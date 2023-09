Trading Baidu pada Peluncuran Chatbot Earnie & Aplikasi AI Baru

September 07, 2023 23:22

Chatbot Earnie Baidu serupa ChatGPT medapat persetujuan publik dan telah menempati peringkat pertama dalam hal popularitas di app store Apple di China. Lampu hijau dari Beijing menunjukkan pendirian rileks pada kecerdasan buatan dan telah mengizinkan Baidu untuk meluncurkan banyak aplikasi AI. Pelajari tentang harga saham Baidu dan apa prediksi analis atas sahamnya. Saham: Baidu Inc ADR Simbol untuk Akun Invest.MT5: BIDU Tanggal Ide: 5 September 2023 Periode: 6 - 12 bulan Level Entry: $155.00 Level Target: $222.00 Ukuran Posisi untuk Akun Invest.MT5: Maks. 5% Risiko: Tinggi

Akun Invest.MT5 memungkinkan Anda untuk membeli saham nyata dari 15 bursa saham terbesar di dunia.

Sumber: TradingView . Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Semua trading berisiko tinggi dan Anda dapat kehilangan lebih dari risiko yang Anda ambil dalam suatu trading. Jangan pernah berinvestasi lebih besar dari yang Anda mampu untuk kehilangan. Mulailah dari yang kecil dengan memahami level toleransi risiko Anda sendiri atau berlatih di akun demo terlebih dahulu untuk membangun pengetahuan Anda sebelum berinvestasi.

Chatbot Earnie dan Aplikasi AI Baru Baidu

Sejak Chatbot Earnie Baidu disetujui untuk digunakan secara publik, ia telah meluncurkan 10 aplikasi AI baru. Chatbot Earnie awalnya diluncurkan pada 16 Maret namun hanya bagi developer nya dan memiliki daftar tunggu 1.5 juta. Sejak saat itu, pemimpin tertinggi China menyatakan perlunya mengembangkan teknologi kecerdasan buatan domestik dan menyetujui penggunaan chatbot secara publik.

Pada 15 Agustus, regulasi Chin untuk layanan AI diberlakukan. Dalam earning call terbarunya, CEO Baidu Robin Li menyatakan bahwa aturan baru lebih bersifat pro inovasi dibandingkan dengan regulasi. Sejak saat itu, ada serbuan dari perusahaan-perusahaan China untuk mengembangkan dan merilis produk AI generatif.

Sejauh ini, lebih dari 6 juta pengguna telah menggunakan alat AI baidu yang berada di dalam produk cloud serupa Google Drive yang menyoroti basis pengguna yang kuat akan produk AI-nya. Beberapa produk generatif AI Baidu yang telah dirilis dapat membantu mengelola trafik, logistik dalam penambangan batu bara, penelitian keuangan, dan pengolah kata.

Konsep AI merupakan tren yang tengah berkembang dan sulit untuk mengukur seberapa besar dampak moneter yang akan ia miliki. Sejak Baidu meluncurkan chatbot dan aplikasinya, begitu juga perusahaan China lainnya seperti Alibaba yang menyoroti seberapa kompetitifnya area ini.

Kekhawatiran lainnya adalah bahwa meskipun untuk saat ini pemerintah China mengadopsi pendirian pro AI, ini bisa berubah dengan mudah di masa depan – di masa lalu – mereka dengan cepat menggubah regulasinya. Inilah mengapa saham-saham China yang terdaftar di AS cenderung memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham blue chip domestik.

Prediksi Saham Baidu – Apa Kata Analis?

Menurut analis yang disurvei oleh TipRanks untuk prediksi saham Baidu dalam 3 bulan terakhir, saat ini ada 21 peringkat beli, 3 tahan dan 0 jual pada saahm itu. Target harga tertinggi untuk prediksi saham Baidu adalah $615.00 dengan target harga terendah di $495.00.

Target harga rata-rata untuk prediksi saham Baidu adalah $557.71.

Sumber: TipRanks – 28 Agustus 2023

Contoh Ide Trading untuk Harga Saham Baidu

Contoh ide trading untuk harga saham Baidu bisa sebagai berikut:

Beli saham pada penembusan di atas tertinggi bulan lalu di $155.00 untuk memungkinkan volatilitas.

Targetkan tepat di bawah target harga tertinggi analis di $222.00.

Jaga agar risiko Anda tetap kecil, maksimum 5% dari total akun.

Periode = 1 – 6 bulan

Jika Anda membeli 10 saham Baidu:

Jika target tercapai = $610.00 potensi keuntungan [($222.00 - $155.00) * 10 saham].

Ingatlah bahwa pasar naik turun dan tidak mungkin harga saham akan naik dalam garis lurus. Nyatanya, ia bahkan mungkin turun lebih jauh sebelum ia naik, terutama mengingat bisa seberapa volatilnya saham-saham China.

Pastikan untuk menerapkan manajemen risiko dan Anda harus selalu menyadari seberapa besar potensi kerugian dalam trading dan risiko yang terlibat, serta biayanya.

Dengan akun Invest.MT5 Admirals, Anda dapat membeli dan menjual saham AS dengan komisi mulai dari $0.02 per saham. Ini berarti membeli 10 saham Baidu akan menghasilkan komisi $0.20 ($0.02 * 10 saham) untuk mengeksekusi transaksi per sisi.

Ada biaya transaksi minimum sebesar $1. Jadi, contoh ide trading di atas akan menghasilkan komisi secara keseluruhan hanya $1 dolar!

Cara Membeli Saham Baidu dalam 4 Langkah

Dengan Admirals, Anda dapat membeli saham di perusahaan seperti Baidu dengan komisi hanya $0.02 per saham dan komisi minimum rendah hanya $1 di saham AS.

Buka akun dengan Admirals untuk mengakses Dashboard.

Klik Trading di salah satu akun live atau akun demo Anda untuk membuka platform web.

Cari saham di jendela pencarian pada bagian kanan atas untuk menampilkan grafik harga live.

Klik Buat Order Baru dari bagian bawah layar untuk membuka tiket trading.

Sumber: Admirals MetaTrader 5. Grafik Bulanan Baidu. Rentang waktu: Januari 2014 - September 2023. Tanggal diambil: 5 September 2023. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan.

Klik banner di bawah untuk trading saham Baidu hari ini! ▼▼▼

Apakah Anda Melihat Harga Saham Baidu Bergerak Secara Berbeda?

Ingatlah bahwa semua analitik dan ide trading berdasarkan pada pandangan dan pengalaman pribadi penulis.

Jika Anda percaya bahwa ada peluang lebih tinggi harga saham Baidu akan bergerak lebih rendah, maka Anda juga dapat trading short menggunakan CFD (Contracts for Difference).

Akun Trade.MT5 dan Trade.MT4 memungkinkan Anda untuk berspekulasi pada arah harga berbagai macam saham menggunakan CFD.

Ini berarti bahwa Anda dapat trading long dan short untuk mencoba memperoleh keuntungan dari naik dan turunnya harga saham. Pelajari lebih lanjut tentang CFD dalam artikel Apa itu CFD Trading ini.

INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, prakiraan, tinjauan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web firma investasi Admirals yang beroperasi di bawah merek dagang Admirals (selanjutnya "Admirals") Sebelum membuat keputusan investasi, harap perhatikan hal-hal berikut: