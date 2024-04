Le Prix de l'Or Atteint un Nouveau Plus Haut Historique : Et Maintenant ?

Avril 11, 2024 05:38

L'époque de la ruée vers l'or fait référence à une période du milieu du XIXe siècle au cours de laquelle, notamment aux États-Unis, des individus ont migré vers des régions où de l'or avait été découvert, dans l'espoir d'extraire le précieux métal. Cette semaine, les traders ont eu la chance de voir l'or atteindre un niveau record, les investisseurs s'étant empressés d'ouvrir des positions, ce qui a stimulé la trajectoire haussière générale de l'or.

Les discussions sur le prix de l'or étant devenues une tendance chez les économistes, nous allons examiner dans cet article les derniers développements concernant l'or et passer en revue les prévisions des analystes.

Le Prix de l'Or Augmente et Atteint son Plus Haut Niveau Historique

Le 10 avril, le prix de l'or a atteint son plus haut niveau historique en dépassant la barre des 2350 dollars. Il convient de noter que l'once d'or se négociait à environ 2 020 dollars dans les premiers jours de janvier 2024. L'or a commencé à progresser à la mi-février, passant d'environ 2 000 dollars l'once à plus de 2 200 dollars à la fin du mois de mars.

Source : MetaTrader 5 Admirals, CFD Gold (100 oz) vs USD, Graphique D1 – Période : du 26 septembre 2023 au 10 avril 2024, consultée le 10 avril 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les analystes du marché des métaux ont suggéré que les traders ont renforcé leurs positions sur l'or alors que d'autres actifs subissaient la pression des tensions géopolitiques et l'incertitude sur la politique monétaire de la Fed dans les mois à venir.

En début de semaine, les spécialistes en stratégie d'investissement de Swiss Asia Capital ont déclaré aux journalistes de CNBC que l'or pourrait atteindre les 2600 dollars cette année. "Si vous regardez votre courbe prévisionnelle pour un an, elle est d'environ 26 [2 600 $]. Je pense que nous pourrions être très rapides si nous passons 23 [2 300 $], car il y a beaucoup de demande", ont-ils noté. Commentant les prix de l'or, ils ont également suggéré qu'un potentiel "short squeeze" pourrait conduire les prix encore plus haut.

Source : MetaTrader 5 Admirals, CFD Gold (100 oz) vs USD, Graphique D1 – Période : du 1 février 2013 au 10 avril 2024, consultée le 10 avril 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

ING : Recul à Venir ?

Les économistes de la banque néerlandaise ING soulignent que, pour l'instant, les détentions en or des ETFs ne semblent pas suivre la hausse des prix. Ils mentionnent également que l'or reste suracheté et qu'il pourrait subir un repli en fonction des rapports financiers relatifs à l'économie américaine.

"L'or reste suracheté et il existe donc un potentiel de repli à court terme. Entre-temps, les détentions d'or par les ETFs continuent de ne pas s'aligner sur l'action des prix. Les avoirs des fonds négociés en bourse continuent de diminuer, s'établissant à environ 82 millions d'onces, contre 85,6 millions d'onces au début de l'année. Au cours de la même période, les prix de l'or au comptant ont augmenté d'environ 9%. Il y a beaucoup de place pour les investisseurs sur le marché de l'or, mais peut-être devrions-nous attendre que la Fed commence réellement à réduire ses taux avant que les investisseurs ne se jettent pleinement sur le marché", notent-ils dans leur rapport.

OCBC Bank : Les Conditions du Marché Jouent en Faveur de l'Or

Les analystes de marché de la banque OCBC ont déclaré qu'un environnement de taux moins restrictif pourrait s'avérer bénéfique pour le métal populaire. Commentant l'or, ils ont déclaré qu'il y avait un risque de repli.

Dans leur rapport, ils écrivent : "Nous continuons à maintenir une perspective constructive sur l'or, car nous pensons que les taux réels devraient finir par corriger à la baisse (en particulier après la récente hausse). Cela devrait se produire lorsque la Fed entamera son cycle de réduction des taux au deuxième trimestre de l'année 24. En outre, la couverture de l'or contre les risques géopolitiques (valeur refuge) et sa capacité à diversifier les portefeuilles sont en train de se concrétiser. Mais à court terme, nous n'excluons pas le risque d'un repli compte tenu de la rapidité de la hausse alors que les positions longues sur l'or ont atteint des sommets".

UBS : Des Questions Subsistent sur la Trajectoire de l'Or

Dans une note aux investisseurs, les spécialistes en stratégies d'UBS ont suggéré que le soutien fondamental de l'or pourrait s'atténuer, mais que les prix continuent d'augmenter. "Le rallye est maintenant confronté à une diminution du soutien fondamental. Malgré cela, des questions subsistent quant à la trajectoire à court terme du métal, car les facteurs défavorables ... n'ont pas réussi à déstabiliser le rallye", ont-ils noté, ajoutant que les achats d'or en Chine pourraient avoir donné un coup de fouet au prix.

Trading de l'Or avec Admirals

L'or est le métal le plus populaire parmi les traders du monde entier. Les traders débutants peuvent être influencés par la grande quantité d'informations concernant l'or et commencer à construire leurs stratégies autour de ce métal. Bien que chez Admirals vous puissiez trader l'or contre le dollar américain (Gold), l'euro (XAU/EUR), le dollar australien (XAU/AUD), il y a certains aspects que les traders débutants devraient prendre en compte avant de commencer.

Le manque d'expérience peut être l'un des facteurs conduisant à l'échec d'une stratégie. La solution pourrait être de suivre une formation sur le trading et à faire bon usage des ressources pédagogiques mises à disposition par certains courtiers. Regarder des webinaires préparés par des traders expérimentés ou lire des articles et des guides éducatifs pourrait vous aider à améliorer vos compétences en matière de trading.

Afin de limiter les risques, les traders débutants peuvent également apprendre à utiliser des outils de gestion du risque. Les ordres stop loss et take profit sont les outils de gestion des risques les plus connus que les courtiers proposent aux traders via leurs plateformes. Selon les circonstances, ces deux types d'ordres peuvent vous aider à naviguer sur les marchés avec moins de risques.

Trader sur un Compte Démo Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

