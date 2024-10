Les Nouveaux Projets de Tesla Suscitent déjà le Débat Parmi les Investisseurs

Octobre 18, 2024 05:25

Ce n'est un secret pour personne que Tesla est l'une des entreprises les plus populaires au monde, son action faisant partie de nombreux portefeuilles diversifiés. Si le cours des actions de Tesla a bondi au cours des cinq dernières années, sa performance depuis le début de l'année 2024 n'a pas suivi cette trajectoire, enregistrant des pertes alors que l'entreprise tente de s'adapter aux défis financiers mondiaux.

Tesla est-elle en difficulté ? Et comment l'événement "We, Robot" a-t-il influencé le cours de son action ? La lecture de cet article vous permettra de découvrir des informations précieuses qui vous aideront à comprendre les défis auxquels est confrontée l'entreprise américaine.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Cybercab : Tesla Présente un Robotaxi sans Sonducteur Mais n'Impressionne Pas

Le 11 octobre, le PDG de Tesla, Elon Musk, a présenté l'un des projets les plus attendus de l'entreprise, le "Cybercab". Musk a déclaré que l'entreprise commencerait à construire le Cybercab entièrement autonome dans les deux prochaines années et qu'elle le proposerait à un prix inférieur à 30 000 dollars. La présentation comprenait également le dévoilement d'un nouveau Robovan. Selon les spécifications publiées, il peut transporter jusqu'à 20 personnes ainsi que des marchandises, en se conduisant lui-même sans supervision humaine.

L'absence de détails supplémentaires concernant les caractéristiques de sécurité du système de conduite autonome (FSD, pour Full Self Driving System) utilisé dans les deux véhicules a atténué l'enthousiasme, certains faisant remarquer que le PDG de Tesla est enclin à faire des promesses qu'il ne peut pas tenir.

Les dirigeants de Tesla sont allés plus loin en présentant un androïde nommé "Optimus", un robot humanoïde tout droit sorti d'un film de science-fiction. Les robots Optimus ont parlé, servi des boissons et joué à des jeux avec les invités de l'événement. Elon Musk a même demandé sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) si quelqu'un voudrait posséder un tel appareil. Néanmoins, les médias ont rapporté après l'événement que les robots étaient soutenus par une intervention humaine et qu'ils n'étaient pas totalement autonomes.

Les Analystes ne sont Pas Convaincus par les Projets Cybercab et Robovan de Tesla

L'action de Tesla Inc. a clôturé à 238,77 USD le jeudi 10 octobre. Le vendredi 11 octobre, l'action a ouvert à 220,13 USD, a chuté à 214,38 USD en début de séance et a terminé la journée à 217,80 USD.

Source : Cours de l'action Tesla sur la plateforme TradingView

Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, a noté que "l'événement très attendu de Tesla “We, Robot” a présenté son Cybercab comme prévu, mais a globalement déçu les attentes dans un certain nombre de domaines, à savoir un manque de données concernant le taux de changement sur la FSD/technologie, l'économie du covoiturage et la stratégie de mise sur le marché".

Les économistes de JP Morgan ont suivi l'exemple de Morgan Stanley en mentionnant que l'événement tant attendu manquait de détails, notamment en ce qui concerne l'ensemble des capteurs, la voie vers l'approbation réglementaire ou d'autres aspects clés du business plan.

Les analystes de Canaccord se sont montrés un peu plus optimistes quant à l'avenir de Tesla, suggérant que ses projets pourraient porter leurs fruits, mais ajoutant que "les détails étaient minimes. Et nous doutons du moment choisi pour tout cela. Tous. De beaucoup. Non seulement Robotaxi ne devrait pas voir le jour d'ici 2026, mais nous ne sommes pas totalement convaincus que l'approche de Tesla, qui consiste à n'utiliser que des caméras et un réseau neuronal de bout en bout, soit la bonne - du moins pas avant un bon moment. Pour justifier le coût final du système de Tesla et atteindre la parité des coûts avec les solutions concurrentes, les investisseurs doivent voir des millions de clients opter pour FSD et Robotaxi".

Focus sur le Rapport de Performance de Tesla pour le T3 2024

Tesla publiera ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2024 après la clôture des marchés le mercredi 23 octobre 2024. Dans la mesure où le dernier événement et le flux limité d'informations n'ont pas volé le cœur des investisseurs et des traders, les analystes se concentreront sur les éléments factuels basés sur les chiffres de vente, le chiffre d'affaires et les bénéfices.

Tesla a déjà publié ses chiffres de livraison pour le troisième trimestre, indiquant qu'elle a livré 462 890 véhicules, soit une augmentation de 6,4% sur une base annuelle. Certains économistes suggèrent que la croissance des livraisons de Tesla a pu être soutenue par la reprise observée sur le marché chinois, sur lequel l'entreprise américaine a dû faire face à une concurrence accrue de la part des constructeurs automobiles locaux. Il convient de noter que Tesla a baissé les prix de certains de ses modèles et a proposé des prêts à taux zéro en Chine afin de rendre ses voitures plus attrayantes pour les acheteurs potentiels.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Trading des Actions Tesla avec Admirals

Lorsque vous ouvrez un compte de trading en réel avec Admirals, vous avez accès à une gamme variée d'instruments financiers, y compris des actions d'entreprises populaires telles que Tesla. Le trading de CFD sur les actions d'entreprises requiert un niveau de connaissance que les traders débutants ne possèdent pas toujours. Le trading est une activité dynamique qui exige une gestion prudente et des compétences permettant de minimiser les pertes. Les traders débutants peuvent consulter des ressources pédagogiques, telles que des e-books, des articles, des tutoriels et des webinaires fournis par les courtiers, afin d'améliorer leurs compétences.

Il est essentiel d'apprendre à utiliser les outils de gestion du risque, tels que les ordres stop loss et take profit. Bien que ces outils n'éliminent pas complètement les risques, ils sont très efficaces pour les minimiser lorsqu'ils sont utilisés correctement, en particulier pour les traders qui manquent de l'expérience nécessaire pour naviguer efficacement sur les marchés.

Trader sur un Compte Démo Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.