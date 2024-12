Trader l'Industrie Automobile : Ce Qu'il Faut Savoir

Décembre 03, 2024 06:47

Trader l'industrie automobile et l'inclure dans un portefeuille peut être une tâche difficile pour un trader ces jours-ci. Depuis la fin de la pandémie, l'industrie automobile, qui a été fortement touchée par les conséquences des confinements, ne s'est pas rétablie. Les raisons de cette lutte ne sont pas un secret, dans la mesure où une grande partie de l'industrie semble être influencée par des taux d'intérêt plus élevés que la moyenne et par des problèmes dans la chaîne de l'offre et de la demande.

Ce qui a rendu les conditions économiques encore plus difficiles pour certaines marques populaires et certains leaders de l'industrie automobile, c'est le passage à la production de véhicules électriques, qui n'est pas aussi facile qu'il n'y paraissait pour les décideurs politiques.

Dans cet article, nous allons voir comment certaines des entreprises les plus célèbres de l'industrie automobile réagissent à ce nouvel environnement, certaines de leurs actions pouvant avoir un impact sur vos plans de trading.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Volkswagen, en Difficulté, Lance une Entreprise avec Rivian

Volkswagen, l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde et un membre important de l'industrie automobile, a eu du mal à s'adapter à la nouvelle ère des véhicules électriques. Alors que l'économie allemande est au bord de la récession depuis de nombreux mois en raison des coûts élevés de l'énergie et d'autres facteurs, le constructeur allemand est confronté à des problèmes supplémentaires car son offre ne semble pas convaincre les consommateurs qui se tournent vers d'autres entreprises pour acheter leurs véhicules.

La direction de Volkswagen a annoncé son intention de fermer au moins trois usines, de supprimer des dizaines de milliers d'emplois et de réduire les salaires de 10% pour les employés restants. En outre, l'entreprise a déclaré que tous les plans restants seraient réduits, ce qui pourrait entraîner la sous-traitance de la production de pièces à des fournisseurs externes.

La faible demande de voitures à moteur à combustion interne (ICE) et une gamme de voitures électriques en perte de vitesse face à la concurrence chinoise ont contraint Volkswagen à émettre son deuxième avertissement sur résultats en moins de trois mois. Il convient de noter que l'entreprise allemande n'a jamais fermé d'usine en 87 ans de présence dans le pays.

En attendant, Volkswagen prévoit de lancer des versions actualisées de ses modèles ID à partir de 2026. Le patron du département R&D de VW, Kai Grünitz, a déclaré aux journalistes que le concept ID2all marquera le début de cette nouvelle ère VW "parce que les clients verront qu'il y a eu un changement, et un changement beaucoup plus important que prévu". Le constructeur allemand a également annoncé le lancement d'une coentreprise avec Rivian, un fabricant américain de VE qui connaît des difficultés financières. L'objectif est de fournir à Volkswagen des technologies liées aux véhicules électriques qui lui permettraient d'améliorer son offre de véhicules.

Les Difficultés Économiques Obligent Ford à Licencier du Personnel

Ford est un autre grand constructeur automobile qui a été confronté à des difficultés économiques au cours des deux dernières années et qui a du mal à s'adapter aux nouvelles conditions de l'industrie en ce qui concerne les véhicules électriques. Pour cette raison, Ford a annoncé son intention de réduire ses effectifs de 4 000 personnes en Europe d'ici la fin de l'année 2027, la majorité des employés devant partir en Allemagne. Selon un rapport d'Euronews, "les réductions d'emploi, qui représenteront environ 14% de l'effectif européen total de l'entreprise".

Dave Johnston, vice-président européen de Ford chargé de la transformation et des partenariats, a déclaré dans un communiqué : "Il est essentiel de prendre des mesures difficiles mais décisives pour garantir la compétitivité future de Ford en Europe. L'industrie automobile mondiale continue de traverser une période de bouleversements importants alors qu'elle se tourne vers la mobilité électrifiée".

Le directeur financier de Ford, John Lawler, a écrit une lettre au gouvernement allemand pour lui demander un programme politique clair qui stimulerait la croissance de l'industrie automobile. M. Lawler a déclaré : "Ce qui nous manque en Europe et en Allemagne, c'est un programme politique clair et sans équivoque pour faire progresser l'e-mobilité, tel que des investissements publics dans l'infrastructure de recharge, des incitations significatives pour aider les consommateurs à passer aux véhicules électrifiés, l'amélioration de la compétitivité des coûts pour les fabricants et une plus grande flexibilité dans le respect des objectifs de conformité aux normes de CO2.

