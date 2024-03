Le PIB Britannique Progresse en Janvier, l'IPC aux US Reste Élevé

Mars 14, 2024 08:38

L'économie britannique semble reprendre le chemin de la croissance, comme le montre un rapport de l'Office for National Statistics (ONS) sur l'expansion de l'économie en janvier.

Aux États-Unis, l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC) en février a été plus élevée que prévu, ce qui conforte les décideurs de la Fed dans leur idée qu'il faut attendre des signes forts de ralentissement économique avant de procéder à des baisses de taux d'intérêt.

Le PIB Britannique Progresse en Janvier

Un rapport de l'ONS a révélé que l'économie britannique a progressé de 0,2% en janvier, stimulée par les secteurs des services et de la construction. Le chiffre de la croissance du PIB était conforme aux attentes des analystes.

Les économistes de Barclay's ont déclaré aux journalistes de CNBC que les chiffres du PIB "ne sont pas extrêmement positifs, mais qu'ils sont supérieurs à leur niveau de la fin de l'année dernière. Les secteurs de l'industrie et de la fabrication ont été faibles au cours des dernières publications, et l'on s'attend à ce qu'il y ait un certain rebond. C'est une bonne chose, mais nous devrons l'observer sur une base plus prolongée pour savoir s'il s'agit d'une tendance durable".

Commentant les chiffres du PIB britannique, les économistes d'ING ont noté que "nous ne devrions donc pas accorder trop d'importance aux chiffres du PIB sur un mois, mais nous pensons qu'ils sont cohérents avec la reprise progressive de l'activité que nous prévoyons pour les mois à venir. Nous pensons que la baisse du PIB global au quatrième trimestre, qui a marqué le deuxième trimestre consécutif de croissance négative et donc une récession technique, ne devrait pas se répéter au premier trimestre 2024".

L'IPC US Augmente en Février

L'indice des prix à la consommation américain, qui mesure le coût des biens et des services, a augmenté de 0,4% sur une base mensuelle et de 3,2% sur une base annuelle, selon le Bureau of Labour Statistics. L'inflation globale annuelle a dépassé les attentes, ce qui amène les analystes à penser que la Réserve Fédérale pourrait retarder l'abaissement des taux d'intérêt.

Le dollar américain s'est apprécié par rapport aux autres devises juste après l'annonce des chiffres de l'inflation. Les analystes de Commerzbank ont déclaré que "le déclin de l'inflation aux États-Unis s'arrête. En février, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% par rapport au mois précédent, tant au niveau global qu'en excluant l'énergie et les denrées alimentaires. Les prix des services en particulier ont progressé, reflétant l'augmentation des coûts salariaux. Le taux d'inflation élevé de janvier n'était donc pas une anomalie. Les données confirment notre opinion selon laquelle le marché surestime le potentiel de réduction des taux d'intérêt par la Réserve Fédérale".

Les membres du conseil de la BCE parlent des taux d'intérêt

François Villeroy de Galhau, responsable de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE), a déclaré que la BCE est en train de gagner la bataille contre l'inflation, mais qu'elle reste vigilante sur ce front. Concernant les baisses de taux, il a mentionné que "les conséquences que nous, à la Banque Centrale Européenne, devrions tirer, c'est probablement de baisser les taux au printemps et je vous rappelle qu'en France et en Europe, c'est une saison qui dure d'avril au 21 juin".

Peter Kazimir, membre du conseil d'administration de la BCE, a suggéré que les discussions sur une baisse des taux d'intérêt devraient commencer, mais il a souligné que le conseil d'administration avait besoin de plus d'éléments concrets sur les perspectives d'inflation. M. Kazimir a noté que la BCE devrait attendre le mois de juin pour ajuster les taux d'intérêt et a ajouté qu'il ne serait ni judicieux ni bénéfique de précipiter les choses.

OPEP : Forte Croissance de la Demande Mondiale de Pétrole en 2024 et 2025

L'OPEP a maintenu sa prévision d'une croissance relativement forte de la demande mondiale de pétrole en 2024 et 2025, selon son dernier rapport publié le 12 mars. "Alors que certains risques à la baisse persistent, la poursuite de la dynamique attendue depuis le début de l'année pourrait se traduire par un potentiel de hausse supplémentaire pour la croissance économique mondiale en 2024. Les trajectoires de croissance de l'Inde, de la Chine et des États-Unis en 2024 et 2025 pourraient dépasser les attentes actuelles", indique le rapport de l'OPEP.

