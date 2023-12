Federal Reserve, BoE dan ECB Diperkirakan akan Pertahankan Suku Bunga

Desember 14, 2023 06:28

Tanpa diragukan, dua tema utama tahun ini adalah inflasi dan suku bunga. Tahun 2023 akan segera berakhir, banyak data penting mengenai kedua tema ini yang datang bertubi-tubi.

Kemarin Biri Analisis Ekonomi (BEA) di AS merilis data inflasi untuk bulan November. Di akhir minggu ini, Federal Reserve akan mengumumkan keputusan suku bunga terbarunya pada pukul 19:00 WIB. Ini akan diikuti oleh keputusan dari Bank of England (BoE) dan Bank Sentral Eropa (ECB) pada hari Kamis.

Tiga keputusan suku bunga dalam dua hari, dengan semua diperkirakan akan melakukan hal yang sama: mempertahankannya.

Pada tahap ini, secara luas diperkirakan bahwa kita telah mencapai akhir dari siklus kenaikan suku bunga paling tajam dalam beberapa dekade dan perhatian sekarang beralih ke petunjuk kapan suku bunga akan mulai dipotong.

Kita telah mendengar frasa lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama berkali-kali sepanjang tahun ini. Sementara kita mungkin telah memiliki jawaban atas pertanyaan seberapa tinggi, pertanyaannya sekarang adalah seberapa lama lagi?

Saat inflasi turun dan tingginya biaya pinjaman membebani pertumbuhan ekonomi, tiga lembaga tersebut diperkirakan akan mulai memotong suku bunga tahun depan. Namun, ketiganya masih harus berhati-hati.

The Federal Reserve

Data kemarin mengungkapkan bahwa CPI di AS telah sedikit mereda tahun ke tahun karena turun dari 3.2% menjadi 3.1%.

Meskipun begitu, The Fed lebih memilih untuk mengamati inflasi melalui CPI inti yang tidak termasuk harga energi dan makanan yang volatil, masih datar tahun ke tahun di 4%, dan naik sebesar 0.1% pada basis bulanan. Semua angka ini sejalan dengan perkiraan.

Sementara inflasi utama bergerak di arah yang benar, inflasi inti yang masih lengket memberikan The Fed alasan untuk bertindak dengan tidak sabar saat berbicara tentang melonggarkan kebijakan moneter. Hari ini, The Fed secara luas diperkirakan akan memberikan suara untuk mempertahankan suku bunga di kisaran saat ini di 5.25% – 5.50% untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Karena hasil yang lainnya tampaknya sangat tidak mungkin, alih-alih keputusan suku bunga itu sendiri, perhatian akan fokus pada prediksi The Fed tentang ekonomi dan indikasi kapan suku bunga akan mulai dipotong dan seberapa besar. Saat ini, pasar masa depan memperkirakan empat pemotongan sebesar 0.25% di tahun 2024.

Namun, banyak yang skeptis, di antaranya Barclays dan Goldman yang memperkirakan hanya dua pemotongan yang akan dilakukan. Nyatanya, dengan Ketua The Fed Jerome Powell baru-baru ini mengatakan bahwa “terlalu dini untuk berspekulasi pada tentang kapan kebijakan mulai melonggar”, kemungkinannya bahwa The Fed akan berusaha untuk menuangkan mendinginkan asumsi tersebut.

Saat pasar mengantisipasi langkah dovish dari The Fed, pasar saham AS baru-baru ini menangis, dengan S&P 500 naik lebih dari 10% sejak awal November, menutup sesi 3% di bawah tertinggi sepanjang masanya. Dengan saham-saham bergerak satu arah, dolar AS bergerak di arah lain. Sejak awal November, Indeks Dolar AS telah turun 2.8%.

Sumber: TradingView - Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.