Nissan en Difficulté sur les Marchés Américain et Chinois

Au début du mois de novembre, la direction de Nissan a annoncé la suppression de 9 000 emplois et de 20% de sa capacité de production mondiale dans le cadre d'un plan de réduction des coûts. Le constructeur automobile japonais, l'un des membres les plus solides de l'industrie automobile japonaise, a attribué ces suppressions à l'effondrement des ventes enregistré sur les marchés américain et chinois au cours de l'année écoulée.

L'absence d'offre de voitures hybrides sur le marché américain et l'incapacité de Nissan à contrer la croissance de BYD en Chine semblent rendre difficile le redressement de Nissan. Contrairement à son compatriote Toyota, Nissan n'a pas perçu le potentiel de vente des voitures hybrides sur le marché américain, comme l'a déclaré son PDG Makoto Uchida aux journalistes.

Outre la réduction de 20% de sa capacité de production, Nissan s'est engagé à ramener le délai de développement des véhicules à 30 mois et à renforcer sa collaboration avec des constructeurs partenaires tels que Renault et Mitsubishi Motors.

BYD Gagne du Terrain sur le Marché Mondial de l'Automobile

Contrairement aux constructeurs automobiles mentionnés plus haut dans l'article, le chinois BYD connaît une trajectoire ascendante grâce à une série de nouveaux modèles de voitures, principalement des véhicules électriques, qui semblent correspondre aux besoins et au pouvoir d'achat des automobilistes.

BYD prétend offrir "les véhicules les plus high-tech à des prix raisonnables". Seule une analyse approfondie permettrait de confirmer la véracité de cette affirmation. Cependant, il est vrai que BYD a parcouru un long chemin au cours des trois dernières années, partant d'une marque chinoise relativement inconnue dans l'industrie automobile locale pour devenir l'un des constructeurs automobiles les plus importants et les plus populaires au monde. BYD n'était qu'un fabricant de batteries de téléphone avant d'entrer sur le marché des voitures électriques en 2008, en partie grâce aux fonds d'investissement de Warren Buffet qui atteignaient à l'époque plus de 200 millions de dollars. En 2022, BYD a dépassé Tesla d'Elon Musk en tant que plus grand constructeur de véhicules électriques, avec une production presque deux fois supérieure à celle de l'entreprise américaine.

Le 30 octobre, BYD a annoncé que son chiffre d'affaires pour les trois mois clos le 30 septembre s'élevait à 201,12 milliards de yuans (28,24 milliards de dollars), soit une hausse de 24% en glissement annuel. Ce chiffre dépasse les 25,18 milliards de dollars de Tesla pour la même période. C'est la première fois que BYD dépasse Tesla dans l'histoire des deux entreprises. Un véhicule sur deux vendu par BYD était hybride, alors que Tesla ne vendait que des véhicules électriques.

Selon un rapport publié par les médias chinois, BYD a déclaré qu'elle lancerait une nouvelle génération de batteries à lames en 2025. Les analystes suggèrent que la "Blade Battery" est une batterie lithium-fer-phosphate moins encombrante, et les dirigeants de BYD ont indiqué qu'elle serait plus sûre que les autres alternatives du marché et qu'elle ne prendrait pas feu.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Trading des Actions de l'Industrie Automobile avec Admirals

Lorsque vous ouvrez un compte réel avec Admirals, vous avez accès à une vaste sélection d'actifs, notamment Volkswagen, Stellantis, Ford, Tesla, Rivian,Toyota et d'autres actions de constructeurs automobiles.

Le trading de paires de devises et de CFD sur plusieurs catégories d'actifs nécessite de solides bases en matière de principes de marché. Pour les traders débutants, l'apprentissage par le biais de ressources pédagogiques telles que les e-books, les articles et les webinaires est essentiel.

Apprendre à utiliser des outils de gestion du risque tels que les ordres stop loss et take profit permet aux traders de renforcer la confiance et le contrôle qu'ils ont sur des marchés en constante évolution.

Trader sur un Compte Démo Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.