Le Dollar Néo-Zélandais et la RBNZ à la Croisée des Chemins ?

Mars 05, 2024 09:13

Le dollar néo-zélandais a reculé par rapport au dollar américain suite à la dernière réunion de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) le 28 février. Au cours des jours précédant la décision sur les taux d'intérêt de la RBNZ, le débat était ouvert, certains analystes suggérant que la banque centrale néo-zélandaise maintiendrait les coûts d'emprunt, tandis que d'autres prévoyaient une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Finalement, le conseil d'administration de la RBNZ a décidé de ne pas ajuster les taux, mais a changé le discours sur l'avenir de sa politique monétaire. Dans cet article, vous allez découvrir comment cela s'est passé et quelles sont les prévisions des analystes.

La RBNZ Change de Discours sur les Taux d'Intérêt

Malgré les prévisions d'une augmentation des taux d'intérêt, le conseil d'administration de la RBNZ a décidé de maintenir les coûts d'emprunt inchangés. Dans sa déclaration post-réunion, le conseil d'administration de la banque a surpris les analystes en indiquant que la banque "reste confiante dans le fait que le niveau actuel de l'OCR (Official Cash Rate) limite la demande".

Le gouverneur de la RBNZ, Adrian Orr, a noté que le conseil est toujours préoccupé par l'inflation sous-jacente et a ajouté que l'économie du pays est confrontée à un scénario de soft-landing. Orr a également mentionné que la RBNZ est plus confiante quant aux perspectives de l'économie qu'elle ne l'était en novembre 2023 et a prévu que les banques centrales pourraient devoir maintenir les taux plus élevés que ce que les marchés prévoient.

Économie de la Nouvelle-Zélande : Inflation en Baisse, mais aussi Croissance du PIB

Le 14 février, le parlement néo-zélandais a publié sa revue économique mensuelle qui comprenait une série de données relatives aux conditions économiques du pays. Le rapport note que l'économie "s'est contractée de 0,3% au cours du trimestre de septembre, avec un résultat plus faible que les attentes du marché et de la banque centrale". Le taux de chômage du pays a progressé à 4,0% au cours du trimestre de décembre, bien qu'il soit resté le 14ème plus bas de l'OCDE sur les 38 pays membres.

Le rapport souligne que "l'inflation annuelle est tombée à 4,7% au cours du trimestre de décembre 2023, contre 5,6% au cours du trimestre précédent. Le taux d'inflation annuel reste supérieur à l'objectif d'inflation à moyen terme de 1 à 3% de la Reserve Bank". Le gouverneur de la RBNZ, Adrian Orr, a déclaré que les perspectives d'inflation étaient équilibrées et qu'il était convaincu que le niveau actuel de l'OCR limitait la demande. Il a également souligné que l'OCR devait rester à son niveau actuel en 2024, car l'économie du pays se développe comme prévu.

Selon Statistics New Zealand, les ventes au détail en Nouvelle-Zélande ont baissé de 1,9% sur une base trimestrielle au quatrième trimestre 2023, marquant le huitième trimestre consécutif de baisse des dépenses de détail.

Que Disent les Analystes du Dollar Néo-Zélandais ?

Le dollar néo-zélandais (NZD) a connu un mois de février solide, émergeant comme la devise la plus performante du G10.

Les analystes d'ING sont optimistes quant aux perspectives du dollar néo-zélandais par rapport au dollar américain. Dans une note de recherche, ils mentionnent : "Notre opinion selon laquelle les réductions de taux en Nouvelle-Zélande ne commenceront pas avant le mois d'août et que la Fed devrait plutôt commencer à réduire ses taux pendant l'été se traduit par un profil haussier du NZD/USD pour le reste de l'année. Cependant, la volatilité externe peut compenser les effets positifs d'une RBNZ hawkish en février et favoriser un recul à court terme vers des niveaux plus attrayants pour un positionnement haussier à plus long terme. Nous prévoyons que le NZD/USD franchira la barre des 0,6500 au troisième trimestre de l'année 24".

Source : MetaTrader 5 Admirals, NZDUSD, Graphique D1 – Période : du 25 août 2023 au 4 mars 2024, consultée le 4 mars 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Néanmoins, ils ne manquent pas de noter que "certains risques de baisse liés aux élections américaines et des implications potentiellement négatives pour le sentiment lié à la Chine pourraient justifier un profil NZD moins optimiste au T4 24".

Les économistes de la banque ABN AMRO ont écrit que "nous pensons que la banque centrale pourrait attendre encore plus longtemps avant de commencer l'assouplissement. Tout dépend des perspectives d'inflation. La banque centrale est proche de la fin du cycle de resserrement, mais une nouvelle hausse des taux de 25 points de base par la RNBZ est toujours possible si l'inflation ne diminue pas aussi rapidement que prévu." Les analystes de la banque néerlandaise suggèrent que "nous prévoyons un début plus tardif du cycle d'assouplissement et moins de réductions de taux en 2024 en Nouvelle-Zélande par rapport à la Fed et à la BCE. Cela devrait soutenir le dollar néo-zélandais par rapport au dollar américain et à l'euro. Cela se reflète dans nos prévisions pour le dollar néo-zélandais. Le NZD devrait bénéficier d'un différentiel de taux attractif pendant plus longtemps grâce à une trajectoire de désinflation plus problématique".

Source : MetaTrader 5 Admirals, NZDUSD, Graphique MN – Période : du 1 janvier 2013 au 4 mars 2024, consultée le 4 mars 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Commentant la décision de la RBNZ, Kiwibank a suggéré que la possibilité d'une baisse des taux en novembre a maintenant augmenté. "L'idée d'une hausse des taux s'est pratiquement évaporée, et notre appel à une baisse des taux en novembre semble un peu plus proche. Une hausse aurait été une erreur - les données ont clairement changé et les experts de la RBNZ sont enfin d'accord. Ce que nous avons obtenu, c'est un ton dovish", notent-ils dans un rapport concernant la mise à jour de la politique monétaire de la RBNZ.

