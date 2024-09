Focus des Marchés sur les Décisions de Taux de la Fed, de la BoJ et de la BoE

Septembre 19, 2024 06:41

La Réserve Fédérale (Fed), la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ) attireront l'attention des analystes de marché, des investisseurs et des traders, dans la mesure où elles devraient toutes trois annoncer leurs décisions en matière de taux d'intérêt.

Alors que la banque centrale américaine pourrait procéder à une réduction plus importante que d'habitude, les données sur l'inflation britannique publiées plus tôt dans la matinée suggèrent que la BoE pourrait être amenée à maintenir ses coûts d'emprunt inchangés cette fois-ci. La livre sterling a gagné du terrain par rapport aux autres devises principales juste après la publication du rapport.

Dans le reste de l'actualité, les données de Statistics Canada ont montré que l'inflation est tombée à 2% sur une base annuelle en août, dépassant les attentes d'un chiffre de 2,1%. Il s'agit du chiffre le plus bas enregistré depuis février 2021 et il correspond à l'objectif de la Banque du Canada.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Décision sur les Taux d'Intérêt de la Fed

Plus tard dans la soirée, le FOMC (Federal Open Market Committee) de la Fed annoncera sa décision sur les taux d'intérêt. Les prévisions sont partagées : l'Outil FedWatch du CME donne une probabilité de 61% pour une réduction des taux de 50 points de base (pb), mais une enquête de CNBC a montré que 84% des personnes interrogées considèrent qu'une réduction de 25 pb est plus probable.

Certains économistes suggèrent que le débat sur le plafond de la dette fédérale américaine, attendu dans les derniers jours de septembre, pourrait jouer un rôle dans la décision de la Fed, car le gouvernement fédéral pourrait être confronté à des problèmes de financement si un nouvel accord entre les démocrates et les républicains n'est pas conclu d'ici le 30 septembre. Cela créerait des problèmes dans la communication des données, ce qui compliquerait la tâche de la Réserve Fédérale pour réduire les taux en novembre.

Les analystes de Morgan Stanley ont suggéré que "le meilleur scénario pour les actions cette semaine est que la Fed puisse réduire ses taux de 50 points de base sans susciter d'inquiétudes quant à la croissance ou à l'éventuel dénouement du carry trade sur le yen, c'est-à-dire une simple “réduction d'assurance” avant des données macroéconomiques qui sont supposées se stabiliser".

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BoE

La BoE sera la prochaine banque centrale à tenir sa réunion de politique monétaire jeudi. Le Comité de Politique Monétaire (MPC, pour Monetary Policy Committee) de la BoE devrait maintenir les taux d'intérêt à leur niveau actuel. Il convient de noter que la BoE a abaissé les coûts d'emprunt de 25 points de base en août, marquant ainsi la première réduction en plus de quatre ans.

Selon un rapport d'ING, "le ton de la réunion d'août et les discours qui ont suivi ont montré très clairement que les responsables ne veulent pas que les marchés s'enfuient avec l'idée qu'il s'agira d'un cycle d'assouplissement rapide. Les marchés en ont pris note. Non seulement les investisseurs prévoient moins de réductions avant la fin de l'année, mais ils s'attendent à ce que les réductions de taux soient plus importantes au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Ce n'était pas le cas avant l'été".

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BoJ

Vendredi, le conseil d'administration de la BoJ se réunira pour décider de ses taux d'intérêt, les économistes ne s'attendant pas à un changement en termes de coûts d'emprunt. Commentant la prochaine réunion du conseil, les analystes de Commerzbank ont noté que "les difficultés du marché au début du mois d'août suite à la dernière hausse des taux sont encore trop fraîches dans les esprits. Par conséquent, je m'attends à ce que la BoJ reste à l'écart cette semaine, en partie parce que la Fed fera le plus gros du travail sur l'USD/JPY, et que le JPY a de bonnes chances de tomber en dessous de 140 pour 1 USD cette semaine. Même sans hausse de taux de la part de la BoJ".

Lors de sa réunion de politique monétaire en juillet, la banque centrale du Japon a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base et réduit ses achats d'obligations d'État. Un sondage Reuters a révélé que la majorité des économistes s'attendent à ce que la BoJ relève ses taux d'intérêt une fois de plus d'ici la fin de l'année.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

L'Inflation Britannique Reste Stable en Août

Selon un rapport de l'Office for National Statistics (ONS) publié plus tôt aujourd'hui, l'inflation globale au Royaume-Uni est restée à 2,2% en août sur une base annualisée. Ce chiffre est conforme aux attentes du marché.

Cependant, l'inflation de base a augmenté à 3,59% sur une base annuelle, tandis que l'inflation des services a également augmenté pour atteindre 5,56%. Les analystes de Deloitte ont déclaré au Guardian que "la situation générale au Royaume-Uni est celle d'un recul des pressions inflationnistes. Bien que l'inflation de base ait légèrement progressé en août, le ralentissement de la croissance des salaires et la chute des prix des produits de base suggèrent que cette tendance va s'inverser dans les mois à venir".

Trader sur un Compte Démo Admirals Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.