cette semaine, alors qu'elle conclura sa réunion de mars mercredi après-midi. Nous avons vu des données économiques mitigées en début d'année. Il sera intéressant de voir comment la Fed réagit à cela, en particulier lors de la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, après la réunion".

Les économistes de Goldman Sachs ont déclaré qu'ils prévoyaient trois réductions en 2024, en baisse par rapport à leur prévision précédente de quatre réductions cette année.

Décision sur les Taux de la Banque d'Angleterre

Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque d'Angleterre devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt jeudi après-midi. Ce "Super Jeudi" (Super Thursday) ne comportera probablement pas de changements significatifs en matière de politique monétaire, les économistes suggérant que la BoE s'apprête à maintenir les coûts d'emprunt à leur niveau actuel, le plus élevé depuis 16 ans.

Les analystes de marché de Nomura, cités par Yahoo Finance, ont déclaré que "les prévisions de la BCE, et dans une moindre mesure de la BoE, ont été largement influencées par les attentes de la Fed en matière de taux d'intérêt. Les opérateurs de marché pensent que les autres banques centrales ont peur d'agir en premier, mais nous pensons que les cycles macroéconomiques aux États-Unis et en Europe sont en train de se découpler, ce qui justifie que la BCE et la BoE procèdent seules et réduisent leurs taux indépendamment de la Fed".

Les économistes de la Deutsche Bank ont noté : "Compte tenu d'une croissance, d'une inflation et de données salariales plus faibles, nous pensons qu'un vote à 8 contre 1 semble maintenant plus probable, avec un membre externe du comité de politique monétaire (Swati Dhingra) votant pour une baisse des taux. Pour l'instant, nous nous en tenons à notre position de mai concernant la première baisse des taux. Mais nos niveaux de conviction ont baissé, en particulier parce que le CPM n'a pas donné d'indications sur la date à laquelle les baisses de taux pourraient commencer".

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

L'Inflation Britannique Baisse en Février

L'IPC au Royaume-Uni est tombé à 3,4% en février, alors que les analystes s'attendaient à une inflation de 3,5%. Il convient de noter que l'IPC britannique s'élevait à 4% en janvier. Le chiffre de février est le plus bas enregistré depuis septembre 2021. Le rapport de l'Office for National Statistics (ONS) a également montré que l'IPC de base (excluant l'énergie, le tabac, l'alcool et les denrées alimentaires) a chuté à 4,5%, contre 5,1% en janvier.

Le chancelier britannique, Jeremy Hunt, a déclaré que "cela ouvre la voie à de meilleures conditions économiques, qui pourraient nous permettre de progresser davantage dans notre ambition de stimuler la croissance". La livre sterling a perdu un peu de terrain par rapport à ses contreparties mercredi matin, car une inflation IPC plus faible que prévu pourrait inciter la Banque d'Angleterre (BoE) à envisager de réduire les coûts d'emprunt plus tôt que prévu.

Trader sur un Compte Démo Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.