USD Turun Jelang Pidato Jerome Powell, Data Inflasi AS

Januari 10, 2023 21:18

USD turun terhadap EUR jelang pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell hari ini. Akankah mata uang itu meneruskan cerita kekuatan tahun lalu atau adakah tema baru tentang kelemahan dolar?

Kekuatan Dolar AS merupakan tema yang berjalan lama di tahun 2022, mempengaruhi keterjangkauan komoditas seperti minyak mentah dan emas sementara menarik investasi di aset yang terkait USD seperti Treasury AS. Saat Federal Reserve mulai menarik kembali ukuran kenaikan suku bunganya pada akhir tahun, kekhawatiran resesi mulai menyeret mata uang itu, Sentimen terhadap USD mungkin telah didorong oleh data perkerjaan AS minggu lalu yang lebih baik dari perkiraan, tetapi hambatan ketidakpastian masih menggerogoti mata uang itu.

Untuk memulai, ada kelemahan di sektor ekonomi utama AS seperti manufaktur, yang berkontraksi untuk bulan kedua berturut-turut di bulan Desember. Faktor lainnya adalah inflasi, Harga konsumen dan bahan mentah mungkin telah turun jelang akhir tahun lalu, tetapi bisnis dan rumah tangga sekarang memiliki biaya pinjaman dan pembayaran pinjaman tinggi yang harus ditangani.

Tingkat inflasi AS

Pembacaan terbari tingkat inflasi AS akan dirilis pada hari Kamis. Sebelumnya berada di level 6 persen, inflasi inti untuk bulan Desember dilihat di 5.7 persen pada basis tahunan. Inflasi utama untuk bulan Desember dilihat turun dari 7.1 persen menjadi 6.5 persen pada basis tahunan. Pada basis bulanan, inflasi inti dilihat di 0.3 persen di bulan Desember versus 0.2 persen di bulan November.

Inflasi inti adalah metrik utama bagi Federal Reserve, dan jika acuan terbaru itu sejalan dengan ekspektasi, ia akan menjadi tren yang disambut dengan baik dalam hal stabilitas harga. Di sisi lain, jika hasilnya mengecewakan dan lebih tinggi dari perkiraan, bank sentral itu dapat menghidupkan kembali pendirian hawkish.

Dalam skenario ini, USD kemungkinan akan mempertahankan kekuatannya terhadap mata uang lain seperti EUR yang terhambat oleh ketakutan pertumbuhan dikarenakan perang di Ukraina.

Produk Domestik Bruto (PDB) Jerman

Sering kali dijuluki sebagai mesin ekonomi Eropa, Jerman menyumbang sekitar 25 persen dari PDB Uni Eropa. Negara itu dijadwalkan akan merilis tingkat pertumbuhan PDB untuk setahun penuh 2022 pada hari Jumat dan laporan acuan itu dapat mendukung atau melemahkan EUR bergantung pada hasilnya. Sebelumnya berada pada level 2.6 persen, PDB dilihat berada di 1.8 persen pada basis tahunan.

Jika hasilnya sejalan dengan ekspektasi, ia bisa mendukung EUR tetapi jika mengecewakan, akan ada dampak pada pasangan mata uang EUR.

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis perdagangan seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.